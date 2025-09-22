5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Никита с лёгкостью находил время для ответов как на тематические вопросы, так и на совершенно отвлечённые. Спасибо за рассказ о том, что находится под моими ногами, без этого я бы вообще не обращал вниманию на местную флору 😌. Благодаря тёплым беседам маршрут прошёл легко и непринуждённо, даже не заметил, как достиг вершины.



Пикник на вершине был по-настоящему волшебным: закуски, уютная атмосфера, и, несмотря на облачную погоду, к концу трапезы небо прояснилось и перед нами раскинулись потрясающие виды Каталонии, как награда за подъём.



Это было действительно интересный и душевный треккинг. Однозначно рекомендую всем — и любителям природы, и тем, кто просто хочет отдохнуть душой, а также поспрашивать кучу вопросов:) И сам обязательно вернусь на другие экскурсии.



Немного проспойлерну, что ждёт вас на экскурсии на картинках. Но не переживайте — фотографии не передадут и процента той красоты, которая открывается во время нахождения там. ☝️