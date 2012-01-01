В этой экскурсии 🧭 совмещается прогулка 👣 по городу с посещением тура по Стадиону Бернабеу, футбольного клуба Реал Мадрид.

Места, которые бы Вы хотели увидеть предлагаю на выбор (город), либо мы вместе составим такой маршрут.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» футбольного клуба Реал Мадрид. Реал Мадрид-испанский футбольный клуб, признанный ФИФА лучшим клубом XX века. В 1920 г. король Испании Альфонсо XIII присвоил клубу титул Королевский, что по- испански звучит как Real. Отсюда название клуба-Real Madrid.

Стадион имеет 4-ю, высшую категорию УЕФА. Вмещает 81044 зрителя. Построенный в 1947 г. стадион 🏟️ позднее получил имя бывшего игрока и президента «Реала»- Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого клуб выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и множество внутренних трофеев. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы чемпионата Европы 1964 г. и чемпионата мира в 1982 г.

Также здесь четыре раза проходил финал самого престижного клубного соревнования Европы-Лиги чемпионов: в 1957, 1969, 1980, и в 2010 годах.

Поклонники футбола и не только, получат истинное удовольствие!

Во время тура по стадиону можно будет увидеть выставку трофеев клуба, спуститься на поле, посидеть в президентском ложе, к Вашим услугам потрясающий фотомонтаж! Раздевалки, зал прессы и трёхэтажный магазин! Где Вы сможете приобрести всё, что понравится. А если хотите, то на заказ (на изделие), Вам поставят номер любимого игрока или Ваше имя. Вообщем, всё что Вы хотите.