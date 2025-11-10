Это не просто прогулка по красивому городу, а настоящее погружение в атмосферу Золотого века Испании.
Мы окажемся на родине Сервантеса, заглянем в один из старейших университетов Европы и выясним, почему Алькала-де-Энарес называют городом идей, книг и учёных.
На экскурсии будет много историй, тайных символов и неожиданных деталей — от студенческих традиций до легенд.
Мы окажемся на родине Сервантеса, заглянем в один из старейших университетов Европы и выясним, почему Алькала-де-Энарес называют городом идей, книг и учёных.
На экскурсии будет много историй, тайных символов и неожиданных деталей — от студенческих традиций до легенд.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Университет Алькалы — один из первых в Европе, настоящий шедевр архитектуры Ренессанса.
- Дом-музей Сервантеса. Мы зайдём в дом, где родился автор Дон Кихота. Внутри — атмосфера 16 века, редкие издания и истории о том, каким человеком был сам Мигель.
- Кафедральный собор, где покоится основатель университета кардинал Сиснерос.
- Главная улица Калье Майор — старейшая пешеходная улица Испании, полная балконов и колоннад. а ещё сюрпризов. По пути заглянем в старинные дворы.
- Площадь Сервантеса. Сделаем паузу на живописной площади с памятником писателю. Послушаем город и представим, как здесь жили и творили великие умы.
Вы услышите:
- Как появился университет и зачем там преподавали на трёх языках.
- За что внутренний двор университета называют «камнем вдохновения».
- Почему Сервантес стал отцом европейского романа и какие личные трагедии сделали его таким гениальным.
- Кем был кардинал Сиснерос, как он изменил испанскую историю и почему его имя звучит будто из фэнтези.
- Как жила интеллектуальная Испания времён Золотого века: кто спорил на улицах о философии и учил латинский.
- А ещё, где найти самую аутентичную тапасную в Алькале — потому что без гастрономии в Испании никуда!
Организационные детали
- Из Мадрида добираемся на поезде (примерно 40 минут) — удобно, быстро и атмосферно.
- По запросу возможен трансфер — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсия подходит для всех возрастов, детям тоже будет интересно.
- Если есть особые пожелания — напишите заранее, с радостью адаптирую маршрут под вас.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Сегодня в 08:30
12 ноя в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Погрузитесь в атмосферу Алькала-де-Энареса, исследуя его исторические уголки и наслаждаясь вкуснейшими пончиками. Откройте тайны прошлого и настоящего
Начало: На площади Сервантеса в Алькала-де-Энаресе
17 ноя в 13:00
24 ноя в 08:00
€100 за всё до 4 чел.