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Алкала де Энарес – это настоящий музей под открытым небом, историческая часть которого включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Именно здесь родился и жил великий писатель читать дальше уменьшить Мигель Сервантес, именно здесь никому не известный путешественник Христофор Колумб уговаривал католических монархов искать путь в Индию.



Также в Алкала де Энарес построен старинный университет, будущий образец научных центров Америки и Европы. Неспешная прогулка по прекрасному пригороду Мадрида.Алкала де Энарес – это настоящий музей под открытым небом, историческая часть которого включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Именно здесь родился и жил великий писатель

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Описание экскурсии Удивительный городок, чье имя происходит от арабского «крепость на реке Энарес», одно из самых приятных мест в центральной Испании. Так получилось, что город связан с именами сильных и творческих личностей. Во время экскурсии наши гиды расскажут, что именно в Алкала де Энарес никому не известный Христофор Колумб объяснял католическим монархам Изабелле и Фердинанду детали своей экспедиции. Не многим известно, в местном Университете основанном в XV веке учились Кальдерон де ла Барка и Лопе де Вега; посещали занятия историк Антонио де Небриха и основатель ордена иезуитов Игнасио де Лойола. Несмотря на то, что в городке родились инфанта Каталина Арагонская и император Фердинанд, город прочно ассоциируется с именем Мигеля Сервантеса. И не удивительно, поскольку Алкала де Энарес родина автора романа о Рыцаре печального образа. На главной улице города расположился дом-музей, в котором воссоздана обстановка середины XVI века, где главенствует четкий уклад дворянской семьи со средним доходом.

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