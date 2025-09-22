5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Треккинг на вершину горы Тагаманент

Древняя крепость, пикник и прекрасные пейзажи горной Каталонии (из Барселоны на электричке или авто)
Это маршрут для тех, кто хочет прочувствовать горную Каталонию: подняться по живописной тропе национального парка «Монтсени», исследовать крепость на вершине и устроить пикник с местными закусками на фоне захватывающих видов.

Я буду не просто сопровождать вас, но и делиться интересными фактами о местной флоре и, конечно, яркими моментами из прошлого.
5
12 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Треккинг на вершину горы Тагаманент

Описание экскурсии

  • Горная тропа — подъём из деревни Айгуафреда по старым каменным ступеням через ущелья с субтропической зеленью, хвойные леса и цветущие луга.
  • Древняя крепость — вершина горы Тагаманент с руинами старинного замка и панорамами: Пиренеи на севере, море на юге, монастырь Монтсеррат на западе.
  • Пикник на вершине — дегустация местных закусок и напитков на высоте 1000 м, с возможностью поужинать в ресторане в здании старой фермы.
  • Привалы по пути — каждые час-полтора лёгкие остановки для отдыха и фото.

Кому подойдёт

  • Активным путешественникам с 12 лет.
  • Тем, кто хочет совместить умеренную физическую нагрузку и гастрономический отдых.

Организационные детали

  • Дистанция маршрута: 14,2 км. (6 часов пешей части), набор высоты — 651 м.
  • Дорога из Барселоны: электричка R3 (Sants Estació или Plaça de Catalunya → Sant Martí de Centelles), ≈ 1 ч, билеты туда-обратно ≈ €8.
  • Встреча у станции Sant Martí de Centelles, оттуда начинаем маршрут.
  • Можно доехать на машине по трассе C-17 до Vic.
  • Закуски для пикника включены в стоимость. Напишите, если у вас есть особый запрос.
  • Обед в ресторане по желанию (требует предварительной брони, оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€100
Дети до 16 лет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Aiguafreda
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 251 туриста
Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Айгуафреда, которая расположена в долине горного массива Монтсени. Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать
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новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма. Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель — погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Также смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Диана
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях Испании) Никита - исключительно эрудированный молодой человек, общение с которым удовольствие само по себе. А кроме этого, потрясающие виды, ароматы трав и сосен, свежий чистый горный воздух… Исключительно рекомендую.
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях+2
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
Спасибо большое за прекрасный день! Очень интересный рассказ об истории, природе, жизни в Каталонии и особенностях
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Agata
Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает о местности, где живет и о природе вокруг. Может прочесть любые следы животных на
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дороге, рассказать о каждом камушке или деревце. Очень приятно, что детально объяснили куда и как добираться. Сам маршрут доступный для всех, лучше одевать удобную спортивную или хайкинговую обувь. Подьем около 650 метров. На высоте открывается красивый вид на окрестности. Очень был вкусный обед на высоте, с хамоном, сыром и фруктами! Очень было интересно послушать про особенности жизни, населения, менталитет, культуру и историю!
PS - спасибо большое за открытку к дню рождения, Никита! ❤️

Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
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В
Это была не просто прогулка по горам — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями, природной красотой и живым человеческим общением. Помимо основного рассказа об истории, природе и культуре Каталонии, гид
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Никита с лёгкостью находил время для ответов как на тематические вопросы, так и на совершенно отвлечённые. Спасибо за рассказ о том, что находится под моими ногами, без этого я бы вообще не обращал вниманию на местную флору 😌. Благодаря тёплым беседам маршрут прошёл легко и непринуждённо, даже не заметил, как достиг вершины.

Пикник на вершине был по-настоящему волшебным: закуски, уютная атмосфера, и, несмотря на облачную погоду, к концу трапезы небо прояснилось и перед нами раскинулись потрясающие виды Каталонии, как награда за подъём.

Это было действительно интересный и душевный треккинг. Однозначно рекомендую всем — и любителям природы, и тем, кто просто хочет отдохнуть душой, а также поспрашивать кучу вопросов:) И сам обязательно вернусь на другие экскурсии.

Немного проспойлерну, что ждёт вас на экскурсии на картинках. Но не переживайте — фотографии не передадут и процента той красоты, которая открывается во время нахождения там. ☝️

Это была не просто прогулка по горам — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями, природной красотой
Это была не просто прогулка по горам — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями, природной красотой
Это была не просто прогулка по горам — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями, природной красотой
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Артемий
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне, нам очень понравилось! За приятной беседой сыне заметили, как добрались до вершины)

Обед был предложен из местных продуктов - было очень вкусно!

В общем, крайне рекомендую данную экскурсию, если любите горы:)
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
Потрясающая экскурсия - завораживающие пейзажи, Никита очень интересно описывает местную природу, быт в обычной испанской деревне,
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А
Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый.
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Друзья, рекомендую экскурсию! Никита, как местный житель, с любовью рассказывает о растениях и животных, встречающихся в горах. О том, как живут в испанской деревне и хранят древние традиции. Отлично подойдет любителям активного отдыха!

Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а
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Эльвира
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам об этой не слишком легкой, но увлекательной прогулке по каталонским горам. С Никитой легко и интересно общаться, он очень эрудирован и может поддержать разговор практически
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на любую тему. Нам и нашему 10-летнему сыну было совершенно не скучно, так как Никита всю дорогу рассказывал интересные истории и байки. Вкуснейший хамон, сыр и фрукты, которыми угостил нас Никита, придали сил перед спуском с горы. После экскурсии осталось очень хорошее послевкусие. Никита, спасибо и удачи Вам!!!

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