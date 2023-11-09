Незабываемая Альмерия
Откройте для себя лучшие памятники Альмерии.
Вы пройдетесь по самым важным местам и достопримечательностям, а гид расскажет вам историю этого удивительного города, улицы и кварталы которого сумели сохранить все очарование ушедших эпох.
Вы пройдетесь по самым важным местам и достопримечательностям, а гид расскажет вам историю этого удивительного города, улицы и кварталы которого сумели сохранить все очарование ушедших эпох.
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Что вас ожидает:
- Кафедральный Собор
- Мусульманский район Альмедина
- Крепость Алькасава
- Аллея Славы
- Убежища времен гражданской войны и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город в зеркале моря
Наш маршрут приведет нас на Соборную площадь — это одно из самых центральных мест исторического центра Альмерии. Здесь вы узнаете историю католического храма, спроектированного как крепость — Собор Воплощения. Этот собор — смесь стилей и архитектур, расположен в красивом месте, окруженном пальмами. Мы продолжим прогулку по улицам исторического центра, чтобы насладиться панорамным видом на Алькасабу. Это одна из старейших крепостей Испании андалузской эпохи. Ее захватывающие виды побудили снимать сцены таких фильмов как «Индиана Джонс» и сериала «Игра престолов». В переулках Альмерии расположены многочисленные подземные убежища, которые использовались во время гражданской войны в Испании. Я расскажу вам о важнейших исторических эпизодах периода Гражданской войны в городе. На Аллее славы мы остановимся, чтобы увидеть именные звезды знаменитых голливудских деятелей. Знаете ли вы, что Альмерия является местом действия сотен фильмов и сериалов, таких как «Терминатор», «Черное зеркало»? Затем мы посетим объекты Центра интерпретации наследия и Художественного музея Донья Пакита, посвященного живописи и культуре региона. Кроме того, мы посетим El Cable Inglés, старый причал для погрузки железа, расположенный на берегу моря, и узнаем его историю. Наконец, мы заблудимся в живописном мусульманском районе Альмедина, откроем его живописные уголки и откуда отправимся во времена Аль-Андалуса и арабского господства на полуострове. Экскурсия по Альмерии — это идеальный вариант, чтобы вы ничего не пропустили в этом андалузском городе, полном истории, культурного наследия и ярого солнца. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Пожалуйста, одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги официального гида Испании и Андалусии
- Что не входит
- Входные билеты
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Catedral de AlmeriaЗавершение: По желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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