Мои заказы

Королевский дворец Мадрида – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Королевский дворец Мадрида» в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Вечерний Мадрид и фламенко
Откройте для себя магию вечернего Мадрида: площади, дворцы и живое фламенко создадут уникальную атмосферу и подарят незабываемые впечатления
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 6 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Начало: Площадь Сибелес, 1
Расписание: Каждый день в 15:15
9 сен в 15:15
10 сен в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Королевский дворец Мадрида»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
  2. Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
  3. Свидание с Мадридом каждый день
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Королевский дворец
  3. Музей Прадо
  4. Собор Альмудена
  5. Улица Гран Виа
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Королевский дворец Мадрида
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Королевский дворец Мадрида" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 340. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Королевский дворец Мадрида», 11 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь