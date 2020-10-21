Как добраться до Менорки на самолёте
В Менорке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Menorca Airport» вам не избежать
Список аэропортов Менорки
- Менорка MAHMenorca Airport
Самые дешёвые билеты в Менорку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|3 678
|1ч 25м
|11.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 461
|14ч 30м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 079
|47ч 45м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|5 111
|3ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Глазго
|5 789
|33ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|15 398
|37ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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