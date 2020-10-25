Как добраться до Марселя на самолёте
В Марселе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Marseille Provence Airport» вам не избежать
Список аэропортов Марселя
- Марсель MRSMarseille Provence Airport
Самые дешёвые билеты в Марсель из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇲🇦Танжера
|931
|2ч 15м
|14.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 059
|1ч 30м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 127
|1ч 45м
|26.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|1 354
|2ч 50м
|25.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 376
|2ч 20м
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 493
|2ч
|19.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 598
|27ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇲🇦Уджды
|1 865
|2ч 10м
|07.11.2020
|из 🇲🇦Надора
|1 871
|2ч 10м
|20.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 872
|2ч 5м
|17.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 905
|26ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 959
|9ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 095
|19ч (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇫🇷Кана
|2 163
|1ч 35м
|16.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 340
|19ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 362
|2ч 55м
|11.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 401
|1ч 30м
|16.10.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|2 405
|17ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|2 422
|23ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 709
|17ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 747
|5ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 764
|23ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 866
|41ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇦Рабата
|2 915
|37ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 066
|22ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 085
|1ч 15м
|15.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 122
|25ч 50м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇵🇱Кракова
|3 148
|2ч 20м
|22.01.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|3 184
|14ч 40м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|3 455
|20ч 50м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 501
|16ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 515
|24ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 541
|24ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 612
|40ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 616
|18ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|3 628
|35ч (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 743
|22ч 20м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 773
|28ч 35м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|3 816
|44ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 855
|8ч 50м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 915
|26ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 025
|25ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|4 028
|20ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 131
|28ч 25м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|4 146
|26ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|4 269
|24ч 25м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇮🇹Турина
|4 425
|15ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|4 556
|48ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇿Алжира
|4 614
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 632
|44ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 643
|41ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇩🇿Орана
|4 697
|1ч 45м
|12.11.2020
|из 🇫🇷Лилль
|4 723
|1ч 35м
|26.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|4 814
|2ч 5м
|22.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 876
|30ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 143
|3ч 25м
|17.10.2020
|из 🇲🇦Агадира
|5 144
|13ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 177
|9ч 10м (⇵2)
|25.04.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 507
|34ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 645
|39ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|5 756
|16ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 938
|30ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|6 176
|44ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|6 261
|51ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇳Монастира
|6 287
|1ч 45м
|01.02.2021
|из 🇭🇷Загреба
|6 326
|17ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|6 488
|1ч 25м
|24.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|6 490
|50м
|19.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|6 527
|46ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|6 617
|7ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 625
|32ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 832
|36ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Корсики
|6 926
|50м
|10.11.2020
|из 🇫🇷Бастии
|6 938
|55м
|19.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|7 085
|3ч 5м
|25.02.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|7 102
|39ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇷Корфу
|7 264
|15ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|7 465
|24ч 15м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|7 885
|45ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷По
|7 891
|24ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|8 251
|25ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|8 291
|43ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|8 453
|42ч 25м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 683
|27ч 35м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|9 670
|21ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|9 727
|31ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из Скопье
|9 972
|27ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|10 022
|29ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|10 364
|36ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇭🇷Сплита
|10 432
|21ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 720
|26ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|12 235
|28ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|12 337
|39ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Лиможа
|15 167
|32ч 10м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|15 480
|31ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|15 537
|8ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|15 614
|32ч 35м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 636
|43ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|15 701
|10ч 50м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|16 562
|41ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Марселя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Марселя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Дубай, Стамбул, Лондон и Мехико
- 23.10.202026.10.2020
- 17.11.202028.11.2020
- 19.10.202027.10.2020
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