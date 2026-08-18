Прогулка по Гранаде с аудиогидом на русском + билет на шоу фламенко

Экскурсия с аудиогидом — это возможность исследовать город с своём темпе, сворачивать в интересные переулки и возвращаться на маршрут по gps-карте без страха заблудиться.
Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую капеллу, побываете на площади, где сожгли четыре тысячи книг, и узнаете, на что Христофор Колумб спустил драгоценности королевы. А после отправитесь на зажигательное шоу фламенко в Jardines de Zoraya.
Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую капеллу, побываете на площади, где сожгли четыре тысячи книг, и узнаете, на что Христофор Колумб спустил драгоценности королевы. А после отправитесь на зажигательное шоу фламенко в Jardines de Zoraya.
Описание аудиогида
Вы пройдёте от вокзала Гранады до смотровой площадки Сан-Николас мимо достопримечательностей Старого города. И увидите:
- Кафедральный собор Гранады
- Королевскую капеллу
- Мавританские ворота
- дворец Дар аль-Хорра
- арену Гранады
- крепость Альгамбру
- живописные улочки арабского рынка
Вы узнаете:
- почему в главный религиозный праздник по улицам ездит нарядная кукла на драконе
- где в Гранаде находится дом с привидениями и по какой причине на улицах пропадали люди
- почему Средневековье называют темными веками
- как в городе сложился свой стиль фламенко
А после прогулки отправитесь на Flamenco Jardines de Zoraya — одно из лучших шоу фламенко в Гранаде.
Организационные детали
- Предложение включает посещение шоу фламенко в Jardines de Zoraya длительностью 60 минут и пешую экскурсию по улицам Гранады с аудиогидом (25 интересных мест)
- Вы можете пройти экскурсию по городу в любой день в течение года
- Билет на шоу фламенко действителен только в день бронирования, в выбранное время
- Вы можете выбрать одно из трёх шоу за вечер: в 18:00, 20:00 или 22:30
- Вам необходимо прийти за 30 минут до начала шоу
- После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу
- Аудиогид по городу необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает оффлайн
- Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (13+лет) шоу + аудиогид по городу
|€37
|Детский (7-12 лет) шоу + аудиогид по городу
|€27
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Гранады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 231 туриста
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Гранады
Похожие экскурсии на «Прогулка по Гранаде с аудиогидом на русском + билет на шоу фламенко»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
Завтра в 08:30
20 авг в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
от €37 за человека