Вы познакомитесь с самыми яркими гранями испанской столицы: от величественных площадей и королевских дворцов до аристократичных кварталов и уголков с богемной атмосферой.
Мы пройдём по местам, где сочетаются история и современность
Описание экскурсииПрогулка начнётся в самом сердце Мадрида — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по двум насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба. Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в XVIII веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида XVII века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца. Атмосфера города и советы для путешественников Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.
Каждый день в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный маршрут:
- Площадь Сибелес
- Авангардный район Чуэка
- Дворцы Маркизов Линарес и Лонгории
- Аристократический квартал и район галерей
- Рынок San Anton
- Самая большая площадь Мадрида - площадь Колумба
- Синий маршрут:
- Бульвар Прадо
- Треугольник искусств
- Литературный квартал Мадрида XVII века
- Исторические площади Мадрида
- Главный Храм Мадрида
- Королевский дворец
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Сибелес, 1
Завершение: Plaza de España
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
10 ноя 2025
Лариса молодец!
И знает много и рассказывает артистично
E
Elena
29 сен 2025
24 октября состоялось наше первое знакомство с Мадридом. спасибо гиду за увлекательное и нескучное сопровождение по синему маршруту. Прошло все динамично благодаря интересному и приятному рассказчику я не первый раз пользуюсь по миру данным приложением, всегда гиды приятные, отзывчивые и готовые дать любые рекомендации вне экскурсии. рекомендую!
K
Kirill
22 авг 2025
Отличная экскурсия. Спасибо замечательному гиду Андрею. Благодаря ему узнали много интересного о Мадриде и Испании, то, что не найдете в туристических справочниках.
А
Арина
23 июл 2025
Андрей открыл нам Мадрид с неведомой нам стороны. Выбрали красный маршрут и ни разу не пожалели. Остались незабываемые впечатления от прогулки и подачи материала. Большое спасибо!
В
Валерия
7 июл 2025
Интересная, насыщенная и комфортная экскурсия! Прошли с гидом Тиной по нетуристическому маршруту, а в завершение экскурсии заглянули в лавку с хамоном)) Смело бронируйте, не пожалеете!
А
Александра
3 июл 2025
Инна — прекрасный гид. Экскурсия с ней была чудесной. Мы остались очень довольны!
Ю
Юлия
26 июн 2025
Экскурсия мне очень понравилась, гид провел по интересным местечкам, улочкам, поделился картами с маршрутами и рекомендациями. Это очень круто, спасибо большое ❤️
а
артем
9 июн 2025
Были на красном маршруте, который показал нам город с абсолютно другого ракурса. В ходе прогулки узнали много нового о культурных и архитектурных особенностях разных эпох, о здешних социальных слоях от буржуа до хипстеров. Эта экскурсия - отличный вариант для знакомства с городом в нетривиальном и увлекательном формате. Рекомендую, успехов!
Входит в следующие категории Мадрида
