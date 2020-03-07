108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я не профессиональный гид, но имею большой опыт проведения экскурсий и бескрайне влюблён в Мадрид! Моя задача -не нагружать путешественников большим количеством историко-культурной информацией, которая тут же забывается. Моя основная цель — показать вам Мадрид, таким, каким вижу его я — местный житель, провести вас по своим любимым местам, рассказать городские байки и легенды, историю города и как он живёт. До встречи в Мадриде!
Если вы устали от нужных, всем известных фактов из истории и жизни Мадрида, то Вам к Артуру. Отличная экскурсия и весёлая. Я в восторге! Спасибо!
Елена
4 марта 2020
Легко, динамично, интересно, с чувством юмора и со знанием материала. Точно порекомендую друзьям
Анастасия
2 марта 2020
Если вам хочется почувствовать Мадрид изнутри, без толп туристов, а среди местных жителей-то вам к Артуру!
Все очень понравилось-интересное описание прогулок, интересных фактов. Как будто мы прогулялись с другом, заглянули в старейший бар, попробовали местные напитки и потом еще был рынок, который мы сами точно бы не нашли. Короче, рекомендую!
Галина
14 января 2020
Добрый день! Были на экскурсии семьёй, нам очень понравилась подача информации, временами серьезно, временами с юмором 😊 всем советую!!!
анастасия
2 декабря 2019
не всем подойдет. лично я терпеть не могу академическое перечесление дат и фактов, мне интереснее посмотреть на жизнь людей, понять как она устроена. экскурсия как раз об простой жизни сегодняшнего мадрида+монолог жителя с комментариями о самой жизни
в испании и об испанцах. всем, кто хочет прогуляться и послушать забавные истории, попробовать необьічное вино, заглянуть во дворики и подворотни, посмотреть пабьі, послушать об устройстве и бьіте, то вам сюда. жаль только погода подвела. следите за прогнозом)
Елена
18 ноября 2019
Оценить нельзя ни один пункт.если у вас есть желание пройти по барам с человеком знающим где они и что в них,то вам сюда,все остальное про город историю и т.д мимо...выбирать вам...
Наталия
28 октября 2019
Замечательная экскурсия. Спасибо огромное гиду. Надеюсь , что мы почувствовали Мадрид, если это вообще можно было сделать за один день.
Анна
30 сентября 2019
Спасибо Артуру за отличную экскурсию. Нам удалось погрузиться в атмосферу настоящего Мадрида, увидеть его с той стороны, которую не покажут вам на обычной экскурсии. Экскурсия не была перегружена скучными цифрами и именами- вместо этого было рассказано много интересных фактов, историй, мы на короткий период времени очутились в гуще современной жизни нескольких разных районов города. Артур ответил на все интересующие нас вопросы о современной жизни в Мадриде. Экскурсия понравится активным людям с современными взглядами на жизнь, не занудам, независимо от возраста. Мы были с мамой - очень понравилось обеим.
Михаил
27 сентября 2019
Экскурсия не типовая, скорее всего большинству туристов не подойдёт, в ней нет как таковых достопримечательностей, а есть представление о центральных не туристических районах Мадрида. Гид, Артур, переходный маршрут составил удачно, ходить не утомительно. Экскурсия не для семей с детьми.
Люба
23 сентября 2019
Экскурсия «Почувствуй настоящий Мадрид!» с Артуром была превосходна! Артур - замечательный гид и любит Мадрид. Экскурсия была увлекательная и познавательная. Артур нам рассказал много интересных фактов и показал город глазами местного жителя. Он также очень приветливый человек! Местные жители его очень уважают, также как и он их. Артур дал нам информацию о том что мы его просили - о ресторанах где вкусные паэльи и стейки, местные магазины и место где можно увидеть потрясающий закат. Мы рекомендуем Экскурсию с Артуром!
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской прогулке
Вы увидите все «визитные карточки» испанской столицы: центральные площади, Королевский дворец и скульптуру медведя с земляничным деревом. Услышите живой рассказ о том, как застраивался город и какие легенды с ним связаны. Почувствуете особенности местного характера и сравните Мадрид с Барселоной!
Колоритные винотеки, сыры, хамон и мир испанского виноделия
Предлагаю вам почувствовать себя начинающим сомелье! В винной лавке, старинном погребе и винотеке вы попробуете разобраться во вкусовых нюансах испанских вин и угоститесь типичными закусками. Узнаете, чем отличаются вина разных регионов страны и попробуете херес, научитесь самостоятельно подбирать вино под тапас и здорово проведёте вечер, перенимая гастрономические привычки жителей Мадрида.
Вы познакомитесь с самыми яркими и интересными сторонами испанской столицы. Увидите главные площади и королевские дворцы, авангардные и аристократические кварталы, перекресток 10 улиц и литературное кафе, в которой любил бывать Гарсия Лорка. Мы расскажем вам о важных исторических этапах, которые прошел Мадрид, и подскажем, как нужно смотреть на город, чтобы влюбиться в его неповторимую атмосферу.
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Наслаждаясь панорамой Мадрида с телебашни Маяк Монклоа, вы познакомитесь с историей города, а затем прогуляетесь по основным архитектурным памятникам Мадрида и посмотрите на них глазами местного жителя. В легкой и непринужденной форме я расскажу вам о традициях и нравах испанцев, помогу прочувствовать атмосферу Мадрида и понять его восхитительные контрасты.
Познакомиться с «визитными карточками» города и услышать о них самые интересные факты
Вы увидите все значимые достопримечательности Старого и Нового центра и ощутите, как органично сочетаются в испанской столице древняя и современная архитектура. Я расскажу о местных знаменитых династиях, истории, культуре, традициях и помогу по-настоящему полюбить Мадрид!
«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида
Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы. Не перегружая сухими датами, цифрами и именами, я весело и доступно расскажу историю Мадрида. После этого вы сможете не только наслаждаться городом, но и действительно его понимать. Научитесь различать здания разных веков, поймете, что означают плитки на асфальте возле магазинов и ресторанов и найдете тайные памятники. Надеюсь, вы будете с улыбкой вспоминать мои рассказы и захотите вернуться в прекрасный Мадрид!
Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей
Взгляните на столицу Испании не как на скопление памятников, а как на удачное сочетание эпох и веяний. Гуляя по старинным кварталам, вы оцените преемственность основных течений европейского зодчества, а я расскажу об истории королевских династий. И конечно, вас ждут главные достопримечательности: собор Almudena, Королевский дворец и сады Sabatini, площадь Mayor и Королевская опера.
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Я покажу вам основные достопримечательности Мадрида, однако расскажу о них так, как это сделал бы сам мадридец: с любовью, но и не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие секреты прячутся за величественными фасадами, где отведать лучший шоколад в городе, а затем попробуете «канью» – излюбленный аперитив местных жителей!