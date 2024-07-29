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От Прадо до Ретиро - пешком через века

Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Мадрид - город с богатым культурным наследием, и его парки являются частью этой истории.

Парк Ретиро, раскинувшийся в самом сердце города, является любимым местом отдыха местных жителей и гостей столицы.

Во время
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экскурсии вы пройдете по зеленым аллеям, где каждый поворот скрывает частицу истории и культуры.

Вас ждет встреча с архитектурными шедеврами, такими как Хрустальный дворец, и возможность увидеть павлинов, грациозно прогуливающихся среди деревьев.

Ваш гид расскажет увлекательные истории о том, как Ретиро стал неотъемлемой частью жизни мадридцев и какие события происходили здесь в разные эпохи.

Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в атмосферу Мадрида и узнать его не только как столицу Испании, но и как место, где переплетаются история, культура и природа

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю проспекта Прадо
  • 🌳 Прогуляться в тенистых садах
  • 🏛 Полюбоваться архитектурными достопримечательностями
  • 📸 Сфотографироваться с павлинами
  • 🏰 Рассмотреть Хрустальный дворец
  • 📖 Услышать о влиянии исторических событий на парк Ретиро
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века

Что можно увидеть

  • Проспект Прадо
  • Парк Ретиро
  • Хрустальный дворец

Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро.
  • Прогуляетесь в тенистых садах и вдоль набережной живописного пруда.
  • Полюбуетесь архитектурными достопримечательностями парка.
  • Сфотографируетесь с павлинами, неспешно гуляющими по дорожкам.
  • Рассмотрите удивительный образец каркасной архитектуры — Хрустальный дворец.
  • Услышите о том, как отразились исторические события, произошедшие в Мадриде, на развитии Ретиро.

Организационные детали

  • В ветреную погоду парк закрывается из-за угрозы падения веток — к счастью, это происходит нечасто. Тем не менее, экскурсию в такие дни придётся отменить или перенести.
  • В зимнее время в парке может ощущаться более низкая температура, чем в остальном Мадриде, поэтому не забывайте рукавицы и шарф.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 16 лет€25
Стандартный билет€47
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сибелис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Дипломированный гид по Мадриду и автономии. В сфере мадридского туризма более с 2013 года на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших, так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, велосипедные экскурсии. Опыт переводчика и вип-сопровождения. Бесконечно влюблён в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие, когда знакомлю с ним гостей!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
A
Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на что обращать внимание, о чем стоит рассказывать,а что может быть не интересным! Интуитивное чувство
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и обширные знания в истории и кулуарных тайнах двора, делают его экскурсии по рясающе интересными! Советую от души! И еще он помог составить список и подсказал как посмотреть другие достопримечательности вокруг Мадрида и как добраться, чтоб мax правильно использовать мое время и с своими комментариями! Эти бесценная информация! А еще он подсказывал куда лучше сделать фотографии и сам помогал в этом!
Браво!!

Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на
Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на
Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на
Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на
Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на
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М
Спасибо огромное Василию за прекрасную экскурсию! История Испании в сочетании с парком простом замечательна. Парк огромный, красивый, здорово, что посетили место, которое короли строили для своих прогулок. Василий интересно и познавательно представил данное направление. Очень рекомендую! 👍
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И
Василий провел очень емкую экскурсию. Рассказал, показал, ответил на все вопросы. Большое спасибо! Опаздывали на целых полчаса- дождался, дал возможность прийти в себя! Мы очень благодарны!
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М
Василий, прекрасный гид и интересный рассказчик, влюбленный в свою работу и город. Экскурсия очень понравилась - это нестандартный туристический маршрут, а со вкусом подобранный кусочек исторического и современного Мадрида.
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