5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Потрясающая природа горной Каталонии

Горная тропа начнется буквально за последним домом деревни и уведет нас к вершине горы Тагаманент. Природа, сотни тысяч ног и время сотворили естественные ступени практически по всей длине маршрута, упрощая подъем. По мере подъема вы встретите самые разные пейзажи горной Каталонии: густые заросли субтропических растений в ущельях, вечнозеленые хвойные шапки сосен, приземистые луга ароматных трав. А весной эта тропа превращается в калейдоскоп цветов, запахов и чудесных видов, способных вскружить голову любому гостю гор Монтсени.

Древняя крепость горы Тагаманент

Вы доберетесь до самой вершины горы Тагаманент, где расположилась древняя крепость, служившая глазами и защитой жителям местных гор. Отсюда вам откроются потрясающие панорамные виды на все стороны света: в хорошую погоду можно разглядеть зазубренные пики гор вокруг монастыря Монсеррат на западе, снежную стену Пиренейских гор на севере и Средиземное море на юге.

Пикник на вершине горы

Каждый час мы будем останавливаться на небольшие привалы, а на вершине горы устроим пикник с местными закусками и напитками. Также по желанию вы сможете поужинать в местном ресторане, который расположился в здании старой фермы на высоте 1000 метров над уровнем моря.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет активным путешественникам от 12 лет: подъем в горы некрутой и справиться с ним будет нетрудно.