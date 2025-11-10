Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Мы пройдём по местам, где сочетаются история и современность читать дальше — среди уютных старинных таверн и стильных кафе.



Расскажем, как Мадрид стал столицей, чем он живёт сегодня и что обязательно стоит увидеть, чтобы почувствовать его характер и полюбить этот город так, как любим его мы. Вы познакомитесь с самыми яркими гранями испанской столицы: от величественных площадей и королевских дворцов до аристократичных кварталов и уголков с богемной атмосферой.Мы пройдём по местам, где сочетаются история и современность 5 8 отзывов

Туры в 15:15 Ваш гид в Мадриде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 8 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 15:15 €30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Прогулка начнётся в самом сердце Мадрида — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по двум насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба. Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в XVIII веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида XVII века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца. Атмосфера города и советы для путешественников Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.

Каждый день в 15:15 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красный маршрут:

Площадь Сибелес

Авангардный район Чуэка

Дворцы Маркизов Линарес и Лонгории

Аристократический квартал и район галерей

Рынок San Anton

Самая большая площадь Мадрида - площадь Колумба

Синий маршрут:

Бульвар Прадо

Треугольник искусств

Литературный квартал Мадрида XVII века

Исторические площади Мадрида

Главный Храм Мадрида

Королевский дворец Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Сибелес, 1 Завершение: Plaza de España Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.