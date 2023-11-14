Трансфер «Барселона - Андорра»

С комфортом добраться до горного княжества

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Готовитесь к поездке в Андорру? Снимите с себя заботы по передвижению и передайте их нам. Мы заберём вас на комфортабельном транспорте, поможем с багажом и отвезём в нужное вам место.
Трансфер «Барселона - Андорра»
Трансфер «Барселона - Андорра»
Трансфер «Барселона - Андорра»
Трансфер «Барселона - Андорра»
Трансфер «Барселона - Андорра»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Заберём вас из любого места в Барселоне.
  • В нашем распоряжении автопарк от седанов до автобусов с пространством под багаж и горнолыжное оборудования.
  • Предоставляем детские кресла.

Организационные детали

  • Трансфер может быть организован для группы до 15 человек (без изменения стоимости).
  • При бронировании просим вас указать количество мест багажа, горнолыжного оборудования и детей, которым нужны детские кресла или бустеры.
  • Вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми

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