Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Меня зовут Елена, и я уже на протяжение двух лет провожу велотуры по Барселоне.



Я живу здесь почти 10 лет и за это время поняла, что этот город отлично подходходит для передвижения на велосипеде. Ежедневно восхищаясь местной архитектурой и атмосферой, а еще интересуясь историей Барселоны я и придумала программу этой экскурсионной велосипедной прогулки.

Описание экскурсии Хотите познакомиться с истинной Барселоной? Тогда присоединяйтесь к нашему необычному четырёхчасовому путешествию на двух колесах! Благодаря этому велотуру вы сможете окунуться в особенную атмосферу города и посетите много уникальных мест! Создавая тур, мы тщательно продумали все тонкости и особенности Барселоны, поэтому он будет состоять из двух частей- это велосипедная поездка и пешая прогулка. Мы начнем путь с самой высокой точки города, а затем будем плавно спускаться вниз, в сторону моря.

