41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Подъем по горному массиву Монтсени к водопадам и церкви Айгвафреда де Дальт XI века

Nikita
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Nikita – ваш гид
Приглашаю вас на археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени.

Мы полюбуемся невероятными горными панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох.

Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель легко сможет одолеть в течение дня.
€80
64 за человека
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в деревне Aiguafreda
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У этой экскурсии41 отзыв
5
Экотур в каталонских горах
Экотур в каталонских горах

Что вас ожидает

Атмосфера средневековой деревни
Начнем путешествие с деревни Айгвафреда, которая расположилась здесь еще в IX веке. Вы прогуляетесь по историческому центру деревни, где на главную улицу, словно жемчужины, нанизаны небольшие площади с традиционными уютными кафе и барами. Мы поговорим об истории этих мест, рассмотрим старинные домики (местные жители в шутку относят дома моложе 200 лет к «новостройкам»). Я расскажу вам, как устроены высокогорные фермы, и покажу замок семьи, которой раньше принадлежали эти земли.

Горные источники и водопады у реки Мартинет
Затем мы отправимся покорять горы, останавливаясь у прохладных источников и наслаждаясь горными панорамами. Утолим жажду у «Источника влюбленных», который веками дарит местным жителям свою кристально чистую воду. По склону ущелья вдоль горной реки Мартинет мы доберемся до водопадов, купание в которых, согласно местным легендам, приносит удачу. Вода в Мартинет появляется в конце сентября и пропадает в начале июня, когда река продолжает свой бег под землей, а её подсохшее русло поражает замысловатыми пейзажами и обилием зелени.

Пикник в горах у церкви Айгвафреда де Дальт
От водопадов тропинка уведет нас вверх по горному склону к Айгвафреда де Дальт – церкви XI века, с которой началась история местных селений. Со дворика церкви нам откроется изумительный вид на горную Каталонию, а в окрестных скалах вы рассмотрите разрушенные временем и непогодой монашеские скиты. Недалеко от церкви мы выберем живописный уголок и остановимся на пикник с местными закусками: фруктами, сырами и колбасами. А после – отправимся в обратный путь по вершине горного хребта, склоны которого покрыты зарослями розмарина и полянами под ковром тимьяна. Волны запахов, которые разносит горный ветер, смешиваются здесь в неповторимые сочетания ароматов средиземноморского леса.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет активным путешественникам от 12 лет: подъем в горы некрутой и справиться с ним будет нетрудно.

