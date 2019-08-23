Не спеша осмотрите Гранаду с билетом на эксклюзивный hop-on hop-off поезд, действующим целый день. Спроектированный специально для удобства передвижения по витиеватым улочкам Альбайсина поезд оборудован панорамной крышей, открытой смотровой площадкой и бортовым аудиогидом на 12 языках (с двумя специальными детскими каналами на испанском и английском языках), доступным за дополнительную плату.

Вы можете садиться на поезд и выходить из него на любой остановке, чтобы осмотреть главное в городе: от внушительного комплекса Альгамбра до атмосферного Альбайсина. Осмотрите район Реалехо, задержитесь на чашку кофе на площади Пласа-Нуэва, насладитесь видами на город со смотровой площадки Мирадор-де-Сан-Николас и не только. Садитесь на поезд и сходите так часто, как пожелаете, в течение срока действия билета и откройте для себя самые главные достопримечательности города.

Вы можете выбрать опцию тура с посещением арены для боя быков в Гранаде (Plaza De Toros De Granada). Сначала вы осмотрите галерею, где вас ждут исторические постеры и билеты, настоящие головы быков, неопубликованные изображения и документальный фильм об истории корриды в Гранаде. Взгляните на витрину, посвященную легендарному тореадору Давиду «Эль Фанди» Фандиле.

Пройдите поel callejón, коридору, откуда открывается панорамный вид на арену. Следующая остановка — лошадиный двор с конюшнями, где животные отдыхают перед корридой, иel guadarnés, где хранятся разные принадлежности для лошадей.

Одной из самых важных частей визита станет посещение часовни, в которой вы увидите изображение покровительницы Гранады — Скорбящей Богоматери, а затем посетите комнату хирурга с оригинальными инструментами и мебелью. И наконец, осмотрите toriles — отдельное помещение для быков.

Поезд по маршруту «Альгамбра» курсирует в течение дня, а по центру города — вечером, когда Гранада предстает в красоте вечерних огней.

Маршрут «Альгамбра» (зеленая линия):поезда ходят каждые 15–20 минут в зависимости от времени года: