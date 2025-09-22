5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это маршрут для тех, кто хочет прочувствовать горную Каталонию: подняться по живописной тропе национального парка «Монтсени», исследовать крепость на вершине и устроить пикник с местными закусками на фоне захватывающих видов.
Я буду не просто сопровождать вас, но и делиться интересными фактами о местной флоре и, конечно, яркими моментами из прошлого.
Я буду не просто сопровождать вас, но и делиться интересными фактами о местной флоре и, конечно, яркими моментами из прошлого.
Описание экскурсии
- Горная тропа — подъём из деревни Айгуафреда по старым каменным ступеням через ущелья с субтропической зеленью, хвойные леса и цветущие луга.
- Древняя крепость — вершина горы Тагаманент с руинами старинного замка и панорамами: Пиренеи на севере, море на юге, монастырь Монтсеррат на западе.
- Пикник на вершине — дегустация местных закусок и напитков на высоте 1000 м, с возможностью поужинать в ресторане в здании старой фермы.
- Привалы по пути — каждые час-полтора лёгкие остановки для отдыха и фото.
Кому подойдёт
- Активным путешественникам с 12 лет.
- Тем, кто хочет совместить умеренную физическую нагрузку и гастрономический отдых.
Организационные детали
- Дистанция маршрута: 14,2 км. (6 часов пешей части), набор высоты — 651 м.
- Дорога из Барселоны: электричка R3 (Sants Estació или Plaça de Catalunya → Sant Martí de Centelles), ≈ 1 ч, билеты туда-обратно ≈ €8.
- Встреча у станции Sant Martí de Centelles, оттуда начинаем маршрут.
- Можно доехать на машине по трассе C-17 до Vic.
- Закуски для пикника включены в стоимость. Напишите, если у вас есть особый запрос.
- Обед в ресторане по желанию (требует предварительной брони, оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
|Дети до 16 лет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Aiguafreda
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 251 туриста
Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Айгуафреда, которая расположена в долине горного массива Монтсени. Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях Испании) Никита - исключительно эрудированный молодой человек, общение с которым удовольствие само по себе. А кроме этого, потрясающие виды, ароматы трав и сосен, свежий чистый горный воздух… Исключительно рекомендую.
+2
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Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает о местности, где живет и о природе вокруг. Может прочесть любые следы животных на
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В
Это была не просто прогулка по горам — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями, природной красотой и живым человеческим общением. Помимо основного рассказа об истории, природе и культуре Каталонии, гид
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Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне, нам очень понравилось! За приятной беседой сыне заметили, как добрались до вершины)
Обед был предложен из местных продуктов - было очень вкусно!
В общем, крайне рекомендую данную экскурсию, если любите горы:)
Обед был предложен из местных продуктов - было очень вкусно!
В общем, крайне рекомендую данную экскурсию, если любите горы:)
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А
Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый.
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Присоединяюсь ко всем положительным отзывам об этой не слишком легкой, но увлекательной прогулке по каталонским горам. С Никитой легко и интересно общаться, он очень эрудирован и может поддержать разговор практически
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