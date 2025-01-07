Г Галина Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только Экскурсия с Милой нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного о творчестве Гауди и других архитекторов Барселоны. Мила- очень приятная, позитивная, прекрасно подает информацию. Однозначно рекомендуем ее экскурсии.

В Виктория Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только Пешая экскурсия соответствовала теме, Мила интересно, с воодушевлением провела её. Рассказ сочетался информацией о домах, стиле архитектуры, нюансах каждого дома, биографией владельцев и архитектура. Спасибо, Миле, за интересную экскурсию.

А Анна Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️ P.S. Очень ценно, когда гид не теряет ни минуты нашего"""прогулки и заполняет каждый момент рассказом и полностью погружает в историю.

Г Галина Понять творения Гауди Моим гидом был Алексей. Очень увлеченный, знающий и приятный в общении. Отличный рассказчик. Рекомендую.

Н Наталья Понять творения Гауди читать дальше признательны Алексею за то, что он доступно и интересно рассказал об этой своебразной и удивительной личности. После рассказа Алексея захотелось побольше узнать о Гауди человеке и архитекторе. Это была наша вторая экскурсия с Алексеем. К сожалению, у нас было мало времени для знакомства с творениями Гауди. Очень