20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София

Разбираемся в сложном искусстве 20 века на примере простых образов - в Мадриде
Музей современного искусства в Мадриде открыли только в 1986 году, а сегодня он самый посещаемый в Испании.

Как это вышло? В чём значение современного искусства? Что стало его основой? На экскурсии вы познакомитесь с легендами и секретами произведений авангардистов, увидите отражение классических сюжетов в современном искусстве и сделаете неожиданные открытия.
20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Перевоплощение музея и тайны скульптур

Вы узнаете, как Жан Нувель превратил классическое здание в смелый проект современной архитектуры. Во внутреннем дворике я раскрою секреты необычных скульптур. Одна из них, кстати, связана с творчеством Эльдара Рязанова!

Авангард и классика

Вспоминая образы классической живописи, вы поймёте, что когда-то вдохновляло гениев 20 века. Вы рассмотрите знаменитую «Гернику» Пабло Пикассо и изучите её символы, чтобы прочувствовать трагедию испанского народа в годы гражданской войны.

Также мы выясним, какие художники оказали влияние на творчество Дали и почему он всё же остановился на сюрреализме.

Искусство на плёнке

Неожиданные открытия ждут вас и в других видах искусства. Вы увидите отрывки из фильма Луиса Бунюэля «Андалузский пёс» и разберётесь, как 16-минутная лента могла стать шедевром сюрреалистического кино. А ещё ответите на вопрос, какой сценой из него вдохновлялся Квентин Тарантино.

Организационные детали

  • Наша прогулка охватывает основную экспозицию (второй этаж и внутренний дворик), остальную часть музея вы можете осмотреть самостоятельно
  • Дополнительно оплачиваются билеты: взрослые — €12, дети до 18 лет и люди от 65 лет — бесплатно (обязательно предъявление паспорта), гиду билет не нужен
  • Билеты необходимо приобрести заранее на сайте музея (время, потраченное на покупку билетов в кассе, будет засчитываться в общее время экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в музей Рейна София
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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