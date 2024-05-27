Замки, дворцы и особняки Мадрида

Найдено 7 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Мадридского двора
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
«С первых минут в Королевском дворце Мадрида вы погрузитесь в прошлое испанских монархов и их резиденции»
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
33 за человека
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Билеты
4 часа
4 отзыва
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
«Королевский дворец — официальная резиденция короля»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 7 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Дворец, откуда управляют всем Мадридом»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Душевный Мадрид: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
«Королевский дворец — главный центр управления страной»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 10 чел.
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
«Вы увидите площадь Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, пласа Майор и многое другое»
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
95 за человека
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 6 чел.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«Королевский дворец и Королевский оперный театр»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Душевный Мадрид: первое знакомство
    Прогулка с Евой получилась действительно душевной и очень информативной. В Мадриде были впервые, и нам хотелось за короткое время объять
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    необъятное, посмотреть и попробовать все, полностью погрузиться в атмосферу города. Ева отлично справилась с нашими запросами, эта удивительная прогулка в лучах нежного вечернего мадридского солнца нам запомнится на всю жизнь!

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
    Хотим выразить благодарность от нашей семьи Анатолию, который провел замечательную экскурсию по Мадриду. Очень талантливый и увлеченный гид, открыл нам музей «Prado» и Королевский Дворец с новой стороны. Очень много полезной и интересной информации.
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
    Отличный экскурсовод! Хорошо поставленная речь, много деталей по теме экскурсии, знание истории Испании, очень корректный стиль общения. Грамотная организация -
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    четкие инструкции по месту встречи, не опоздал к началу экскурсии (чем грешат многие экскурсоводы, к сожалению), при изменении деталей экскурсии (по независящим от обеих сторон обстоятельств) предложил несколько ввриантов как разрулить ситуацию, нам купили билеты, т. е. мы не стояли в очереди.

  • L
    Larysa
    9 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был
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    закрыт в связи с мероприятиями, и мы были расстроены. Татьяна смогла устроить нам экскурсию на день раньше, много знающий человек увлечен своей работой. Было очень интересно и не скучно! Очень советую

  • I
    Irina
    9 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Психологически очень грамотное поведение экскурсовода в нынешних условиях работы с довольно разношерстной публикой. Но сам мадридский двор, как ни крути, до Эрмитажа никак не дотягивает…. Не смотря на наличие величайших экспонатов.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Душевный Мадрид: первое знакомство
    Хороший эксурсовод, интересная экскурсия. Спасибо ❤️
  • E
    Elena
    15 марта 2024
    Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
    Провели с Анатолием насыщенный день в Мадриде. С ним мы открыли для себя Королевский дворец и музей Прадо. Восхитительная подача информации.
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    Эрудиция, харизма, стиль, чувство юмора, связывающие истории между прошлым и современностью. Посоветовал нам что еще можно посетить, помог с выбором ресторанов. Настоящий профессионал своего дела!

  • А
    Асель
    11 марта 2024
    Душевный Мадрид: первое знакомство
    Первое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересно и чувствовалось, что Ева просто влюблена и в Мадрид и в Испанию. И у нее получилось частичку любви передать нам.
    Первое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересноПервое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересноПервое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 33 до 250. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 64 ⭐ отзыва, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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