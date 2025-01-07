Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
13 мая в 10:30
14 мая в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Экскурсия для ценителей архитектуры: от Каса-Бальо до Саграда Фамилия. Узнайте секреты Гауди и насладитесь чашкой кофе в уютной кофейне
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эшампле - сердце модерна
Пройти по улочкам Нового Города и погрузиться в архитектурную сказку Барселоны
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина7 января 2025Экскурсия с Милой нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного о творчестве Гауди и других архитекторов Барселоны. Мила- очень приятная, позитивная, прекрасно подает информацию. Однозначно рекомендуем ее экскурсии.
- ВВиктория23 июля 2024Пешая экскурсия соответствовала теме, Мила интересно, с воодушевлением провела её. Рассказ сочетался информацией о домах, стиле архитектуры, нюансах каждого дома, биографией владельцев и архитектура. Спасибо, Миле, за интересную экскурсию.
- ААнна20 июля 2024Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️ P.S. Очень ценно, когда гид не теряет ни минуты нашего"""прогулки и заполняет каждый момент рассказом и полностью погружает в историю.
- ГГалина23 сентября 2022Моим гидом был Алексей. Очень увлеченный, знающий и приятный в общении. Отличный рассказчик. Рекомендую.
- ННаталья2 июня 2022Это была наша вторая экскурсия с Алексеем. К сожалению, у нас было мало времени для знакомства с творениями Гауди. Очень
- MMammadli18 мая 2022Супер! Все очень понравилось было очень приятно познакомиться!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Улица Диагональ»
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