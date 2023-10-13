Посетить очаровательный древний город, где родился Сервантес
Алькала-де-Энарес — город университетов, монастырей, аистов и Сервантеса. Из Мадрида до него очень просто добраться на машине или электричке, это займёт не более получаса.
Я покажу вам все главные достопримечательности города, живым языком расскажу его историю и поделюсь особенностями современной жизни. А ещё мы вместе продегустируем вкуснейшие местные пончики!
Я покажу вам все главные достопримечательности города, живым языком расскажу его историю и поделюсь особенностями современной жизни. А ещё мы вместе продегустируем вкуснейшие местные пончики!
Ближайшие даты:
13
окт
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся на площади Сервантеса и отправимся исследовать город. За три часа вы:
- Пройдёте по периметру крепостной стены
- Заглянете во дворик старинного университета
- Увидите дом, где родился и провёл первые годы жизни Сервантес
- Раскроете историю еврейского района
- Посмотрите на Кафедральный собор и дворец Архиепископа — временную резиденцию королей Кастилии
А ещё попробуете традиционные местные сладости — роскийас де Алькала!
Организационные детали
- Вы можете добраться до Алькала-де-Энареса на своей машине или электричке с вокзала Аточа. Стоимость проезда — 2,80 евро в одну сторону.
- По запросу я могу организовать для вас трансфер на своей машине. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сервантеса в Алькала-де-Энаресе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Мадриде
Меня зовут Наталья, я живу в Испании с 2000 года. Получила здесь высшее образование по специальности «Организация и управление туристическими компаниями». Очень люблю работать с людьми. С радостью делюсь с путешественниками рассказами о местных традициях, истории, архитектуре, достопримечательностях и укладе жизни.
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