1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
«С первых минут в Королевском дворце Мадрида вы погрузитесь в прошлое испанских монархов и их резиденции»
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€33 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
«Королевский дворец — официальная резиденция короля»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Дворец, откуда управляют всем Мадридом»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
«Королевский дворец — главный центр управления страной»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
«Вы увидите площадь Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, пласа Майор и многое другое»
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Индивидуальная
5 часов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«Королевский дворец и Королевский оперный театр»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ДДарья15 мая 2024Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!
- ДДарья15 мая 2024Прогулка с Евой получилась действительно душевной и очень информативной. В Мадриде были впервые, и нам хотелось за короткое время объять
- ААнна13 мая 2024Хотим выразить благодарность от нашей семьи Анатолию, который провел замечательную экскурсию по Мадриду. Очень талантливый и увлеченный гид, открыл нам музей «Prado» и Королевский Дворец с новой стороны. Очень много полезной и интересной информации.
- ВВиктор10 мая 2024Отличный экскурсовод! Хорошо поставленная речь, много деталей по теме экскурсии, знание истории Испании, очень корректный стиль общения. Грамотная организация -
- LLarysa9 мая 2024Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был
- IIrina9 мая 2024Психологически очень грамотное поведение экскурсовода в нынешних условиях работы с довольно разношерстной публикой. Но сам мадридский двор, как ни крути, до Эрмитажа никак не дотягивает…. Не смотря на наличие величайших экспонатов.
- ЕЕлена21 апреля 2024Хороший эксурсовод, интересная экскурсия. Спасибо ❤️
- EElena15 марта 2024Провели с Анатолием насыщенный день в Мадриде. С ним мы открыли для себя Королевский дворец и музей Прадо. Восхитительная подача информации.
- ААсель11 марта 2024Первое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересно и чувствовалось, что Ева просто влюблена и в Мадрид и в Испанию. И у нее получилось частичку любви передать нам.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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