Мадридский хет-трик: королевский дворец, городская жизнь и футбольный стадион

Откройте для себя сердце Мадрида: королевский дворец, живописные улицы и знаменитый стадион. Почувствуйте дух города в уникальной экскурсии
Путешествие в Мадрид обещает незабываемые впечатления.

Прогулка по историческим улицам, посещение королевского дворца и захватывающий визит на стадион "Сантьяго Бернабеу" подарят вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу испанской столицы. Узнайте о
богатой истории города, его архитектурных шедеврах и культурных традициях. Откройте для себя, как футбольный клуб "Реал Мадрид" стал неотъемлемой частью жизни горожан. Присоединяйтесь к экскурсии и почувствуйте себя частью этого удивительного города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Королевский дворец - роскошь и история
  • ⚽ Стадион «Сантьяго Бернабеу» - мечта фанатов
  • 🏙️ Прогулка по старинным улицам Мадрида
  • 🎨 Архитектурные шедевры от готики до модерна
  • 📚 Узнайте о жизни испанских монархов
Мадридский хет-трик: королевский дворец, городская жизнь и футбольный стадион© Юлия
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя15
ноя16
ноя19
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Площадь Испании
  • Королевский дворец
  • Старый город
  • Площадь Пуэрта-дель-Соль
  • Фонтаны "Нептун" и "Сибелис"
  • Музей «Сантьяго Бернабеу»

Описание экскурсии

Утро в историческом сердце Мадрида

  • Площадь Испании — поговорим о создателе бессмертного образа Дон Кихота
  • Королевский дворец — рассмотрим роскошную резиденцию испанских монархов, один из крупнейших дворцов Европы
  • Старый город — побродим по лабиринту узких улочек, полюбуемся старинными зданиями и уютными площадями
  • Площадь Пуэрта-дель-Соль — нулевой километр испанских дорог

Вторая половина дня в футбольном центре Испании

  • Фонтаны «Нептун» и «Сибелис» — символы города. Вы узнаете, почему они особенно любимы болельщиками футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид»
  • Музей «Сантьяго Бернабеу» — мы окунёмся в историю величайшего футбольного клуба мира, увидим спортивные трофеи и другие экспонаты, посвящённые легендарным игрокам. И выйдем на трибуны стадиона!

На прогулке:

  • Мы погрузимся в богатую историю города от эпохи арабов до современности
  • Вы узнаете, как Мадрид из деревни вырос в столицу могущественной империи
  • Услышите о влиянии испанских монархов на развитие города, жизни при дворе и знаковых событиях, связанных с королевской семьёй
  • Рассмотрите архитектурные стили от готики до модерна на мадридских улицах
  • Раскроете роль клуба «Реал Мадрид» в жизни города и страны
  • Выясните, как он стал неотъемлемой частью испанской культуры
  • Мы поговорим о повседневной жизни мадридцев, их традициях, праздниках и гастрономических предпочтениях

Организационные детали

  • Обед не входит в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей «Сантьяго Бернабеу» — €35 с чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Мадрида

