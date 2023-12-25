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Трансфер «Барселона - Андорра»

Планируете поездку в Андорру? Забудьте о заботах с передвижением. Мы обеспечим комфортный трансфер и помощь с багажом. Забронируйте заранее
Если планируете поездку в Андорру, этот трансфер станет отличным решением. Вас заберут из любого места в Барселоне на комфортабельном транспорте.

В автопарке имеются седаны, минивэны и автобусы, что позволяет выбрать оптимальный
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вариант для компании любого размера. Детские кресла предоставляются по запросу. Опытные водители помогут с багажом и доставят вас в нужное место.

Бронирование доступно для компаний до 15 человек, с возможностью указать количество мест багажа и детских кресел

5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 👶 Детские кресла
  • 🕒 Гибкость в бронировании
Трансфер «Барселона - Андорра»
Трансфер «Барселона - Андорра»
Трансфер «Барселона - Андорра»

Что можно увидеть

  • Барселона

Описание трансфер

  • Заберём вас из любого места в Барселоне.
  • В нашем распоряжении автопарк от седанов до автобусов с пространством под багаж и горнолыжное оборудования.
  • Предоставляем детские кресла.

Организационные детали

  • Стоимость указана за автомобиль для компании до 3 человек. Стоимость минивэна для компаний до 7 человек — 450€, микроавтобуса для компаний до 15 человек — 600€.
  • При бронировании просим вас указать количество мест багажа, горнолыжного оборудования и детей, которым нужны детские кресла или бустеры.
  • Вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
Великолепно!!!
В следующий раз поедем малька с Володей. Потрясающий водитель. Очень интересный и разносторонний человек. Огромное спасибо.
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