Меня зовут Елена, и я уже на протяжение двух лет провожу велотуры по Барселоне.
Я живу здесь почти 10 лет и за это время поняла, что этот город отлично подходходит для передвижения на велосипеде. Ежедневно восхищаясь местной архитектурой и атмосферой, а еще интересуясь историей Барселоны я и придумала программу этой экскурсионной велосипедной прогулки.
Описание экскурсииХотите познакомиться с истинной Барселоной? Тогда присоединяйтесь к нашему необычному четырёхчасовому путешествию на двух колесах! Благодаря этому велотуру вы сможете окунуться в особенную атмосферу города и посетите много уникальных мест! Создавая тур, мы тщательно продумали все тонкости и особенности Барселоны, поэтому он будет состоять из двух частей- это велосипедная поездка и пешая прогулка. Мы начнем путь с самой высокой точки города, а затем будем плавно спускаться вниз, в сторону моря.
каждый день в 10:00, 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На велосипеде мы посетим:
- Саграда Фамилия
- Дом Батлло
- Дом Мила
- Бульвар Сант Джоан
- Площадь Тетуана
- Триумфальная арка
- Парк Сиутаделла
- Казино
- Пляж Барселонета
- Статуя Колумба
- Пешая прогулка:
- Вокзал Франции
- Почта
- Площадь Святого Жаума
- Кафедральный собор
- Площадь Реаль
- Ла Рамбла
- Рынок Ла Бокерия
- Площадь Каталонии
Что включено
- Велосипед
- Шлем
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Еда
- Детское сидение
Где начинаем и завершаем?
Начало: C/ Sardenya 265
Завершение: Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00, 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
