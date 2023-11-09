Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии

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Посетите уникальный памятник андалузской эпохи, который был местом действия сериала «Игра престолов» и фильмов про Индиану Джонса. Монументальный комплекс Alcazaba de Almeria — крупнейший андалузско-арабский памятник в Испании.

Крепость Алькасаба — идеальное место, чтобы перенестись на несколько столетий назад во времени, в эпоху замков и сражений.
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Стена Свечи и Зеркальная башня
  • Стена Паруса
  • Торре Оменахе
  • Торре ла Нория и Торрела-Полвора
  • Вид на стены Хайрана и Серро-де-Сан-Кристобаль (экскурсия пройдет по интерьеру, полному патио, садов и зданий разных периодов)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Замок Алькасаба де Альмерия

Крепость Алькасаба, возвышающая на скалистом утесе Сан-Кристобаль над городом Альмерия — самая большая мавританская крепость Пиренейского полуострова. Благодаря своему удачному расположению, она считалась одной из неприступных и впечатляющих оборонительных сооружений Андалусии. Алькасаба Альмерии, одна из крупнейших арабских цитаделей в Испании, и мы обязательно узнаем все о ее истории и архитектуре. Кстати, крепость "засветилась" в таких фильмах, как, «Конан-варвар», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Никогда не говори "никогда"». Внутри было снято множество блокбастеров. Уникальный памятник андалузской эпохи, который был местом действия сериала «Игра престолов». Кадры из фильма: «Конан-варвар», «Клеопатра» выбрали Алькасабу в Альмерии в качестве идеального места для сьемок и мы это оценим. Для начала мы увидим место, где располагался первоначальный город Альмерия, и полюбуемся холмом Сан-Кристобаль. Мы начнем путь с таких достопримечательностей как Стена Свечи и Зеркальная башня. В прошлом это был военный лагерь и убежище для жителей города. Пересекая Ворота правосудия, мы откроем для себя удивительную силу, которой обладала знаменитая Зеркальная башня, а также насладимся видами на город. Затем мы посетим Стену Паруса, где Парусный Колокол предупреждал о событиях, пожарах или прибытии кораблей в бухту. Мы перенесемся во времена Империи Альмоадов. В этой части расположены жилые дома правителей, а также роскошный город, где находилась старая мечеть, монастырь Сан Хуан и Мирадор Одалиски. Во время тура мы узнаем о временах арабского господства на полуострове через интерьер их домов, арабские бани и цистерны, арабские колодцы. Замем наш путь идет к замку Алькасаба. После захвата города католическими монархами было приказано построить современный дворец, защищенный тремя башнями, которые мы посетим: Торре Оменахе, Торре ла Нория и Торрела-Полвора. Вид на стены Хайрана и Серро-де-Сан-Кристобаль. Этот памятник, построенный первым королем Альмерии Таифа, подарит нам уникальный вид в завершение визита. Экскурсия пройдет по интерьеру, полному патио, садов и зданий разных периодов. В завершение мы насладимся панорамным видом на город. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Пожалуйста, одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги официального гида Испании и Андалусии
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Alcazaba de Almeria вход
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми

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