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экскурсии вы пройдете по зеленым аллеям, где каждый поворот скрывает частицу истории и культуры.



Вас ждет встреча с архитектурными шедеврами, такими как Хрустальный дворец, и возможность увидеть павлинов, грациозно прогуливающихся среди деревьев.



Ваш гид расскажет увлекательные истории о том, как Ретиро стал неотъемлемой частью жизни мадридцев и какие события происходили здесь в разные эпохи.



Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в атмосферу Мадрида и узнать его не только как столицу Испании, но и как место, где переплетаются история, культура и природа