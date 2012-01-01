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Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес

Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Неспешная прогулка 👣 по прекрасному пригороду Мадрида.

Алкала де Энарес – это настоящий музей 🖼 под открытым небом, историческая часть которого включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно здесь родился и жил великий писатель Мигель Сервантес, именно здесь никому не известный путешественник Христофор Колумб уговаривал католических монархов искать путь в Индию.

Также в Алкала де Энарес построен старинный университет, будущий образец научных центров Америки и Европы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
Удивительный городок, чье имя происходит от арабского «крепость на реке Энарес», одно из самых приятных мест в центральной Испании. Так получилось, что город 🏙️ связан с именами сильных и творческих личностей.
Во время экскурсии 🧭 наши гиды расскажут, что именно в Алкала де Энарес никому не известный Христофор Колумб объяснял католическим монархам Изабелле и Фердинанду детали своей экспедиции. Не многим известно, в местном Университете основанном в XV веке учились Кальдерон де ла Барка и Лопе де Вега; посещали занятия историк Антонио де Небриха и основатель ордена иезуитов Игнасио де Лойола.
Несмотря на то, что в городке родились инфанта Каталина Арагонская и император Фердинанд, город прочно ассоциируется с именем Мигеля Сервантеса. И не удивительно, поскольку Алкала де Энарес родина автора романа о Рыцаре печального образа.
На главной улице города расположился дом-музей, в котором воссоздана обстановка середины XVI века, где главенствует четкий уклад дворянской семьи со средним доходом.
Внимание!
Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 площадь Испании
    Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
    Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
    Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
    Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Novovira
    Novovira
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