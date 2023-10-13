Алькала-де-Энарес — город университетов, монастырей, аистов и Сервантеса. Из Мадрида до него очень просто добраться на машине или электричке, это займёт не более получаса.



Я покажу вам все главные достопримечательности города, живым языком расскажу его историю и поделюсь особенностями современной жизни. А ещё мы вместе продегустируем вкуснейшие местные пончики!