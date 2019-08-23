Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два

Поднимитесь на борт уникального городского поезда, курсирующий по Гранаде, и не спеша осмотрите центр города

3.8
771 отзыв
Билет на автобус
Поднимитесь на борт уникального городского поезда, курсирующий по Гранаде, и не спеша осмотрите центр города.

Садитесь в поезд на любой из остановок по двум маршрутам и насладитесь панорамными видами, следуя по узким улочкам Альбайсина.
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два
Гранада: билет на hop-on hop-off поезд на день или два

Что вы увидите 🤩

  • Альгамбра
  • Пасео-де-лос-Тристес
  • Альбайсин
  • Смотровая площадка San Nicolas
  • Кампо дель Принсипи
  • Мавританские бани Эль-Баньюэло
  • Гранадский собор
  • Пласа-Нуэва, Гранада
  • Хенералифе
  • Плаза-де-Сан-Николас
  • Дворец Карла V
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите исторический центр Гранады в своем темпе
  2. Садитесь и выходите из уникального городского поезда с панорамными видами
  3. Отправляйтесь к главному комплексу Альгамбры
  4. Прослушайте аудиокомментарии, доступные на 12 языках
  5. Сделайте остановку на чашечку кофе на Пласа-Нуэва, самой старинной площади Гранады
  6. Прогуляйтесь по живописной набережной Каррера-дель-Дарро между рекой и лесом
  7. Осмотрите старинные мавританские бани Эль-Баньюэло
  8. Полюбуйтесь красотой собора эпохи Ренессанса
Не спеша осмотрите Гранаду с билетом на эксклюзивный hop-on hop-off поезд, действующим целый день. Спроектированный специально для удобства передвижения по витиеватым улочкам Альбайсина поезд оборудован панорамной крышей, открытой смотровой площадкой и бортовым аудиогидом на 12 языках (с двумя специальными детскими каналами на испанском и английском языках), доступным за дополнительную плату.
Вы можете садиться на поезд и выходить из него на любой остановке, чтобы осмотреть главное в городе: от внушительного комплекса Альгамбра до атмосферного Альбайсина. Осмотрите район Реалехо, задержитесь на чашку кофе на площади Пласа-Нуэва, насладитесь видами на город со смотровой площадки Мирадор-де-Сан-Николас и не только. Садитесь на поезд и сходите так часто, как пожелаете, в течение срока действия билета и откройте для себя самые главные достопримечательности города.
Вы можете выбрать опцию тура с посещением арены для боя быков в Гранаде (Plaza De Toros De Granada). Сначала вы осмотрите галерею, где вас ждут исторические постеры и билеты, настоящие головы быков, неопубликованные изображения и документальный фильм об истории корриды в Гранаде. Взгляните на витрину, посвященную легендарному тореадору Давиду «Эль Фанди» Фандиле.
Пройдите поel callejón, коридору, откуда открывается панорамный вид на арену. Следующая остановка — лошадиный двор с конюшнями, где животные отдыхают перед корридой, иel guadarnés, где хранятся разные принадлежности для лошадей.
Одной из самых важных частей визита станет посещение часовни, в которой вы увидите изображение покровительницы Гранады — Скорбящей Богоматери, а затем посетите комнату хирурга с оригинальными инструментами и мебелью. И наконец, осмотрите toriles — отдельное помещение для быков.
Поезд по маршруту «Альгамбра» курсирует в течение дня, а по центру города — вечером, когда Гранада предстает в красоте вечерних огней.