Организационные детали

  • Дистанция нашего маршрута – 8-9 км, подъем – 250 м, уровень сложности – легкий
  • Добраться из Барселоны до деревни Айгвафреда можно на электричке: R3 со станции Sants Estacio или Placa de Catalunya до станции Sant Martí de Centelles, где я вас встречу. Электрички ходят каждые час-полтора, дорога занимает около часа, билет обойдется примерно в 8 евро в оба конца. Также можно доехать на машине: дорога С-17 на Vic.
  • Закуски для пикника входят в стоимость экскурсии
Экотур в каталонских горах
Экотур в каталонских горах
Экотур в каталонских горах
Экотур в каталонских горах
Экотур в каталонских горах
Экотур в каталонских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в деревне Aiguafreda.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nikita
Nikita
Привет! Меня Зовут Никита. Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Aiguafreda, которая расположена в долине горного массива Montseny. Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма. Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель - погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Так же смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 февраля 2020
Экскурсия отличная! Потрясающие виды. Никита очень интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Столько полезной информации помимо темы, заявленной в экскурсии. И куда сходить с детьми, и где поесть, и какой рынок посетить. Знает ответ на любой вопрос! Для тех кто хочет увидеть Каталонию с новой для себя стороны однозначно рекомендую!!
20 ноября 2019
Отличная экскурсия для любителей леса, гор, чистого воздуха и ходьбы 😉
Никита хороший рассказчик и очень позитивный человек!:)
Спасибо огромное за Ваши истории, за прогулку и прекрасную компанию!
Надеюсь ещё увидимся:)
13 ноября 2019
Наша экскурсия с Никитой состоялась 3 ноября . Это время с прекрасной погодой . Цель экскурсии была древняя башня монахов на горе Тагаманент . Зч пути вверх , привал , спуск. Всю дорогу Никита интересно рассказывал о природе вокруг , растениях , истории этого края . Обеспечил меня палками для ходьбы , рюкзаком ,водой , приготовил вкусную еду для привала - местные сыр , хамон , овощи , фрукты , хлеб . После 2-х дней плотных экскурсий в Барселоне , выезд на природу оказался очень полезным , чтобы посмотреть природу страны и впечатлится . Восхождение было не особо трудным . Справится любой человек , для которого ходить пешком не трудно . Рекомендую всем
10 ноября 2019
Огромную благодарность хотели бы выразить Никите за проведенный день и за экскурсию. Я никогда раньше на экскурсиях такого рода не была, выбирала интуитивно и не жалею ни капли об этом. Я городской житель, очень люблю природу. Если не получается выбираться в лес, то хотя бы парк - для меня огромная отдушина. А здесь целый заповедник. Нам очень повезло с погодой. Чудесный воздух, не смотря на тот факт, что уже начинается очень - пока это царство Зелени. Были вдвоем с мамой (она тоже в восторге). Имеем опыт пеших прогулок, поэтому в принципе трудности с подъемами и на расстоянии не испытывали (подготовились, оделись соответственно). Если Вы хотите познакомится с природой другой страны - очень рекомендую, Вам именно к Никите. Конечно все зависит от сезона, но в каждом сезоне свои интересные растения, а Никита покажет Вам фотографии других времен года этого места - это волшебство. Можно увидеть много редких растений (ну по крайней мере для нас они были редкими). И главный центровой момент - гид (вы погружаетесь в царство природы и Вас сопровождает множество интересных фактов). Вас не будут грузить академическими знаниями, с вами будет добрый друг, который расскажет об этом парке как о фактически "родном" месте. Вы можете задать вопросы, поделиться своим садоводческим опытом. И, это очень заботливый друг - в середине прогулки Вас ждет собранный с заботой пикник , сочетающий в себе цвета, вкусы и ароматы той страны, которую Вы посетили. Это дарит особенные эмоции.
Добирались на общественном транспорте (достаточно легко, благодаря подробным инструкциям Никиты).
Всем рекомендуем. Надеемся вскоре нам предоставится возможность посетить более длинный маршрут.
29 августа 2019
Все прошло замечательно. Огромное спасибо Никите. Маршрут легкий, 7-й ребенок дошел свободно.
26 августа 2019
Это была прекрасная экскурсия! После шумной Барселоны оказаться в таком удивительном месте - это большая удача для туриста. Никита эрудированный, интересный, очень вовлеченный в общение и увлеченный местами, о которых рассказывает. Однозначно 10 из 10. И огромное спасибо Никите!
14 июня 2019
Замечательно. Легкая прогулка по живописным горам. Никита - опытный и доброжелательный гид и хороший человек. Самые лучшие впечатления!
3 июня 2019
Мы очень довольны, что выбрали этот тур. После шумной Барселоны попали в тихое красивое место, где жизнь течет спокойно. Никита очень интересный человек и собеседник. Он познакомил нас с жизнью каталонских сельских жителей. Мы отдохнули душой, а физически, наоборот, поработали. Экотур подходит для всех людей. Детям, думаю, тоже будет интересно.
1 мая 2019
Понравилась экскурсия, красивая природа, интересный рассказчик. Формат экскурсии - прогулка по природному заповеднику, знакомство с флорой, фауной и историей местности. Маршрут для неподготовленных городских жителей физически не сложный. Приятный пикник и незабываемые пейзажи. Никита внимательный, вежливый и предупредительный. Подробно разъяснил как добраться, учел, что муж вегетарианец. В Барселоне воспользовались его советом и посетили красивый парк, за что, отдельное спасибо. День, проведенный в каталонских горах, запомнился ярким и наполненным свободой и простором. Рекомендуем.
23 апреля 2019
Очень хорошая экскурсия, интересный и живописный маршрут. Никита приятный, вежливый и умный человек. Рекомендуем.
Ещё 31 отзыв

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