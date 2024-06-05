Найдено 8 экскурсий в категории « Улицы и переулки » в Мадриде на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Улицы и переулки»

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мадрида. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод