читать дальше

Больше всего мне понравился замок Гуадалест, и это именно то место, куда обязательно нужно приходить с гидом. Вместе с Валерией мы узнали об истории дворянской семьи Ордунья, посмотрели изысканные интерьеры их родового гнезда, познакомились с укладом жизни обычных горожан и узнали много интересного о судьбе замка Гуадалест с древних времён и до наших дней. После мы отправились смотреть водопады Альгара, даже зимой окружённые зелёной растительностью — свежие и бодрящие! Обязательно вернёмся сюда ещё раз летом, чтобы искупаться.



Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Валерии. Она — настоящий профессионал своего дела. Валерия не просто рассказывала факты — она влюбила нас в историю, делилась знаниями, подмечала мелочи, которые мы бы сами никогда не заметили, и отвечала на все наши вопросы. Благодаря ей экскурсия превратилась в увлекательное приключение и знакомство с историей, традициями и обычаями региона, а также ее уникальной, неповторимой красоты природой.



Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет убедиться, что юг Испании — это не только море, но ещё и замки в горах, насыщенная жизнь их обитателей, традиции, обычаи и культура. Спасибо вам, Валерия!