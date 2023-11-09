Город в зеркале моря

Наш маршрут приведет нас на Соборную площадь — это одно из самых центральных мест исторического центра Альмерии. Здесь вы узнаете историю католического храма, спроектированного как крепость — Собор Воплощения. Этот собор — смесь стилей и архитектур, расположен в красивом месте, окруженном пальмами. Мы продолжим прогулку по улицам исторического центра, чтобы насладиться панорамным видом на Алькасабу. Это одна из старейших крепостей Испании андалузской эпохи. Ее захватывающие виды побудили снимать сцены таких фильмов как «Индиана Джонс» и сериала «Игра престолов». В переулках Альмерии расположены многочисленные подземные убежища, которые использовались во время гражданской войны в Испании. Я расскажу вам о важнейших исторических эпизодах периода Гражданской войны в городе. На Аллее славы мы остановимся, чтобы увидеть именные звезды знаменитых голливудских деятелей. Знаете ли вы, что Альмерия является местом действия сотен фильмов и сериалов, таких как «Терминатор», «Черное зеркало»? Затем мы посетим объекты Центра интерпретации наследия и Художественного музея Донья Пакита, посвященного живописи и культуре региона. Кроме того, мы посетим El Cable Inglés, старый причал для погрузки железа, расположенный на берегу моря, и узнаем его историю. Наконец, мы заблудимся в живописном мусульманском районе Альмедина, откроем его живописные уголки и откуда отправимся во времена Аль-Андалуса и арабского господства на полуострове. Экскурсия по Альмерии — это идеальный вариант, чтобы вы ничего не пропустили в этом андалузском городе, полном истории, культурного наследия и ярого солнца. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Пожалуйста, одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде.