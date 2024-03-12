2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
Сегодня в 16:30
26 авг в 16:30
€85 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
€72 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от €150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей12 марта 2024Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
- ААлександр3 февраля 2023Все прошло замечательно, наилучшие рекомендации!
- ЯЯна3 ноября 2022Очень интересная экскурсия и милый приятный городок, в котором гораздо больше старинных зданий чем в Мадриде
- MMargarita10 марта 2020Очень приятный городок. Много исторической информации, которой Марина прекрасно владеет
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2024
Сейчас в Мадриде в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 150. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 9 ⭐ отзывов, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь