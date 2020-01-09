46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша прогулка начнётся от площади Каталонии. На поезде мы доедем до станции фуникулёра, затем в необычном вагончике поднимемся на склон горы и далее пешком проделаем путь к вершине. На Тибидабо есть и другие пути. Но по легенде, на эту гору нужно забраться самостоятельно. Только в этом случае ваше сердце станет открытым для безграничной любви.

За время подъёма я расскажу вам о легендах, которые связаны с этим местом. Вы узнаете, почему гора называется Тибидабо; что хотели построить на её вершине и как пришла идея возведения храма Святого Сердца. Я расскажу о католическом ордене салезианцев, которому принадлежит храм. О том, почему его основателя — дона Боско — не пускали в церковь в компании мальчиков, которые его постоянно окружали. Вы узнаете историю создания церкви и поймёте, почему храм возводился долгие 60 лет.

Мы поднимемся поочерёдно на несколько смотровых площадок, расположенных на разных уровнях храма и в итоге окажемся у самых ног Христа, открывшего свои объятия Барселоне. По многочисленным отзывам, виды с этой смотровой площадки оказывают самое сильное впечатление.

При желании мы посетим старейший парк аттракционов, расположенный тут же — на вершине горы Тибидабо.