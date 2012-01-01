Удивительный городок, чье имя происходит от арабского «крепость на реке Энарес», одно из самых приятных мест в центральной Испании. Так получилось, что город 🏙️ связан с именами сильных и творческих личностей.

Во время экскурсии 🧭 наши гиды расскажут, что именно в Алкала де Энарес никому не известный Христофор Колумб объяснял католическим монархам Изабелле и Фердинанду детали своей экспедиции. Не многим известно, в местном Университете основанном в XV веке учились Кальдерон де ла Барка и Лопе де Вега; посещали занятия историк Антонио де Небриха и основатель ордена иезуитов Игнасио де Лойола.

Несмотря на то, что в городке родились инфанта Каталина Арагонская и император Фердинанд, город прочно ассоциируется с именем Мигеля Сервантеса. И не удивительно, поскольку Алкала де Энарес родина автора романа о Рыцаре печального образа.

На главной улице города расположился дом-музей, в котором воссоздана обстановка середины XVI века, где главенствует четкий уклад дворянской семьи со средним доходом.

Внимание!

Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.