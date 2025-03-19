Музей современного искусства в Мадриде открыли только в 1986 году, а сегодня он самый посещаемый в Испании. Как это вышло? В чём значение современного искусства? Что стало его основой? На экскурсии вы познакомитесь с легендами и секретами произведений авангардистов, увидите отражение классических сюжетов в современном искусстве и сделаете неожиданные открытия.

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Описание экскурсии

Перевоплощение музея и тайны скульптур

Вы узнаете, как Жан Нувель превратил классическое здание в смелый проект современной архитектуры. Во внутреннем дворике я раскрою секреты необычных скульптур. Одна из них, кстати, связана с творчеством Эльдара Рязанова!

Авангард и классика

Вспоминая образы классической живописи, вы поймёте, что когда-то вдохновляло гениев 20 века. Вы рассмотрите знаменитую «Гернику» Пабло Пикассо и изучите её символы, чтобы прочувствовать трагедию испанского народа в годы гражданской войны.

Также мы выясним, какие художники оказали влияние на творчество Дали и почему он всё же остановился на сюрреализме.

Искусство на плёнке

Неожиданные открытия ждут вас и в других видах искусства. Вы увидите отрывки из фильма Луиса Бунюэля «Андалузский пёс» и разберётесь, как 16-минутная лента могла стать шедевром сюрреалистического кино. А ещё ответите на вопрос, какой сценой из него вдохновлялся Квентин Тарантино.

Организационные детали