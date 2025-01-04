Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Бенидорм на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
«Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 мар в 09:30
€70 за человека
По Бенидорму: на автобусе и пешком
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
«Заглянем в старейшее здание — церковь Святого Иоакима и Святой Анны»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 09:30
17 мар в 09:30
€25 за человека
Бенидорм: винодельня и модерн
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бенидорм: винодельня и модерн
Побродить среди виноградников, увидеть быт 18 века и зайти в церковь, которая на себя не похожа
Начало: В удобном для вас месте в в городах Бенидорм, Виль...
«Зайдём в небольшую церковь на холме — её построили в начале 20 века в стиле модерн»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
€220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
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    Больше всего мне понравился замок Гуадалест, и это именно то место, куда обязательно нужно приходить с гидом. Вместе с Валерией мы узнали об истории дворянской семьи Ордунья, посмотрели изысканные интерьеры их родового гнезда, познакомились с укладом жизни обычных горожан и узнали много интересного о судьбе замка Гуадалест с древних времён и до наших дней. После мы отправились смотреть водопады Альгара, даже зимой окружённые зелёной растительностью — свежие и бодрящие! Обязательно вернёмся сюда ещё раз летом, чтобы искупаться. Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Валерии. Она — настоящий профессионал своего дела. Валерия не просто рассказывала факты — она влюбила нас в историю, делилась знаниями, подмечала мелочи, которые мы бы сами никогда не заметили, и отвечала на все наши вопросы. Благодаря ей экскурсия превратилась в увлекательное приключение и знакомство с историей, традициями и обычаями региона, а также ее уникальной, неповторимой красоты природой. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет убедиться, что юг Испании — это не только море, но ещё и замки в горах, насыщенная жизнь их обитателей, традиции, обычаи и культура. Спасибо вам, Валерия!

    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будетВчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет
  • R
    Rodion
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
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    Оранжевые черепичные крыши, величественные стены замка, старинные двери, вымощенные камнем улицы, прорубленный в скалах вход в город, родовое имение королевских господ с их изысканными интерьерами - всё это создает невероятную атмосферу. После осмотра города, мы увидели красивые водопады в горах, а по дороге туда наблюдали за тем, насколько развито сельское хозяйство в этом регионе – целые плантации апельсинов, лимонов, авокадо, мушмулы были со всех сторон дороги. Валерия столько рассказала нам! С ней было очень легко и интересно общаться, задавать вопросы, подмечать детали, знакомиться с историей и культурой Испании и открывать для себя новое.

    Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережилОтличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил
  • А
    Анастасия
    25 октября 2024
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
    Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в марте 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 220. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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