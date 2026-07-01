46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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интересные истории и ощущение, что гуляешь по Барселоне со старым другом.



Мы поднялись на Tibidabo и смотрели на Барселону с высоты птичьего полёта: город как на ладони, море на горизонте, красота невероятная. Евгений рассказал нам, как на самом деле живут барселонцы, как устроена школьная система, терпеливо ответил на все наши вопросы и даже подсказал, какие сувениры привезти в подарок и где их лучше покупать.



А ещё научил нас пользоваться общественным транспортом так, чтобы не разориться на поездках, за это отдельное спасибо! В итоге мы получили не просто экскурсию, а ощущение, что немного «влились» в жизнь города. Очень рекомендуем экскурсии с Евгением, с ним Барселона становится ещё интереснее. 😄