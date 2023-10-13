Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес

Посетить очаровательный древний город, где родился Сервантес

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Алькала-де-Энарес — город университетов, монастырей, аистов и Сервантеса. Из Мадрида до него очень просто добраться на машине или электричке, это займёт не более получаса.

Я покажу вам все главные достопримечательности города, живым языком расскажу его историю и поделюсь особенностями современной жизни. А ещё мы вместе продегустируем вкуснейшие местные пончики!
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на площади Сервантеса и отправимся исследовать город. За три часа вы:

  • Пройдёте по периметру крепостной стены
  • Заглянете во дворик старинного университета
  • Увидите дом, где родился и провёл первые годы жизни Сервантес
  • Раскроете историю еврейского района
  • Посмотрите на Кафедральный собор и дворец Архиепископа — временную резиденцию королей Кастилии

А ещё попробуете традиционные местные сладости — роскийас де Алькала!

Организационные детали

  • Вы можете добраться до Алькала-де-Энареса на своей машине или электричке с вокзала Аточа. Стоимость проезда — 2,80 евро в одну сторону.
  • По запросу я могу организовать для вас трансфер на своей машине. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сервантеса в Алькала-де-Энаресе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Выездные
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