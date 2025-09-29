41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
Треккинг по горному массиву Монтсени - к водопадам, «Источнику влюблённых» и церкви 11 века
Приглашаю вас в археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени! Мы полюбуемся невероятными горными панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох.
Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель без труда одолеет в течение дня.
Начнём путешествие с деревни Айгвафреда, которая появилась здесь в 9 веке.
Вы прогуляетесь по историческому центру, где на главную улицу, словно жемчужины, нанизаны небольшие площади с уютными кафе и барами.
Мы поговорим об истории этих мест, рассмотрим старинные домики и замок семьи, которой раньше принадлежали эти земли, обсудим, как устроены высокогорные фермы.
Затем отправимся покорять горы. По пути утолим жажду у «Источника влюблённых», который веками дарит местным жителям кристально чистую воду.
По склону ущелья вдоль горной реки Мартинет доберёмся до водопадов, купание в которых, согласно местным легендам, приносит удачу.
От водопадов тропинка уведёт нас вверх к Айгвафреда де Дальт — церкви 11 века, с которой началась история местных селений.
С дворика церкви нам откроется вид на горную Каталонию, а в окрестных скалах вы рассмотрите разрушенные временем и непогодой монашеские скиты.
Мы выберем живописный уголок и остановимся на пикник с фруктами, сырами и колбасами (входит в стоимость).
А после — отправимся в обратный путь по вершине горного хребта, склоны которого покрыты зарослями розмарина и полянами под ковром тимьяна.
Организационные детали
Маршрут подойдёт активным путешественникам от 12 лет: подъём в горы некрутой, и справиться с ним будет нетрудно. Дистанция — 8–9 км, подъём — 250 м
Закуски для пикника входят в стоимость
Добраться из Барселоны до деревни Айгвафреда вам нужно самостоятельно — на электричке R3 со станции Sants Estacio или Placa de Catalunya до станции Sant Martí de Centelles, где я вас встречу. Электрички ходят каждые час-полтора, дорога занимает около часа, билет обойдётся примерно в €8 в оба конца. Также можно доехать на машине — дорога С-17 на Vic
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€80
Дети до 16 лет
€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Aiguafreda
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 251 туриста
Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Айгуафреда, которая расположена в долине горного массива Монтсени.
Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать читать дальшеуменьшить
новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма.
Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель — погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Также смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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3
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Петър
Никита - просто замечательный гид! С самого начала он поразил нас быстрыми и профессиональными ответами на все вопросы ещё до экскурсии и после бронирования. Встретил прямо на станции, провёл по читать дальшеуменьшить
уютному городку Aiguafreda и показал скрытые жемчужины местных гор, о которых знают далеко не все, рассказал подробно про местную флору и фауну. Атмосфера была лёгкой и дружеской, пикник у древней церкви - вкусный и сытный, а виды вокруг просто захватывали дух! Мы уехали с кучей впечатлений и чувством, что открыли для себя что-то особенное. Однозначно рекомендуем!
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Владимир
Выбрать эту прогулку было одним из самых правильных решений во время нашего короткого отпуска в Барселоне этим летом! Никита, на мой взгляд, не только профессиональный гид, а еще и бесконечно читать дальшеуменьшить
эрудированный человек, который охотно делится опытом и знаниями. За несколько часов я практически получил несколько новых образований: по географии, по истории, по страноведению и немножко по ботанике средиземноморского региона:) Сама прогулка превзошла все наши ожидания! Даже несмотря на сильный зной, в лесу было комфортно. Обязательно иметь при себе фотоаппарат, потому что виды на окрестности открываются просто потрясающие. Горячо рекомендую этот экотур всем и каждому!
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М
Марина
Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне - бальзам на душу. Все было прекрасно, спасибо Никите.
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Л
Либби
Приятнейшая и интересная прогулка. Никита - прекрасный гид и внимательный и заботливый организатор. Горячо рекомендуем!
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s
svetlana
Наша экскурсия с Никитой состоялась 3 ноября. Это время с прекрасной погодой. Цель экскурсии была древняя башня монахов на горе Тагаманент. Зч пути вверх, привал, спуск. Всю дорогу Никита интересно читать дальшеуменьшить
рассказывал о природе вокруг, растениях, истории этого края. Обеспечил меня палками для ходьбы, рюкзаком,водой, приготовил вкусную еду для привала - местные сыр, хамон, овощи, фрукты, хлеб. После 2-х дней плотных экскурсий в Барселоне, выезд на природу оказался очень полезным, чтобы посмотреть природу страны и впечатлится. Восхождение было не особо трудным . Справится любой человек, для которого ходить пешком не трудно. Рекомендую всем
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Ю
Юлия
Огромную благодарность хотели бы выразить Никите за проведенный день и за экскурсию. Я никогда раньше на экскурсиях такого рода не была, выбирала интуитивно и не жалею ни капли об этом. читать дальшеуменьшить
Я городской житель, очень люблю природу. Если не получается выбираться в лес, то хотя бы парк - для меня огромная отдушина. А здесь целый заповедник. Нам очень повезло с погодой. Чудесный воздух, не смотря на тот факт, что уже начинается очень - пока это царство Зелени. Были вдвоем с мамой (она тоже в восторге). Имеем опыт пеших прогулок, поэтому в принципе трудности с подъемами и на расстоянии не испытывали (подготовились, оделись соответственно). Если Вы хотите познакомится с природой другой страны - очень рекомендую, Вам именно к Никите. Конечно все зависит от сезона, но в каждом сезоне свои интересные растения, а Никита покажет Вам фотографии других времен года этого места - это волшебство. Можно увидеть много редких растений (ну по крайней мере для нас они были редкими). И главный центровой момент - гид (вы погружаетесь в царство природы и Вас сопровождает множество интересных фактов). Вас не будут грузить академическими знаниями, с вами будет добрый друг, который расскажет об этом парке как о фактически "родном" месте. Вы можете задать вопросы, поделиться своим садоводческим опытом. И, это очень заботливый друг - в середине прогулки Вас ждет собранный с заботой пикник, сочетающий в себе цвета, вкусы и ароматы той страны, которую Вы посетили. Это дарит особенные эмоции. Добирались на общественном транспорте (достаточно легко, благодаря подробным инструкциям Никиты). Всем рекомендуем. Надеемся вскоре нам предоставится возможность посетить более длинный маршрут.
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