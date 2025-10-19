Мои заказы

Велотур и пешая прогулка по Барселоне

Меня зовут Елена, и я уже на протяжение двух лет провожу велотуры по Барселоне.

Я живу здесь почти 10 лет и за это время поняла, что этот город отлично подходходит для передвижения на велосипеде. Ежедневно восхищаясь местной архитектурой и атмосферой, а еще интересуясь историей Барселоны я и придумала программу этой экскурсионной велосипедной прогулки.
Время начала: 10:00, 16:00

Описание экскурсии

Хотите познакомиться с истинной Барселоной? Тогда присоединяйтесь к нашему необычному четырёхчасовому путешествию на двух колесах! Благодаря этому велотуру вы сможете окунуться в особенную атмосферу города и посетите много уникальных мест! Создавая тур, мы тщательно продумали все тонкости и особенности Барселоны, поэтому он будет состоять из двух частей- это велосипедная поездка и пешая прогулка. Мы начнем путь с самой высокой точки города, а затем будем плавно спускаться вниз, в сторону моря.

каждый день в 10:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На велосипеде мы посетим:
  • Саграда Фамилия
  • Дом Батлло
  • Дом Мила
  • Бульвар Сант Джоан
  • Площадь Тетуана
  • Триумфальная арка
  • Парк Сиутаделла
  • Казино
  • Пляж Барселонета
  • Статуя Колумба
  • Пешая прогулка:
  • Вокзал Франции
  • Почта
  • Площадь Святого Жаума
  • Кафедральный собор
  • Площадь Реаль
  • Ла Рамбла
  • Рынок Ла Бокерия
  • Площадь Каталонии
Что включено
  • Велосипед
  • Шлем
  • Бутылка воды
Что не входит в цену
  • Еда
  • Детское сидение
Где начинаем и завершаем?
Начало: C/ Sardenya 265
Завершение: Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00, 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

