  1. Испания

Летим в Менорку

Как добраться до Менорки на самолёте

В Менорке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Menorca Airport» вам не избежать

Список аэропортов Менорки

  1. Менорка MAH
    Menorca Airport

Самые дешёвые билеты в Менорку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇪🇸Бильбао3 6781ч 25м
11.11.2020из 🇮🇹Рима4 46114ч 30м (⇵1)
14.12.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 07947ч 45м (⇵2)
25.12.2020из 🇪🇸Валенсии5 1113ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇬🇧Глазго5 78933ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Челябинска15 39837ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Менорки