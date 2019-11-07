5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии

Nikita
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Nikita – ваш гид
Этот маршрут создан для активных путешественников, которые хотят прочувствовать красоту горной Каталонии и осмотреть её самые живописные уголки.

Вам предстоит подняться на вершину горы Тагаманент национального парка Монтсени, исследовать старинный замок, насладиться ароматами трав и хвои, а затем отдохнуть на фоне потрясающих горных пейзажей, пробуя местные закуски.
€100
80 за человека
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в деревне Aiguafreda
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент

Что вас ожидает

Потрясающая природа горной Каталонии
Горная тропа начнется буквально за последним домом деревни и уведет нас к вершине горы Тагаманент. Природа, сотни тысяч ног и время сотворили естественные ступени практически по всей длине маршрута, упрощая подъем. По мере подъема вы встретите самые разные пейзажи горной Каталонии: густые заросли субтропических растений в ущельях, вечнозеленые хвойные шапки сосен, приземистые луга ароматных трав. А весной эта тропа превращается в калейдоскоп цветов, запахов и чудесных видов, способных вскружить голову любому гостю гор Монтсени.

Древняя крепость горы Тагаманент
Вы доберетесь до самой вершины горы Тагаманент, где расположилась древняя крепость, служившая глазами и защитой жителям местных гор. Отсюда вам откроются потрясающие панорамные виды на все стороны света: в хорошую погоду можно разглядеть зазубренные пики гор вокруг монастыря Монсеррат на западе, снежную стену Пиренейских гор на севере и Средиземное море на юге.

Пикник на вершине горы
Каждый час мы будем останавливаться на небольшие привалы, а на вершине горы устроим пикник с местными закусками и напитками. Также по желанию вы сможете поужинать в местном ресторане, который расположился в здании старой фермы на высоте 1000 метров над уровнем моря.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет активным путешественникам от 12 лет: подъем в горы некрутой и справиться с ним будет нетрудно.

Организационные детали

  • Дистанция нашего маршрута – 14,2 км, подъем в гору – 651 м.
  • Добраться из Барселоны до деревни Айгвафреда можно на электричке: R3 со станции Sants Estacio или Placa de Catalunya до станции Sant Martí de Centelles, где я вас встречу. Электрички ходят каждые час-полтора, дорога занимает около часа, билет обойдется примерно в 8 евро в оба конца. Также можно доехать на машине: дорога С-17 на Vic.
  • Закуски для пикника входят в стоимость экскурсии.
  • Для посещения ресторана необходима предварительная бронь, обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии.
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в деревне Aiguafreda.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nikita
Nikita
Привет! Меня Зовут Никита. Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Aiguafreda, которая расположена в долине горного массива Montseny. Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма. Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель - погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Так же смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам об этой не слишком легкой, но увлекательной прогулке по каталонским горам. С Никитой легко и интересно общаться, он очень эрудирован и может поддержать разговор практически на любую тему. Нам и нашему 10-летнему сыну было совершенно не скучно, так как Никита всю дорогу рассказывал интересные истории и байки. Вкуснейший хамон, сыр и фрукты, которыми угостил нас Никита, придали сил перед спуском с горы. После экскурсии осталось очень хорошее послевкусие. Никита, спасибо и удачи Вам!!!
14 июня 2019
Чудесный день в горах в заповеднике Монсень. Большое спасибо гиду Никите. Никита внимателен, общаться очень интересно и легко, а за пикник на вершине у бывшего монастыря отдельное спасибо!
Надежда
27 августа 2018
подъем на гору конечно не самый простой, но виды и природа стоят того! спасибо большое Никите за содержательную и интересную экскурсию. Самое незабываемое - это пикник на вершине горы! в плане встречи, организации - все прекрасно, гид подробно написал, как добраться, буквально каждый шаг, заблудиться было невозможно. рекомендую для тех, кто хочет действительно насладиться природой Каталонии не из окна автобуса
Кристина
13 июля 2018
Отличная экскурсия, чтобы разнообразить путешествие и получить хорошую нагрузку :)
В заповеднике тишина и красота, отличные виды и пикник на вершине.
Никита - позитивный, легкий и интересный человек, делится множеством фактов из истории, культуры, ботаники, лингвистики. Несмотря на то, что общались всю экскурсию, кажется, у Никиты осталось еще много историй :)
10 июня 2018
Не простая, но очень хорошая экскурсия, которая позволит вам познакомиться с новым видом спорта - трекинговый в гору. Никита очень любит эти места, с увлечением рассказывает и про историю и про национальные особенности Каталонии. Он хороший рассказчик и собеседник.

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