Путешествие в Мадрид обещает незабываемые впечатления.
Прогулка по историческим улицам, посещение королевского дворца и захватывающий визит на стадион "Сантьяго Бернабеу" подарят вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу испанской столицы. Узнайте о
Прогулка по историческим улицам, посещение королевского дворца и захватывающий визит на стадион "Сантьяго Бернабеу" подарят вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу испанской столицы. Узнайте о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Королевский дворец - роскошь и история
- ⚽ Стадион «Сантьяго Бернабеу» - мечта фанатов
- 🏙️ Прогулка по старинным улицам Мадрида
- 🎨 Архитектурные шедевры от готики до модерна
- 📚 Узнайте о жизни испанских монархов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Площадь Испании
- Королевский дворец
- Старый город
- Площадь Пуэрта-дель-Соль
- Фонтаны "Нептун" и "Сибелис"
- Музей «Сантьяго Бернабеу»
Описание экскурсии
Утро в историческом сердце Мадрида
- Площадь Испании — поговорим о создателе бессмертного образа Дон Кихота
- Королевский дворец — рассмотрим роскошную резиденцию испанских монархов, один из крупнейших дворцов Европы
- Старый город — побродим по лабиринту узких улочек, полюбуемся старинными зданиями и уютными площадями
- Площадь Пуэрта-дель-Соль — нулевой километр испанских дорог
Вторая половина дня в футбольном центре Испании
- Фонтаны «Нептун» и «Сибелис» — символы города. Вы узнаете, почему они особенно любимы болельщиками футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид»
- Музей «Сантьяго Бернабеу» — мы окунёмся в историю величайшего футбольного клуба мира, увидим спортивные трофеи и другие экспонаты, посвящённые легендарным игрокам. И выйдем на трибуны стадиона!
На прогулке:
- Мы погрузимся в богатую историю города от эпохи арабов до современности
- Вы узнаете, как Мадрид из деревни вырос в столицу могущественной империи
- Услышите о влиянии испанских монархов на развитие города, жизни при дворе и знаковых событиях, связанных с королевской семьёй
- Рассмотрите архитектурные стили от готики до модерна на мадридских улицах
- Раскроете роль клуба «Реал Мадрид» в жизни города и страны
- Выясните, как он стал неотъемлемой частью испанской культуры
- Мы поговорим о повседневной жизни мадридцев, их традициях, праздниках и гастрономических предпочтениях
Организационные детали
- Обед не входит в стоимость
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей «Сантьяго Бернабеу» — €35 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€130 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Мадридского двора
Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 ноя в 15:00
13 ноя в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€270 за всё до 6 чел.