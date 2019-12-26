Ни одна поездка в Гранаду не будет полной без посещения Альгамбры, единственного сохранившегося крепостного комплекса, принадлежащего исламскому периоду истории города. Воспользуйтесь шансом поучаствовать в туре по достопримечательности с опытным гидом. Вы влюбитесь в это грандиозное сооружение – осмотрите крепость (Альказабу), дворцы Насридов (по желанию), сады и дворец Хенералифе и другие красивые места, рассеянные по территории.

Вы посетите невероятные уголки Альгамбры и проникнетесь историей и искусством эмирата Насридов. Официальный гид расскажет о происхождении и развитии одного из самых посещаемых исторических памятников мира, и вы будете восхищены изящным сочетанием андалусского искусства и культуры.

Если вы выбрали соответствующий вариант, то ваш билет предоставляет доступ ко всем частям комплекса, включая дворцы Насридов. В дополнение вы можете выбрать опцию с трансфером, чтобы добраться до Альгамбры без лишних хлопот и получить максимум приятных впечатлений от посещения этого уникального и великолепного исторического комплекса.