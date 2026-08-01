Неспешная прогулка по прекрасному пригороду Мадрида.
Алкала де Энарес – это настоящий музей под открытым небом, историческая часть которого включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Именно здесь родился и жил великий писатель
Алкала де Энарес – это настоящий музей под открытым небом, историческая часть которого включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Именно здесь родился и жил великий писатель
Описание экскурсииУдивительный городок, чье имя происходит от арабского «крепость на реке Энарес», одно из самых приятных мест в центральной Испании. Так получилось, что город связан с именами сильных и творческих личностей. Во время экскурсии наши гиды расскажут, что именно в Алкала де Энарес никому не известный Христофор Колумб объяснял католическим монархам Изабелле и Фердинанду детали своей экспедиции. Не многим известно, в местном Университете основанном в XV веке учились Кальдерон де ла Барка и Лопе де Вега; посещали занятия историк Антонио де Небриха и основатель ордена иезуитов Игнасио де Лойола. Несмотря на то, что в городке родились инфанта Каталина Арагонская и император Фердинанд, город прочно ассоциируется с именем Мигеля Сервантеса. И не удивительно, поскольку Алкала де Энарес родина автора романа о Рыцаре печального образа. На главной улице города расположился дом-музей, в котором воссоздана обстановка середины XVI века, где главенствует четкий уклад дворянской семьи со средним доходом.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Завершение: Ваш отель или удобное для вас место в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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