Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь садами Хенералифе, одними из старейших существующих мавританских садов
Целиком исследуйте величественную крепость Альгамбра
Полюбуйтесь изысканным смешением андалузской культуры и искусства
Ни одна поездка в Гранаду не будет полной без посещения Альгамбры, единственного сохранившегося крепостного комплекса, принадлежащего исламскому периоду истории города. Воспользуйтесь шансом поучаствовать в туре по достопримечательности с опытным гидом. Вы влюбитесь в это грандиозное сооружение – осмотрите крепость (Альказабу), дворцы Насридов (по желанию), сады и дворец Хенералифе и другие красивые места, рассеянные по территории.
Вы посетите невероятные уголки Альгамбры и проникнетесь историей и искусством эмирата Насридов. Официальный гид расскажет о происхождении и развитии одного из самых посещаемых исторических памятников мира, и вы будете восхищены изящным сочетанием андалусского искусства и культуры.
Если вы выбрали соответствующий вариант, то ваш билет предоставляет доступ ко всем частям комплекса, включая дворцы Насридов. В дополнение вы можете выбрать опцию с трансфером, чтобы добраться до Альгамбры без лишних хлопот и получить максимум приятных впечатлений от посещения этого уникального и великолепного исторического комплекса.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты ко всем достопримечательностям Альгамбры (при выборе соответствующего варианта)
Официальный гид, говорящий на испанском или английском языке
Трансфер (если выбрана такая опция)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Для доступа к комплексу необходимо указать личные идентификационные данные при бронировании и предъявить действительное удостоверение личности во время визита
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 1097 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
701
4
228
3
85
2
42
1
41
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Michael
26 дек 2019
(США)
Это была, пожалуй, самая невероятно обширная и красивая достопримечательность, которую я когда-либо видел. Оно того стоит. Это определенно долго в 3 часа с только десять минут отдыха, включая ванные комнаты и закуски. Может быть, слишком много. Микрофон, который использовал наш гид, был довольно плохой, очень скрипучий. Но он был очень умным и хорошим парнем.
K
Karen
22 окт 2019
(Канада)
Это было обязательным в нашем списке посещения Гранады, и это не разочаровало. Эмилио был отличным гидом, помогая нам лучше всего взглянуть на фотографии, делясь своими знаниями об истории Альгамбры. Сначала я думал, что 3-часовой тур может быть долгим, но комплекс огромен, и время пролетело незаметно. Единственное предложение состояло в том, что мы не сразу нашли место встречи (мы были не единственными, поскольку мы ждали отставших), потому что автостоянка P1 находится ниже уровня улицы - возможно, кто-то стоит на уровне улицы или размещает сообщение знак поможет.
S
Steve
30 окт 2021
(Великобритания)
First of all the weather was exceptionally good which made the walking around and the taking of photographs so much more pleasure able. Our guide,Emilio,was so professional both knowledgeable and caring for everyone as not all of the visitors not just in our group but on a daily basis are in the same state of health.The site of Alhambra had been brought to my attention before my visit and it did not fail to disappoint,definitely a must do for any future visitors
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гранады