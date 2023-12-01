От Прадо до Ретиро - пешком через века

Индивидуальная экскурсия в Мадриде

Насладиться прогулкой по главному парку Мадрида и узнать его тайны

Мадрид гордится своими парками и пышными садами. Самый популярный из них — Ретиро. Парк заслуженно считается одной из визитных карточек города.

Мы прогуляемся по его бесчисленным дорожкам в тени вековых деревьев, полюбуемся Хрустальным дворцом и павлинами.

Я расскажу, почему Ретиро — неотъемлемая часть жизни мадридцев и важная деталь в истории королевской семьи.
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
От Прадо до Ретиро - пешком через века
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро.
  • Прогуляетесь в тенистых садах и вдоль набережной живописного пруда.
  • Полюбуетесь архитектурными достопримечательностями парка.
  • Сфотографируетесь с павлинами, неспешно гуляющими по дорожкам.
  • Рассмотрите удивительный образец каркасной архитектуры — Хрустальный дворец.
  • Услышите о том, как отразились исторические события, произошедшие в Мадриде, на развитии Ретиро.

Организационные детали

  • В ветреную погоду парк закрывается из-за угрозы падения веток — к счастью, это происходит нечасто. Тем не менее, экскурсию в такие дни придётся отменить или перенести.
  • В зимнее время в парке может ощущаться более низкая температура, чем в остальном Мадриде, поэтому не забывайте рукавицы и шарф.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сибелис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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