46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Побывать в Барселоне и не забраться на самую высокую гору в городе — большая ошибка. Я предлагаю путешествие к храму Святого Сердца на вершине Тибидабо. Мы поднимемся туда по маршруту, который предлагает старинная легенда. Ведь только в этом случае сердце путешественника распахнётся на вершине для безграничной любви.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Прогулка начнётся в центре города на площади Каталонии
- На поезде мы доедем до станции фуникулёра и в необычном вагончике поднимемся на склон горы
- Затем пешком совершим восхождение на вершину
- Поднимемся поочерёдно на несколько смотровых площадок на разных уровнях
- В итоге окажемся у самых ног Христа, который открывает свои объятия Барселоне
После вы при желании посетите старейший парк аттракционов — он находится тут же, на вершине горы Тибидабо.
По пути я расскажу:
- какие легенды связаны с этим местом
- почему гора называется Тибидабо
- что хотели построить на её вершине
- как пришла идея возведения храма Святого Сердца
- чем знаменит католический орден салезианцев, которому принадлежит храм
- почему его основателя — дона Боско — не пускали в церковь в компании мальчиков, которые его постоянно окружали
- почему храм возводился долгие 60 лет
Организационные детали
Билеты на общественный транспорт, на подъёмник и в парк аттракционов оплачиваются дополнительно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9515 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
замечательная экскурсия информативно, интересно, позитивно, душевно гид Евгений оправдал все наши ожидания. очень рекомендую к посещению))) еще раз благодарим Евгения
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Экскурсия с Евгением оказалась одной из лучших в моей жизни. Представьте: никаких бесконечных дат, от которых через десять минут мозг начинает просить кофе и отпуск. Вместо этого - лёгкий юмор,
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Евгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историй. Сама экскурсия отлично продумана, начиная от перемещения в транспорте, заканчивая индивидуальными наушниками. Ну и плюс мы специально подгадали на закат, так что помимо истории храма и горы, смогли посмотреть на красивейший закат
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В Барселону только с Евгением! Он так интересно рассказывает, что слушаешь открыв рот! Удобно, в наушниках-лишние шумы не мешают, не торопясь. Информация не из туристических буклетов,а уникальная из литературы. К
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Посетила свящённую гору Тибидабо с гидом Евгением. Огромное ему спасибо за подробный рассказ об истории зарождения Барселоны. Узнала много нового и интересного. Кроме того, конечно впечатляют виды с горы и конечно же сам Храм. Считаю эту экскурсию надо обязательно посетить. Ещё после видов с горы на Барселону начинаешь увереннее ориентироваться в городе. Ещё раз огромное спасибо!
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Очень крутой и интересный гид, провёл увлекательную экскурсию, рассказал о горе, о городе, ответил на все вопросы, даже на те, которые не касались экскурсии, что не мало важно для туристов!!! Спасибо огромное за организованную экскурсию!!!
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