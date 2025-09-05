Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLilija5 сентября 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 2 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
- AAlla11 августа 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 6 августа 2025Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
- ННаталья20 сентября 2025Всё супер!
- ММарина9 сентября 2025В = Валерия = Великолепная! Мы были на двух турах с Валерией. Она - находка для туриста. Готова гибко подстроиться
- ЯЯна8 июля 2025Чудесная экскурсия с грамотным экскурсоводом надолго останешься у нас в памяти,спасибо❤️
- ИИван11 мая 2025Большое спасибо Валерии за отличную экскурсию!
За время передвижения на авто было рассказано много об истории региона и легендах.
Мы посетили город Гуадалест и водопады Альгар.
Было очень интересно!
Отлично провели день!
Валерия, как будем в Бенидорме, снова увидимся:)
С уважением, Иван
- ИИнна10 мая 2025Изумительная девушка Валерия увлеченно рассказывала нам всю дорогу, а мы на все смотрели, затаив дыхание. Поразило то, что до вершины замка очень легко можно было добраться благодаря очень щадящим ступенькам.
- ААнна21 марта 2025Большое спасибо гиду Валерии за чудесную экскурсию! Всем, кто отдыхает в Бенидорме, Кальпе, Альтее и вообще на побережье Коста-Бланка, рекомендую посетить Гуадалест с Валерией! Интереснейшая экскурсия, внимание к деталям, любовь к Испании, доброжелательное отношение! Валерия, это было замечательно!
- ММария4 января 2025Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
- RRodion4 января 2025Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
- ААнастасия25 октября 2024Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
- ААртур26 июля 2024Отличная экскурсия и очень приятный экскурсовод. Полезно провели время! Обязательно порекомендую друзьям!
- ООльга22 июля 2024Валерия очень приятный человек, забрала нас прямо у гостиницы, пока ехали к месту много и интересно рассказывала об и тории, природе эти мест. Экскурсия очень понравилась, место очень красивое. Валерия была очень доброжелательна и во всем шла навстречу. Большое спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в декабре 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 210 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бенидорм (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 23 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль