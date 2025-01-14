Вас ждёт вкуснейшее путешествие по Барселоне: вы побываете в кафе, барах и ресторанах, в которых бывали знаменитые художники и архитекторы, посетите старейший рынок и закупитесь интересными морскими продуктами, продегустируете традиционные сладости и сыры, различные испанские напитки… Все мы знаем, что сытый человек — добрый человек: позвольте подарить вам немножко доброты!
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Вы познакомитесь со средиземноморской кухней и кулинарными пристрастиями жителей Барселоны.
- Продегустируете традиционные сладости и вина, сыры и хамон.
- Узнаете, где подают лучшие в городе тапас, чуррос, паэлью и каталонский крем.
- Отведаете дары моря на старейшем продуктовом рынке Европы.
- Посетите легендарные бары и рестораны, где бывали Пикассо и Дали, Хэмингуэй и Гауди.
- Насытитесь во всех смыслах этого слова.
- Прогулка даст пищу для ума и утолит жажду знаний об испанских напитках, блюдах и застольных обычаях.
Ежедневно с 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бары и рестораны
- Где бывали Пикассо и Дали
- Хэмингуэй и Гауди
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы на обед
- Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии
Завершение: Ресторан в Готическом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 янв 2025
Всё понравилось, прекрасный гид Дарья. Всё максимально интересно рассказала по теме нашей экскурсии и даже больше. Очень рекомендую
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
Прогулка по тапас-барам
Станьте частью каталонской культуры, посещая уникальные тапас-бары Барселоны. Узнайте о традициях и насладитесь аппетитными закусками в непринужденной атмосфере
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 17:00
19 сен в 17:00
от €120 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
20 сен в 18:30
22 сен в 17:00
€230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Андорру на весь день из Барселоны
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €800 за всё до 20 чел.