Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мадрида

Найдено 8 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Мадриде на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре Мадрида и одна улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
«Алькала — самая длинная и без преувеличения самая «мадридская» улица»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 64 за всё до 6 чел.
Святая инквизиция в Мадриде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Пройтись по улицам и площадям, которые помнят шаги Великих инквизиторов»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
«Начнем мы нашу прогулку на площади Ла Латина, пройдёмся по улице Эмбахадорес, известной своими муралами, стрит-артом и граффити»
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
85 за всё до 8 чел.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«Полюбуетесь украшенными улицами и площадями, увидите рождественские ёлки — на одну обратим особое внимание, её дизайн выполнил известный модельер Роберто Верино»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Винтажный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
«А после выясним, почему Пласа-Майор выкрашена в бордовый цвет, по какой улице гуляли звёзды старого Голливуда и где пеклись вкусняшки для королевского двора»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Свободный Мадрид: экскурсия по местам творческой элиты столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Свободный Мадрид: экскурсия по местам творческой элиты столицы
Понять, как и благодаря кому город стал таким демократичным и толерантным
Начало: На площади Святой Аны
«Переулок Альварес Гато и код испанского ДНК»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
«После мы погуляем по самой дорогой улице Серрано с элитной недвижимостью и люксовыми бутиками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Четыре Мадрида и одна улица
    Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Искусство мадридских улиц
    Потрясающий тур для любителей стрит-арта!
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Святая инквизиция в Мадриде
    Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
  • А
    Андрей
    12 марта 2024
    Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
    Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Четыре Мадрида и одна улица
    Никак ноги не доходили до Мадрида, и очень удачно, что первое впечатление о городе я получил от Андрея
  • Г
    Галя
    29 сентября 2023
    Четыре Мадрида и одна улица
    Нам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй день. Он составил два разных
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    маршрута. Интересно, нетривиально, не занудно и растянуто. Вообщем, мы с мужем в полном восторге. Дал советы и рекомендации. Помог с Прадо. Так что. Recomiendo esta guía! 😃

    Нам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй день
  • Е
    Екатерина
    24 февраля 2022
    Искусство мадридских улиц
    Экскурсия ОЧЕНЬ интересная!!!! Рекомендую всем!
  • И
    Ирина
    30 мая 2019
    Искусство мадридских улиц
    Мадрид-с новой стороны открылся, живой весёлый город, креативные жители.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 64 до 200. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мадрида. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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