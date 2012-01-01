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Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид

5
1 отзыв
Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €250 за экскурсию

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Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид

Что вы увидите

  • стадион Сантьяго Бернабеу
  • достопримечательности Мадрида по вашему выбору
В этой экскурсии 🧭 совмещается прогулка 👣 по городу с посещением тура по Стадиону Бернабеу, футбольного клуба Реал Мадрид.
Места, которые бы Вы хотели увидеть предлагаю на выбор (город), либо мы вместе составим такой маршрут.
Стадион «Сантьяго Бернабеу» футбольного клуба Реал Мадрид. Реал Мадрид-испанский футбольный клуб, признанный ФИФА лучшим клубом XX века. В 1920 г. король Испании Альфонсо XIII присвоил клубу титул Королевский, что по- испански звучит как Real. Отсюда название клуба-Real Madrid.
Стадион имеет 4-ю, высшую категорию УЕФА. Вмещает 81044 зрителя. Построенный в 1947 г. стадион 🏟️ позднее получил имя бывшего игрока и президента «Реала»- Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого клуб выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и множество внутренних трофеев. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы чемпионата Европы 1964 г. и чемпионата мира в 1982 г.
Также здесь четыре раза проходил финал самого престижного клубного соревнования Европы-Лиги чемпионов: в 1957, 1969, 1980, и в 2010 годах.
Поклонники футбола и не только, получат истинное удовольствие!
Во время тура по стадиону можно будет увидеть выставку трофеев клуба, спуститься на поле, посидеть в президентском ложе, к Вашим услугам потрясающий фотомонтаж! Раздевалки, зал прессы и трёхэтажный магазин! Где Вы сможете приобрести всё, что понравится. А если хотите, то на заказ (на изделие), Вам поставят номер любимого игрока или Ваше имя. Вообщем, всё что Вы хотите.
Что входит
  • услуги гида
  • услуги водителя
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты на Тур Бернабеу (также необходимо доплатить за билет для гида).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инга А.
Инга А.
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1 отзыв оставили туристы

Инга А. проводит ещё 5 экскурсий

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