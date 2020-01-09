46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Забраться на самую высокую гору Барселоны с Храмом Святого Сердца и великолепным видом на город

Евгений
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Евгений – ваш гид
Побывать в Барселоне и не забраться на самую высокую гору в городе — большая ошибка.

Я предлагаю путешествие к Храму Святого Сердца, который расположен на вершине Тибидабо.
От 104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии46 отзывов
4.91
Священная гора Тибидабо
Священная гора Тибидабо

Что вас ожидает

Наша прогулка начнётся от площади Каталонии. На поезде мы доедем до станции фуникулёра, затем в необычном вагончике поднимемся на склон горы и далее пешком проделаем путь к вершине. На Тибидабо есть и другие пути. Но по легенде, на эту гору нужно забраться самостоятельно. Только в этом случае ваше сердце станет открытым для безграничной любви.

За время подъёма я расскажу вам о легендах, которые связаны с этим местом. Вы узнаете, почему гора называется Тибидабо; что хотели построить на её вершине и как пришла идея возведения храма Святого Сердца. Я расскажу о католическом ордене салезианцев, которому принадлежит храм. О том, почему его основателя — дона Боско — не пускали в церковь в компании мальчиков, которые его постоянно окружали. Вы узнаете историю создания церкви и поймёте, почему храм возводился долгие 60 лет.

Мы поднимемся поочерёдно на несколько смотровых площадок, расположенных на разных уровнях храма и в итоге окажемся у самых ног Христа, открывшего свои объятия Барселоне. По многочисленным отзывам, виды с этой смотровой площадки оказывают самое сильное впечатление.

При желании мы посетим старейший парк аттракционов, расположенный тут же — на вершине горы Тибидабо.

Организационные детали

Билеты на общественный транспорт, на подъёмник в храме и в парк аттракционов оплачиваются дополнительно по желанию.

Священная гора Тибидабо
Священная гора Тибидабо
Священная гора Тибидабо
Священная гора Тибидабо
Священная гора Тибидабо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Евгений-знающий, интересный экскурсовод! Таких бы побольше! Экскурсия прошла на одном дыхании!
29 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Замечательное место! Были на 2 экскурсиях с Евгением, всё замечательно. Евгений умеет работать с детьми, поэтому если едите в Барселону с ребенком, то однозначно гидом нужно брать Евгения (есть с кем сравнить).
25 октября 2019
Превосходно!
16 октября 2019
Огромное спасибо Евгению за прекрасно проведению экскурсию. Не навязчивой, в лёгкой форме прошла экскурсия. Потрясающие виды на город. Евгений прекрасно владеет информацией и умеет ей делиться. Спасибо большое. Очень рекомендую!!!!
15 октября 2019
Евгений - эрудированный гид, приятный человек. Экскурсия нам очень понравилась!
Мария
6 октября 2019
Экскурсия интересная, насыщенная. Очень необычный храм. Рекомендую!
22 сентября 2019
Спасибо Евгению за отлично проведенную экскурсию.
Рекомендуем этот маршрут как дополнительный для тех, кто уже знаком с Барселоной но хотел бы узнать что-то новое и необычное и у вас только один день...
Неля
14 сентября 2019
Кто может провести экскурсию лучше, чем человек влюбленный в этот город?!!!
Наша компания получила огромное наслаждение от экскурсии под чутким руководством Евгения! Экскурсия не утомительная, с совершенно потрясающими видами . Подойдет как взрослым ,так и детям. Не требует физической выносливости. Людям,проявляющим интерес не только к истории ,но и к святости или эзотеричности места будет актуальна. Волшебное место для желаний и открытия сердец.
Рассказ был простроен так ярко , эмоционально и красочно,словно я побывала лично на месте всех событий .
Прекрасный русский язык (по личному опыту - не факт ,что заказывая русскоязычного гида за границей, вы услышите именно красивый и богатый язык).
Артистичная и выразительная подача легенд и исторических фактов ,

Бесподобное,легкое и тонкое чувство юмора.
Приятный тембр голоса,интеллигентность и терпеливость просто покорили нас!
Рекомендую Евгения как гида от всего сердца !!! ( у меня есть хороший опыт качества проведения экскурсий в разных странах,чтобы позволить сравнение)
Уже отправила контакты друзьям с самыми восторженными рекомендациями.
Желаю Евгению побольше благодарных слушателей, и при первой же возможности погружусь в атмосферу Барселоны именно под руководством Евгения!
22 августа 2019
Очень интересно! Евгений настоящий профи) очень интересно слушать, рассказ построен очень грамотно. Евгений ответил на все вопросы, рассказал очень много интересного не только про Тибидабо, но и про Барселону в целом, было приятно пообщаться и окунутся в настоящую жизнь Барселоны! Спасибо! Крайне рекомендую) Рассказ и виды захватывают!
28 июня 2019
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