Увидеть самое главное в Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Бенидорм на русском языке, цены от €35, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Бенидорму: на автобусе и пешком
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
11 дек в 18:00
€35 за человека
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
4%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эвелина
    28 октября 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Отличная и интересная экскурсия. Спасибо Валерии!
  • Н
    Наталья
    20 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Всё супер!
  • М
    Марина
    9 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    В = Валерия = Великолепная! Мы были на двух турах с Валерией. Она - находка для туриста. Готова гибко подстроиться
    читать дальше

    под ваши пожелания, чутко слушает и претворяет в жизнь.
    Замок Гуадалест и его окрестности поражают воображение и услаждают взор. Открывающиейся со всех сторон виды хочется законсервировать и пить потом по чайной ложке долгими зимними днями и вечерами. Водопады освежают и бодрят, но требуют непременно наличие aquashoes. Дорогая между гор - отдельная часть восхищения. С прекрасным водителем Валерией вы можете расслабиться и наслаждаться каждой минутой путешествия.

  • M
    Marianna
    9 сентября 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Хочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. Особенно запомнилось атмосфера старого города
    читать дальше

    Альтеа и потрясающие виды Бениссы. Кальпе нас тоже не оставил равнодушным. Отдельное спасибо гиду Валерии за интересные рассказы и отличную организацию.

    Хочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. ОсобенноХочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. ОсобенноХочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. Особенно
  • М
    Марина
    5 сентября 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Прекрасная Валерия, после этого замечательного вечера мы ждём с нетерпением нашего следующего тура с Вами!
    Валерия очень знающий гид, всегда готовый гибко подстроиться под пожелания туристов. С Валерий надёжно, интересно, весело и легко. Как говориться, highly recommended!
  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное впечатление об истории города, о развитии, о знаковых местах. Наш гид ответила на все наши вопросы, была грамотной, внимательной. Спасибо большое!
    Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полноеВалерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полноеВалерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полноеВалерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полноеВалерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное
  • S
    Svetlana
    14 июля 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия — замечательный экскурсовод! Удобно, что забирали нас от самого дома, машина комфортная, в городах Валерия старалась простроить маршрут так,
    читать дальше

    чтобы было удобно ходить возрастной маме. Программа тоже составлена легко и интересно, никто не устал, все задавали дополнительные вопросы и Валерия на всё могла ответить. Видно, что человек знает и любит свое дело! В конце концов нам так понравился проведенный день с Валерией, что мы сразу же забронировали еще одну экскурсию на следующий день. Еще раз спасибо большое за проведенный уикенд, всем советуем!

  • Я
    Яна
    8 июля 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Чудесная экскурсия с грамотным экскурсоводом надолго останешься у нас в памяти,спасибо❤️
  • Л
    Лилия
    12 июня 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы замечательно провели время! Валерия,Вы лучшая!!!
    Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мыОгромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы
  • E
    Elvyra
    26 мая 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Vsio SUPER ❣️❣️❣️
  • И
    Иван
    11 мая 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!
    За время передвижения на авто было рассказано много об истории региона и легендах.
    Мы посетили город Гуадалест и водопады Альгар.
    Было очень интересно!
    Отлично провели день!
    Валерия, как будем в Бенидорме, снова увидимся:)

    С уважением, Иван
    Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!
  • И
    Инна
    11 мая 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Второй день подряд с огромным удовольствием съездили на экскурсию с гидом Валерией - теперь по очаровательным окрестностям. Огромное спасибо Валерии за увлеченность и желание донести до туристов всю красоту окрестных мест.
    Мы остались очень довольны
  • И
    Инна
    10 мая 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Изумительная девушка Валерия увлеченно рассказывала нам всю дорогу, а мы на все смотрели, затаив дыхание. Поразило то, что до вершины замка очень легко можно было добраться благодаря очень щадящим ступенькам.
  • А
    Анна
    21 марта 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
  • М
    Марта
    6 января 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Спасибо огромное, Валерия!
  • М
    Мария
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
    читать дальше

    Больше всего мне понравился замок Гуадалест, и это именно то место, куда обязательно нужно приходить с гидом. Вместе с Валерией мы узнали об истории дворянской семьи Ордунья, посмотрели изысканные интерьеры их родового гнезда, познакомились с укладом жизни обычных горожан и узнали много интересного о судьбе замка Гуадалест с древних времён и до наших дней. После мы отправились смотреть водопады Альгара, даже зимой окружённые зелёной растительностью — свежие и бодрящие! Обязательно вернёмся сюда ещё раз летом, чтобы искупаться.

    Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Валерии. Она — настоящий профессионал своего дела. Валерия не просто рассказывала факты — она влюбила нас в историю, делилась знаниями, подмечала мелочи, которые мы бы сами никогда не заметили, и отвечала на все наши вопросы. Благодаря ей экскурсия превратилась в увлекательное приключение и знакомство с историей, традициями и обычаями региона, а также ее уникальной, неповторимой красоты природой.

    Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет убедиться, что юг Испании — это не только море, но ещё и замки в горах, насыщенная жизнь их обитателей, традиции, обычаи и культура. Спасибо вам, Валерия!

    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет
  • R
    Rodion
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
    читать дальше

    Оранжевые черепичные крыши, величественные стены замка, старинные двери, вымощенные камнем улицы, прорубленный в скалах вход в город, родовое имение королевских господ с их изысканными интерьерами - всё это создает невероятную атмосферу.

    После осмотра города, мы увидели красивые водопады в горах, а по дороге туда наблюдали за тем, насколько развито сельское хозяйство в этом регионе – целые плантации апельсинов, лимонов, авокадо, мушмулы были со всех сторон дороги. Валерия столько рассказала нам! С ней было очень легко и интересно общаться, задавать вопросы, подмечать детали, знакомиться с историей и культурой Испании и открывать для себя новое.

    Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил
  • А
    Анастасия
    25 октября 2024
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
    Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
  • А
    Алексей
    2 октября 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Отличная экскурсия и прекрасная Валерия!
    У нас остались самые приятные впечатления.
    Места не новые для нас, но Валерия сумела удивить!
    Интересно построен маршрут, услышали много новой информации, Валерия чудесный рассказчик!
    Спасибо большое.
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места, в которые сами мы
    читать дальше

    бы никогда не попали! Волшебная Бенисса - яркие краски и запах моря, Обязательно вернемся! Потрясающий Альтея!! Город мастеров с уникальными вещами и улочками! Кальпе под светом луны! Красивые места, красивые люди и счастливая жизнь! Эта экскурсия обязательна к посещению если захотите почувствовать себя счастливым человеком!
    Знакомство с Валерией станет знаковым событием вашей жизни! Спасибо огромное за наш счастливый день!!

    Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские местаВалерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места

Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Бенидорму: на автобусе и пешком
  2. Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
  3. Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в декабре 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 72 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бенидорм (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 26 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль