Насладиться прогулкой по главному парку Мадрида и узнать его тайны
Мадрид гордится своими парками и пышными садами. Самый популярный из них — Ретиро. Парк заслуженно считается одной из визитных карточек города.
Мы прогуляемся по его бесчисленным дорожкам в тени вековых деревьев, полюбуемся Хрустальным дворцом и павлинами.
Я расскажу, почему Ретиро — неотъемлемая часть жизни мадридцев и важная деталь в истории королевской семьи.
Мы прогуляемся по его бесчисленным дорожкам в тени вековых деревьев, полюбуемся Хрустальным дворцом и павлинами.
Я расскажу, почему Ретиро — неотъемлемая часть жизни мадридцев и важная деталь в истории королевской семьи.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро.
- Прогуляетесь в тенистых садах и вдоль набережной живописного пруда.
- Полюбуетесь архитектурными достопримечательностями парка.
- Сфотографируетесь с павлинами, неспешно гуляющими по дорожкам.
- Рассмотрите удивительный образец каркасной архитектуры — Хрустальный дворец.
- Услышите о том, как отразились исторические события, произошедшие в Мадриде, на развитии Ретиро.
Организационные детали
- В ветреную погоду парк закрывается из-за угрозы падения веток — к счастью, это происходит нечасто. Тем не менее, экскурсию в такие дни придётся отменить или перенести.
- В зимнее время в парке может ощущаться более низкая температура, чем в остальном Мадриде, поэтому не забывайте рукавицы и шарф.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сибелис
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Мадриде
Провёл экскурсии для 187 туристов
Дипломированный гид по Мадриду и автономии. В сфере мадридского туризма более 10 лет на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших, так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, велосипедные экскурсии. Опыт переводчика и вип-сопровождения. Бесконечно влюблён в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие, когда знакомлю с ним гостей!
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