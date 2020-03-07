108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Маршрут пройдет по центральным районам города, где проходят все главные городские движения и события, и будет включать в себя пристальное изучение:

улиц центра с необычными названиями, об истории которых я расскажу;

шумной и неформальной торговой артерии города;

трех самых атмосферных районов, где сосредоточены популярные бары, галереи и граффити;

традиций и привычек горожан;

баров, где принято неторопливо пробовать тапас, распивать пивные «каньи» и местный вермут;

колоритного рынка, где можно оценить национальные деликатесы и также выпить вина в приятной обстановке;

небольшого музея, раскрывающего страницы мадридской истории.

Таким образом, вы сможете примерить на себя роль неторопливого и довольного жизнью мадридца, оценить места и улицы, на которых редко встретишь туристов, и прочувствовать ритм испанской столицы.

Обратите внимание:

Мои рассказы и подход лишены академизма, а историко-культурный компонент сведен до минимума. Имейте это, пожалуйста, в виду при выборе моих экскурсий.