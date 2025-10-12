Индивидуальная
до 7 чел.
Авиационный музей Мадрида
Погрузитесь в мир авиации: от первых летательных аппаратов до современных истребителей. Интерактивные зоны и легендарные самолёты ждут вас
Начало: Возле Авиационного музея
12 окт в 10:30
15 окт в 10:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
Завтра в 16:30
13 окт в 16:30
€100 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
23 окт в 10:00
25 окт в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от €450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствуй настоящий Мадрид
Окунитесь в атмосферу Мадрида, прогуливаясь по его центральным районам, наслаждаясь местными традициями и вкусами. Это незабываемое приключение
Начало: У метро Opera
12 окт в 11:30
13 окт в 11:30
€127 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
