Улица Диагональ – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Диагональ» в Барселоне на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
13 мая в 10:30
14 мая в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Понять творения Гауди
Пешая
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Экскурсия для ценителей архитектуры: от Каса-Бальо до Саграда Фамилия. Узнайте секреты Гауди и насладитесь чашкой кофе в уютной кофейне
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Эшампле - сердце модерна
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Эшампле - сердце модерна
Пройти по улочкам Нового Города и погрузиться в архитектурную сказку Барселоны
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    7 января 2025
    Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
    Экскурсия с Милой нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного о творчестве Гауди и других архитекторов Барселоны. Мила- очень приятная, позитивная, прекрасно подает информацию. Однозначно рекомендуем ее экскурсии.
  • В
    Виктория
    23 июля 2024
    Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
    Пешая экскурсия соответствовала теме, Мила интересно, с воодушевлением провела её. Рассказ сочетался информацией о домах, стиле архитектуры, нюансах каждого дома, биографией владельцев и архитектура. Спасибо, Миле, за интересную экскурсию.
  • А
    Анна
    20 июля 2024
    Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
    Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️ P.S. Очень ценно, когда гид не теряет ни минуты нашего"""прогулки и заполняет каждый момент рассказом и полностью погружает в историю.
    Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
  • Г
    Галина
    23 сентября 2022
    Понять творения Гауди
    Моим гидом был Алексей. Очень увлеченный, знающий и приятный в общении. Отличный рассказчик. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2022
    Понять творения Гауди
    Это была наша вторая экскурсия с Алексеем. К сожалению, у нас было мало времени для знакомства с творениями Гауди. Очень
    читать дальше

    признательны Алексею за то, что он доступно и интересно рассказал об этой своебразной и удивительной личности. После рассказа Алексея захотелось побольше узнать о Гауди человеке и архитекторе.

  • M
    Mammadli
    18 мая 2022
    Понять творения Гауди
    Супер! Все очень понравилось было очень приятно познакомиться!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Улица Диагональ»

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  2. Саграда Фамилия
  3. Старый город
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  5. Площадь Каталонии
  6. Парк Гуэль
  7. Рынок Бокерия
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Улица Диагональ" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 200. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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