С комфортом добраться до горного княжества
Готовитесь к поездке в Андорру? Снимите с себя заботы по передвижению и передайте их нам. Мы заберём вас на комфортабельном транспорте, поможем с багажом и отвезём в нужное вам место.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Заберём вас из любого места в Барселоне.
- В нашем распоряжении автопарк от седанов до автобусов с пространством под багаж и горнолыжное оборудования.
- Предоставляем детские кресла.
Организационные детали
- Трансфер может быть организован для группы до 15 человек (без изменения стоимости).
- При бронировании просим вас указать количество мест багажа, горнолыжного оборудования и детей, которым нужны детские кресла или бустеры.
- Вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 841 туриста
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, увидеть самые потаённые места, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о вашем пребывании в Испании будут возвращать вас долгими зимними вечерами в нашу любимую Барселону. Предлагаю вам шикарные винные туры, бенедиктинский Монастырь Монтсеррат, роскошное Княжество Андорра.
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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
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