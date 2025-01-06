Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Посетить самые живописные города побережья на групповой авто-пешеходной экскурсии из Бенидорма
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€70 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€70 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 18:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарта6 января 2025Спасибо огромное, Валерия!
- ММария4 января 2025Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
- RRodion4 января 2025Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
- ААнастасия25 октября 2024Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
- ААлексей2 октября 2024Отличная экскурсия и прекрасная Валерия! У нас остались самые приятные впечатления. Места не новые для нас, но Валерия сумела удивить! Интересно построен маршрут, услышали много новой информации, Валерия чудесный рассказчик! Спасибо большое.
- ААлександр23 сентября 2024Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места, в которые сами мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в марте 2025
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