Добро пожаловать в Севилью

Севилья - это художественная, культурная и финансовая столица южной Испании. Это город, полный архитектуры, истории и бурной жизни. В городе есть несколько знаменитых церквей, извилистые улицы и великие танцоры фламенко. Это также большой студенческий город, он достаточно популярен среди людей, обучающихся за рубежом.

Некоторые города взрывают вас, другие медленно побеждают вас. Севилья обезоруживает и соблазняет вас!

Общая информация о Севильи

В этом оживленном городе, проживает более 700 000 человек, что делает его четвертым по численности населения в Испании.

История Севильи

Сначала на территорию будущей Севильи прибыли финикийцы, установив ряд рекреационных колоний. Они учили местных жителей, как работать с железом, и создали новый способ переработки золота. Затем пришли римляне и основали город Испалис, он вырос в красивый и процветающий город, но так и не смог выйти из тени близлежащей Кордовы, пока вестготы не превратили Испалис в провинциальное место и центр обучения. В XI веке арабы захватили город и переименовали его в Ишбилию, но они тоже решили сделать более крупный город Кордову своей столицей. Они даже назвали его Халифатом Кордовы.

После почти 400 лет гражданских боев между христианами и арабами, мавры отошли от своего любимого Аль-Андалуса. Когда Христофор Колумб обнаружил новый континент в 1492 году, исключительные права торговли были переданы не Кордове, а Севилье. Город быстро стал самым богатым и самым космополитическим городом в Европе и сохранил эту позицию на протяжении нескольких сотен лет. Эта эклектичная смесь влияний на протяжении веков сформировала город, который мы видим сегодня, и увлекательная история Севильи видна на каждом шагу.

Что можно посмотреть и сделать в Севилье

Дом Пилата

Построенный в 1500 году н.э., этот дворец является центром туризма в Севилье. Здесь также находится коллекция картин XVI и XIX веков, а напротив дворца вы найдете скульптуры греческих мифологических фигур.

Вход: 6-8 евро, в зависимости от того, что вы хотите исследовать во дворце.

Дом Пилата, Севилья, Испания

Парк Марии Луизы

Этот парк предлагает посетителям возможность провести прекрасный день, он наполнен садами, патио и скульптурами. Если вы хотите, вы можете совершить экскурсию по территории. Это отличный способ избежать оживленных частей Севильи.

Парк Марии Луизы, Севилья, Испания

Посетите кафедральный собор Севильи

Прогуляйтесь по собору, чтобы осмотреть его впечатляющую архитектуру и сложный дизайн. Здесь также похоронен Христофор Колумб. С колокольни открывается панорамный вид на город.

Кафедральный Собор, Севилья, Испания

Посетите церковь Iglesia de San Isidoro

Обязательно прогуляйтесь по этой церкви XIV-го века. Художественные произведения и архитектура Хименеса Бонилья и сложный дизайн храма, стоит этой прогулки.

Вход: около 5 евро

Церковь Iglesia de San Isidoro, Севилья, Испания

Площадь Испании

Площадь Испании заполнена правительственными учреждениями, статуями и возможностью узнать о некоторой истории Севильи. Здесь есть росписи и картины, изображающие различные регионы Испании.

Площадь Испании, Севилья, Испания

Возьмите велосипедный тур

Чтобы подробнее узнать о городе, вы можете потратить немного евро на трехчасовую экскурсию по Севилье. Возьмите велосипед до конца дня и продолжайте экскурсию самостоятельно. Вы также можете арендовать городской велосипед за 1-2 евро в час (но необходимо будет оплатить регистрационный взнос).

Прогулка по историческому еврейскому кварталу

Этот район города расположен вокруг старого собора. Он состоит из небольших извилистых улочек и обычно считается самой очаровательной частью города, но учтите, что квартал практически всегда заполнен туристами. Здесь вы встретите много туристических групп, но их можно попытаться избежать, заблудившись в лабиринте улиц.

Санта Крус (бывший Еврейский квартал), Севилья, Испания

Посетите старейший жилой комплекс в Европе

Алькасар самый старый жилой дворец в Европе, который все еще используется. Он служит королевской резиденцией, когда монархи Испании приезжают в Севилью. Дворец является прекрасным примером мавританской архитектуры и является признанным объектом ЮНЕСКО.

Вход: для взрослых - 9,50 евро, а для студентов и пожилых - 2 евро

Севильский Алькасар, Севилья, Испания

Посетите Монастырь la Cartuja (лас Куэвас)

Этот монастырь также известен как Монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас. Он был основан как францисканский монастырь в 15 веке и теперь представляет собой коллекцию современного и керамического искусства.

Монастырь Святой Марии де лас Куэвас, Севилья, Испания

Узнайте о колониальной истории Испании

Архив Индии - это здание 16-го века, в котором содержится невероятно ценная коллекция документов и артефактов, связанных с колонизацией Испании Нового Света. Основные моменты включают личный дневник Колумба и Договор Тордесильяс, который разделил Новый Свет между Испанией и Португалией.

Вход: свободный

Архив Индии, Севилья, Испания

Посетите музей фламенко

Музыка и танцы фламенко - это важный аспект южной испанской культуры, а Музей Фламенко в Севилье - отличный способ узнать больше об этом. В музее есть множество замысловатых платьев фламенко, среди других материальных объектов и информации.

Вход: для взрослых - 10 евро, для студентов - 8 евро

Музей Фламенко, Севилья, Испания

Полюбуйтесь изобразительным искусством

Музей искусств Belles Artes является музеем изобразительных искусств в городе и представляет собой коллекцию, которая относится к готическому периоду. Музей находится в районе Макарена.

Вход: всего 1,50 евро или бесплатно, если вы гражданин ЕС

Музей Bellas Artes, Севилья, Испания