Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
11 дек в 18:00
€35 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭвелина28 октября 2025Отличная и интересная экскурсия. Спасибо Валерии!
- ННаталья20 сентября 2025Всё супер!
- ММарина9 сентября 2025В = Валерия = Великолепная! Мы были на двух турах с Валерией. Она - находка для туриста. Готова гибко подстроиться
- MMarianna9 сентября 2025Хочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. Особенно запомнилось атмосфера старого города
- ММарина5 сентября 2025Прекрасная Валерия, после этого замечательного вечера мы ждём с нетерпением нашего следующего тура с Вами!
Валерия очень знающий гид, всегда готовый гибко подстроиться под пожелания туристов. С Валерий надёжно, интересно, весело и легко. Как говориться, highly recommended!
- ССветлана10 августа 2025Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное впечатление об истории города, о развитии, о знаковых местах. Наш гид ответила на все наши вопросы, была грамотной, внимательной. Спасибо большое!
- SSvetlana14 июля 2025Валерия — замечательный экскурсовод! Удобно, что забирали нас от самого дома, машина комфортная, в городах Валерия старалась простроить маршрут так,
- ЯЯна8 июля 2025Чудесная экскурсия с грамотным экскурсоводом надолго останешься у нас в памяти,спасибо❤️
- ЛЛилия12 июня 2025Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы замечательно провели время! Валерия,Вы лучшая!!!
- EElvyra26 мая 2025Vsio SUPER ❣️❣️❣️
- ИИван11 мая 2025Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!
За время передвижения на авто было рассказано много об истории региона и легендах.
Мы посетили город Гуадалест и водопады Альгар.
Было очень интересно!
Отлично провели день!
Валерия, как будем в Бенидорме, снова увидимся:)
С уважением, Иван
- ИИнна11 мая 2025Второй день подряд с огромным удовольствием съездили на экскурсию с гидом Валерией - теперь по очаровательным окрестностям. Огромное спасибо Валерии за увлеченность и желание донести до туристов всю красоту окрестных мест.
Мы остались очень довольны
- ИИнна10 мая 2025Изумительная девушка Валерия увлеченно рассказывала нам всю дорогу, а мы на все смотрели, затаив дыхание. Поразило то, что до вершины замка очень легко можно было добраться благодаря очень щадящим ступенькам.
- ААнна21 марта 2025Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
- ММарта6 января 2025Спасибо огромное, Валерия!
- ММария4 января 2025Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
- RRodion4 января 2025Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
- ААнастасия25 октября 2024Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
- ААлексей2 октября 2024Отличная экскурсия и прекрасная Валерия!
У нас остались самые приятные впечатления.
Места не новые для нас, но Валерия сумела удивить!
Интересно построен маршрут, услышали много новой информации, Валерия чудесный рассказчик!
Спасибо большое.
- ААлександр23 сентября 2024Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места, в которые сами мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в декабре 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 72 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бенидорм (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 26 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль