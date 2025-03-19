20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
Разбираемся в сложном искусстве 20 века на примере простых образов - в Мадриде
Музей современного искусства в Мадриде открыли только в 1986 году, а сегодня он самый посещаемый в Испании.
Как это вышло? В чём значение современного искусства? Что стало его основой? На экскурсии вы познакомитесь с легендами и секретами произведений авангардистов, увидите отражение классических сюжетов в современном искусстве и сделаете неожиданные открытия.
Вы узнаете, как Жан Нувель превратил классическое здание в смелый проект современной архитектуры. Во внутреннем дворике я раскрою секреты необычных скульптур. Одна из них, кстати, связана с творчеством Эльдара Рязанова!
Авангард и классика
Вспоминая образы классической живописи, вы поймёте, что когда-то вдохновляло гениев 20 века. Вы рассмотрите знаменитую «Гернику» Пабло Пикассо и изучите её символы, чтобы прочувствовать трагедию испанского народа в годы гражданской войны.
Также мы выясним, какие художники оказали влияние на творчество Дали и почему он всё же остановился на сюрреализме.
Искусство на плёнке
Неожиданные открытия ждут вас и в других видах искусства. Вы увидите отрывки из фильма Луиса Бунюэля «Андалузский пёс» и разберётесь, как 16-минутная лента могла стать шедевром сюрреалистического кино. А ещё ответите на вопрос, какой сценой из него вдохновлялся Квентин Тарантино.
Организационные детали
Наша прогулка охватывает основную экспозицию (второй этаж и внутренний дворик), остальную часть музея вы можете осмотреть самостоятельно
Дополнительно оплачиваются билеты: взрослые — €12, дети до 18 лет и люди от 65 лет — бесплатно (обязательно предъявление паспорта), гиду билет не нужен
Билеты необходимо приобрести заранее на сайте музея (время, потраченное на покупку билетов в кассе, будет засчитываться в общее время экскурсии)
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 3293 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. Приехала в Испанию уже 17 лет назад из Москвы. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно стала ещё и дипломированным искусствоведом. Замужем за коренным мадридцем, читать дальше
мама двоих замечательных сыновей. Вижу город изнутри и могу рассказать о нём так, как это не сделает ни один путеводитель. Люблю показывать Мадрид разным и обращать внимание на детали. Постоянно путешествую, учусь и узнаю что-то новое, чем с удовольствием делюсь со своими туристами.