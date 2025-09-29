41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Приглашаю вас в археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени! Мы полюбуемся невероятными горными панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох. Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель без труда одолеет в течение дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €80 за человека

Ваш гид в Барселоне

Описание экскурсии

Начнём путешествие с деревни Айгвафреда, которая появилась здесь в 9 веке.

Вы прогуляетесь по историческому центру, где на главную улицу, словно жемчужины, нанизаны небольшие площади с уютными кафе и барами.

Мы поговорим об истории этих мест, рассмотрим старинные домики и замок семьи, которой раньше принадлежали эти земли, обсудим, как устроены высокогорные фермы.

Затем отправимся покорять горы. По пути утолим жажду у «Источника влюблённых», который веками дарит местным жителям кристально чистую воду.

По склону ущелья вдоль горной реки Мартинет доберёмся до водопадов, купание в которых, согласно местным легендам, приносит удачу.

От водопадов тропинка уведёт нас вверх к Айгвафреда де Дальт — церкви 11 века, с которой началась история местных селений.

С дворика церкви нам откроется вид на горную Каталонию, а в окрестных скалах вы рассмотрите разрушенные временем и непогодой монашеские скиты.

Мы выберем живописный уголок и остановимся на пикник с фруктами, сырами и колбасами (входит в стоимость).

А после — отправимся в обратный путь по вершине горного хребта, склоны которого покрыты зарослями розмарина и полянами под ковром тимьяна.

Организационные детали