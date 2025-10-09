Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бильбао на русском языке, цены от €120, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Прогулка по средневековому центру Бильбао Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру от €160 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 25% Индивидуальная до 4 чел. Контрасты Бильбао: от рыбацкой деревни до элитного пригорода Погрузитесь в мир контрастов Бильбао, где суровые утёсы соседствуют с буржуазными кварталами. Узнайте больше о баскской идентичности Начало: В Португалете €150 €200 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Бильбао и его метаморфозы Откройте для себя контрасты Бильбао: от индустриального прошлого до футуристического настоящего. Паузы на фото и наблюдения за жизнью города Начало: Около Estación Santander €120 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Бильбао

