Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Сегодня в 13:30
12 окт в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао: от рыбацкой деревни до элитного пригорода
Погрузитесь в мир контрастов Бильбао, где суровые утёсы соседствуют с буржуазными кварталами. Узнайте больше о баскской идентичности
Начало: В Португалете
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€150
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бильбао и его метаморфозы
Откройте для себя контрасты Бильбао: от индустриального прошлого до футуристического настоящего. Паузы на фото и наблюдения за жизнью города
Начало: Около Estación Santander
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