Маршрут «Альгамбра» (зеленая линия):поезда ходят каждые 15–20 минут в зависимости от времени года:

  • Альгамбра. Alhambra Generalife/Taquillas b. Alhambra Palacios Nazaríes/Puerta Justícia.
  • Улица Куэста-де-Гомерес.
  • Plaza Nueva/офис Granada City Tour.
  • Пасео-де-лос-Тристес.
  • Площадь Мирадор де Сан Кристобаль/Альбайсин.
  • Monasterio de la Cartuja.
  • Площадь Plaza de Toros.
  • Кафедральный собор/ площадь Пласа-Романилла.
  • Улица Калле-Алондига/Recogida.
  • Площадь Мариана Пинеда/El Corte Inglés.
  • Улица Калле-Молинос / Кампо-дель-Принсипе.
  • Hotel Alhambra Palace/Carmen de los Mártires.
  • Маршрут по центру города красная линия): поезда ходят каждые 30-60 минут в зависимости от времени года.
  • Plaza Nueva/офис Granada City Tour.
  • Пасео-де-лос-Тристес.
  • Площадь Мирадор де Сан Кристобаль/Альбайсин.
  • Monasterio de la Cartuja.
  • Площадь Plaza de Toros.
  • Кафедральный собор/ площадь Пласа-Романилла.
  • Улица Калле-Алондига/Recogidas.
  • Площадь Мариана Пинеда/El Corte Inglés.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on hop-off поезд на день или два
  • Панорамная крыша и открытая площадка летом
  • Многоязычный аудиогид (наушники не включены)
  • Входные билеты на арену для корриды в Гранаде (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
  • Гид
  • Чаевые (по желанию)
  • Еда и напитки
  • Трансфер от/до отеля
  • Наушники (доступны за дополнительную плату)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание на время работы двух маршрутов: маршрут «Альгамбра» (зеленая линия) работает с марта по октябрь с 09:30 до 21:30 и с ноября по февраль с 09:30 до 19:30. Маршрут по центру города (красная линия) работает с 19:30 до 22:30 круглый год
  • Аудиогид доступен на 12 языках. Наушники не включены в стоимость оплачиваются отдельно (1,50 €)
  • Маршрут «Альгамбра» (зеленая линия) ходит каждые 20–25 минут с ноября по февраль и каждые 16–20 минут с марта по октябрь, а также в рождественские, национальные и местные праздники
  • Маршрут по центру города (красная линия) ходит каждые 60 минут с ноября по февраль и каждые 30 минут с марта по октябрь, а также в рождественские, национальные и местные праздники
  • Принимаются бумажные ваучеры и электронные ваучеры
  • График проведения туров может меняться из-за происходящих событий в городе, неблагоприятных дорожных условий и обстоятельств вне контроля местного туроператора
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 771 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
317
4
181
3
122
2
60
1
91
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
23 авг 2019
(США)
Хороший опыт! Проезд поездом всю поездку сначала объезжать, потом сходить и дальше в нужных точках. Это должна быть лучшая система для тех, кто возвращается к тем, кто получает билеты. Пытался вернуться, но было много клиентов, которые платили, чтобы получить. Показали квитанцию водителя, но сказали, чтобы встать в очередь. В очереди было так много людей, что я волновался, будет ли там место, когда он доберется до меня.
K
2 июня 2019
(Испания)
We bought the ticket one day early online. It was easy and cheap ($12 Euro for one day, two people (one senior). When we arrived in Granada we easiliy found the nearest stop of the train. The first one was full, so we waited for the next (maybe 5 minutes) and that one had plenty of room. We first toured the whole route then got off at Alhambra. For the rest of the day we got on and off shopping or touring and then getting back on. We never waited more than 10 minutes and every train had plenty of space after that first one. Yes it's bumpy - yes it's noisy - if you want an airconditioned rubber ride then get an expensive tour. It was very convenient, the map was excellent and the drivers were polite and patient. As always, a little Spanish is very helpful.
J
20 фев 2020
(США)
We booked it the day before then on the day that we were to do the Ride. It wasn’t able to move. Due to a protest from the farmers so it was not an operation although they did not tell us it wasn’t going to be operating. But there knew the streets were going To be shut down and they didn’t give a refund so no ride and out of the money

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