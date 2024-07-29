Мадрид - город с богатым культурным наследием, и его парки являются частью этой истории.
Парк Ретиро, раскинувшийся в самом сердце города, является любимым местом отдыха местных жителей и гостей столицы.
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Парк Ретиро, раскинувшийся в самом сердце города, является любимым местом отдыха местных жителей и гостей столицы.
Во время
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю проспекта Прадо
- 🌳 Прогуляться в тенистых садах
- 🏛 Полюбоваться архитектурными достопримечательностями
- 📸 Сфотографироваться с павлинами
- 🏰 Рассмотреть Хрустальный дворец
- 📖 Услышать о влиянии исторических событий на парк Ретиро
Что можно увидеть
- Проспект Прадо
- Парк Ретиро
- Хрустальный дворец
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро.
- Прогуляетесь в тенистых садах и вдоль набережной живописного пруда.
- Полюбуетесь архитектурными достопримечательностями парка.
- Сфотографируетесь с павлинами, неспешно гуляющими по дорожкам.
- Рассмотрите удивительный образец каркасной архитектуры — Хрустальный дворец.
- Услышите о том, как отразились исторические события, произошедшие в Мадриде, на развитии Ретиро.
Организационные детали
- В ветреную погоду парк закрывается из-за угрозы падения веток — к счастью, это происходит нечасто. Тем не менее, экскурсию в такие дни придётся отменить или перенести.
- В зимнее время в парке может ощущаться более низкая температура, чем в остальном Мадриде, поэтому не забывайте рукавицы и шарф.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 16 лет
|€25
|Стандартный билет
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сибелис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Дипломированный гид по Мадриду и автономии. В сфере мадридского туризма более с 2013 года на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших, так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, велосипедные экскурсии. Опыт переводчика и вип-сопровождения. Бесконечно влюблён в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие, когда знакомлю с ним гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Это самый лучший гид Мадрида!!! Он очень внимателен и чувствует в каком темпе проводить экскурсию, на что обращать внимание, о чем стоит рассказывать,а что может быть не интересным! Интуитивное чувство
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М
Спасибо огромное Василию за прекрасную экскурсию! История Испании в сочетании с парком простом замечательна. Парк огромный, красивый, здорово, что посетили место, которое короли строили для своих прогулок. Василий интересно и познавательно представил данное направление. Очень рекомендую! 👍
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И
Василий провел очень емкую экскурсию. Рассказал, показал, ответил на все вопросы. Большое спасибо! Опаздывали на целых полчаса- дождался, дал возможность прийти в себя! Мы очень благодарны!
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М
Василий, прекрасный гид и интересный рассказчик, влюбленный в свою работу и город. Экскурсия очень понравилась - это нестандартный туристический маршрут, а со вкусом подобранный кусочек исторического и современного Мадрида.
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