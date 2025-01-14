Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждёт вкуснейшее путешествие по Барселоне: вы побываете в кафе, барах и ресторанах, в которых бывали знаменитые художники и архитекторы, посетите старейший рынок и закупитесь интересными морскими продуктами, продегустируете традиционные сладости и сыры, различные испанские напитки… Все мы знаем, что сытый человек — добрый человек: позвольте подарить вам немножко доброты!