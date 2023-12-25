Если планируете поездку в Андорру, этот трансфер станет отличным решением. Вас заберут из любого места в Барселоне на комфортабельном транспорте.
В автопарке имеются седаны, минивэны и автобусы, что позволяет выбрать оптимальный
В автопарке имеются седаны, минивэны и автобусы, что позволяет выбрать оптимальный
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🧳 Помощь с багажом
- 👶 Детские кресла
- 🕒 Гибкость в бронировании
Что можно увидеть
- Барселона
Описание трансфер
- Заберём вас из любого места в Барселоне.
- В нашем распоряжении автопарк от седанов до автобусов с пространством под багаж и горнолыжное оборудования.
- Предоставляем детские кресла.
Организационные детали
- Стоимость указана за автомобиль для компании до 3 человек. Стоимость минивэна для компаний до 7 человек — 450€, микроавтобуса для компаний до 15 человек — 600€.
- При бронировании просим вас указать количество мест багажа, горнолыжного оборудования и детей, которым нужны детские кресла или бустеры.
- Вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепно!!!
В следующий раз поедем малька с Володей. Потрясающий водитель. Очень интересный и разносторонний человек. Огромное спасибо.
В следующий раз поедем малька с Володей. Потрясающий водитель. Очень интересный и разносторонний человек. Огромное спасибо.
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