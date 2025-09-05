Мои заказы

Необычные дома в Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Бенидорм на русском языке, цены от €70, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
4%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lilija
    5 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
    читать дальше

    водопады. Дело не в том, что мы не могли сами съездить-могли, но съездить и просто увидеть красивые места-это одно, а вот когда тебе развёрнуто и проффесионально преподнесена информация, даже о каких то мелочах мимо которых сам прошёл бы мимо и не обратил внимания-это совсем другое. Рекомендую 💯% . Если нас занесёт ещё раз в эти места, обязательно воспользуюсь гидом Лерой. Спасибо Вам Огромное, хороших Вам туристов🤞🥰🎉💯

  • A
    Alla
    11 августа 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 6 августа 2025
    Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
    читать дальше

    ,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты, также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах.
    Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.

  • Н
    Наталья
    20 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Всё супер!
  • М
    Марина
    9 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    В = Валерия = Великолепная! Мы были на двух турах с Валерией. Она - находка для туриста. Готова гибко подстроиться
    читать дальше

    под ваши пожелания, чутко слушает и претворяет в жизнь.
    Замок Гуадалест и его окрестности поражают воображение и услаждают взор. Открывающиейся со всех сторон виды хочется законсервировать и пить потом по чайной ложке долгими зимними днями и вечерами. Водопады освежают и бодрят, но требуют непременно наличие aquashoes. Дорогая между гор - отдельная часть восхищения. С прекрасным водителем Валерией вы можете расслабиться и наслаждаться каждой минутой путешествия.

  • Я
    Яна
    8 июля 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Чудесная экскурсия с грамотным экскурсоводом надолго останешься у нас в памяти,спасибо❤️
  • И
    Иван
    11 мая 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!
    За время передвижения на авто было рассказано много об истории региона и легендах.
    Мы посетили город Гуадалест и водопады Альгар.
    Было очень интересно!
    Отлично провели день!
    Валерия, как будем в Бенидорме, снова увидимся:)

    С уважением, Иван
  • И
    Инна
    10 мая 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Изумительная девушка Валерия увлеченно рассказывала нам всю дорогу, а мы на все смотрели, затаив дыхание. Поразило то, что до вершины замка очень легко можно было добраться благодаря очень щадящим ступенькам.
  • А
    Анна
    21 марта 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
  • М
    Мария
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
    читать дальше

    Больше всего мне понравился замок Гуадалест, и это именно то место, куда обязательно нужно приходить с гидом. Вместе с Валерией мы узнали об истории дворянской семьи Ордунья, посмотрели изысканные интерьеры их родового гнезда, познакомились с укладом жизни обычных горожан и узнали много интересного о судьбе замка Гуадалест с древних времён и до наших дней. После мы отправились смотреть водопады Альгара, даже зимой окружённые зелёной растительностью — свежие и бодрящие! Обязательно вернёмся сюда ещё раз летом, чтобы искупаться.

    Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Валерии. Она — настоящий профессионал своего дела. Валерия не просто рассказывала факты — она влюбила нас в историю, делилась знаниями, подмечала мелочи, которые мы бы сами никогда не заметили, и отвечала на все наши вопросы. Благодаря ей экскурсия превратилась в увлекательное приключение и знакомство с историей, традициями и обычаями региона, а также ее уникальной, неповторимой красоты природой.

    Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет убедиться, что юг Испании — это не только море, но ещё и замки в горах, насыщенная жизнь их обитателей, традиции, обычаи и культура. Спасибо вам, Валерия!

  • R
    Rodion
    4 января 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
    читать дальше

    Оранжевые черепичные крыши, величественные стены замка, старинные двери, вымощенные камнем улицы, прорубленный в скалах вход в город, родовое имение королевских господ с их изысканными интерьерами - всё это создает невероятную атмосферу.

    После осмотра города, мы увидели красивые водопады в горах, а по дороге туда наблюдали за тем, насколько развито сельское хозяйство в этом регионе – целые плантации апельсинов, лимонов, авокадо, мушмулы были со всех сторон дороги. Валерия столько рассказала нам! С ней было очень легко и интересно общаться, задавать вопросы, подмечать детали, знакомиться с историей и культурой Испании и открывать для себя новое.

  • А
    Анастасия
    25 октября 2024
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
  • А
    Артур
    26 июля 2024
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Отличная экскурсия и очень приятный экскурсовод. Полезно провели время! Обязательно порекомендую друзьям!
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
    Валерия очень приятный человек, забрала нас прямо у гостиницы, пока ехали к месту много и интересно рассказывала об и тории, природе эти мест. Экскурсия очень понравилась, место очень красивое. Валерия была очень доброжелательна и во всем шла навстречу. Большое спасибо)
