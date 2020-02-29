41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосфера средневековой деревни

Начнем путешествие с деревни Айгвафреда, которая расположилась здесь еще в IX веке. Вы прогуляетесь по историческому центру деревни, где на главную улицу, словно жемчужины, нанизаны небольшие площади с традиционными уютными кафе и барами. Мы поговорим об истории этих мест, рассмотрим старинные домики (местные жители в шутку относят дома моложе 200 лет к «новостройкам»). Я расскажу вам, как устроены высокогорные фермы, и покажу замок семьи, которой раньше принадлежали эти земли.

Горные источники и водопады у реки Мартинет

Затем мы отправимся покорять горы, останавливаясь у прохладных источников и наслаждаясь горными панорамами. Утолим жажду у «Источника влюбленных», который веками дарит местным жителям свою кристально чистую воду. По склону ущелья вдоль горной реки Мартинет мы доберемся до водопадов, купание в которых, согласно местным легендам, приносит удачу. Вода в Мартинет появляется в конце сентября и пропадает в начале июня, когда река продолжает свой бег под землей, а её подсохшее русло поражает замысловатыми пейзажами и обилием зелени.

Пикник в горах у церкви Айгвафреда де Дальт

От водопадов тропинка уведет нас вверх по горному склону к Айгвафреда де Дальт – церкви XI века, с которой началась история местных селений. Со дворика церкви нам откроется изумительный вид на горную Каталонию, а в окрестных скалах вы рассмотрите разрушенные временем и непогодой монашеские скиты. Недалеко от церкви мы выберем живописный уголок и остановимся на пикник с местными закусками: фруктами, сырами и колбасами. А после – отправимся в обратный путь по вершине горного хребта, склоны которого покрыты зарослями розмарина и полянами под ковром тимьяна. Волны запахов, которые разносит горный ветер, смешиваются здесь в неповторимые сочетания ароматов средиземноморского леса.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет активным путешественникам от 12 лет: подъем в горы некрутой и справиться с ним будет нетрудно.