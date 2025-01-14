Мои заказы

Вас ждёт вкуснейшее путешествие по Барселоне: вы побываете в кафе, барах и ресторанах, в которых бывали знаменитые художники и архитекторы, посетите старейший рынок и закупитесь интересными морскими продуктами, продегустируете традиционные сладости и сыры, различные испанские напитки… Все мы знаем, что сытый человек — добрый человек: позвольте подарить вам немножко доброты!
5
1 отзыв
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Вы познакомитесь со средиземноморской кухней и кулинарными пристрастиями жителей Барселоны.
  • Продегустируете традиционные сладости и вина, сыры и хамон.
  • Узнаете, где подают лучшие в городе тапас, чуррос, паэлью и каталонский крем.
  • Отведаете дары моря на старейшем продуктовом рынке Европы.
  • Посетите легендарные бары и рестораны, где бывали Пикассо и Дали, Хэмингуэй и Гауди.
  • Насытитесь во всех смыслах этого слова.
  • Прогулка даст пищу для ума и утолит жажду знаний об испанских напитках, блюдах и застольных обычаях.

Ежедневно с 12:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бары и рестораны
  • Где бывали Пикассо и Дали
  • Хэмингуэй и Гауди
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Расходы на обед
  • Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии
Завершение: Ресторан в Готическом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
14 янв 2025
Всё понравилось, прекрасный гид Дарья. Всё максимально интересно рассказала по теме нашей экскурсии и даже больше. Очень рекомендую

Входит в следующие категории Барселоны

