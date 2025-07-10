Мои заказы

Загадай мечту на горе Монсеррат

Монтсеррат пропитан богатой историей и духовной значимостью. Это место, которое поражает своей красотой и вдохновляет своей мистикой.

Отдаленные скалы напоминают острые иглы, а пик Ла-Мансана привлекает внимание своими уникальными очертаниями.
Загадай мечту на горе Монсеррат
Загадай мечту на горе Монсеррат
Загадай мечту на горе Монсеррат
Ближайшие даты:
10
июл11
июл12
июл13
июл14
июл15
июл16
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

История и духовная значимость Монтсеррата

Монтсеррат — это не просто природное чудо, а место, насыщенное богатой историей и глубоким духовным смыслом. Уникальные скалы, напоминающие острые иглы, и величественный пик Ла-Мансана привлекают внимание своей необычной формой и красотой. Это священное пространство стало важным центром для паломников и туристов.

Монастырь Санта-Мария-де-Монтсеррат

В сердце Монтсеррата расположен монастырь Санта-Мария-де-Монтсеррат, основанный в IX веке. Это историческое и религиозное святилище стало местом поклонения, где находится черный статуэтный образ Божьей Матери, известный как Ла-Моренета. Считается, что этот образ обладает чудотворной силой и привлекает множество верующих.

Черная Дева Мария

Главная реликвия монастыря — Черная Мадонна. К Богоматери приходят с просьбами и надеждами, и её образ вдохновил многих известных людей. Среди них — Леонардо да Винчи, который, как говорят, срисовал таинственную улыбку Джоконды с лика Черной Мадонны. Попробуйте сами найти это сходство!

Культура и искусство

Во время вашего визита вы сможете насладиться красотой базилики, где расположены капеллы известных скульпторов. Каждая капелла имеет свою историю, и вы сможете узнать о них больше. Также стоит обратить внимание на витражи, которые создают особую атмосферу.

Пение хора и музей чудес

Не упустите возможность послушать звонкий хор мальчиков из престижной школы «Escolania», действующей при монастыре. Это уникальный опыт, который оставит незабываемые впечатления. По желанию, вы можете также посетить музей чудес, где представлены удивительные экспонаты.

Незабываемые виды

Чтобы завершить ваше путешествие, поднимитесь на вершину горы на фуникулере. С этого места открывается захватывающий вид на окружающие пейзажи, который запомнится вам надолго. Монтсеррат — это не просто место, это источник вдохновения и силы, который стоит посетить.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Монтсеррат
  • Базилика Монтсеррат
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт (110 евро за автомобиль общественный транспорт 25 евро на человека + билет для гида).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: На площади Испании
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
€247 за всё до 5 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Пешая
8 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
12 июл в 10:00
13 июл в 10:00
€100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне