1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
«Алькала — самая длинная и без преувеличения самая «мадридская» улица»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €64 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Пройтись по улицам и площадям, которые помнят шаги Великих инквизиторов»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
«Начнем мы нашу прогулку на площади Ла Латина, пройдёмся по улице Эмбахадорес, известной своими муралами, стрит-артом и граффити»
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«Полюбуетесь украшенными улицами и площадями, увидите рождественские ёлки — на одну обратим особое внимание, её дизайн выполнил известный модельер Роберто Верино»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
«А после выясним, почему Пласа-Майор выкрашена в бордовый цвет, по какой улице гуляли звёзды старого Голливуда и где пеклись вкусняшки для королевского двора»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Свободный Мадрид: экскурсия по местам творческой элиты столицы
Понять, как и благодаря кому город стал таким демократичным и толерантным
Начало: На площади Святой Аны
«Переулок Альварес Гато и код испанского ДНК»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
«После мы погуляем по самой дорогой улице Серрано с элитной недвижимостью и люксовыми бутиками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
- ДДаниил18 мая 2024Потрясающий тур для любителей стрит-арта!
- ВВиктор10 мая 2024Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
- ААндрей12 марта 2024Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
- ИИлья27 ноября 2023Никак ноги не доходили до Мадрида, и очень удачно, что первое впечатление о городе я получил от Андрея
- ГГаля29 сентября 2023Нам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй день. Он составил два разных
- ЕЕкатерина24 февраля 2022Экскурсия ОЧЕНЬ интересная!!!! Рекомендую всем!
- ИИрина30 мая 2019Мадрид-с новой стороны открылся, живой весёлый город, креативные жители.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Мадриде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 64 до 200. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мадрида. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод