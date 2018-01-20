Добро пожаловать в Севилью

Севилья - это художественная, культурная и финансовая столица южной Испании. Это город, полный архитектуры, истории и бурной жизни. В городе есть несколько знаменитых церквей, извилистые улицы и великие танцоры фламенко. Это также большой студенческий город, он достаточно популярен среди людей, обучающихся за рубежом.
Некоторые города взрывают вас, другие медленно побеждают вас. Севилья обезоруживает и соблазняет вас!
Общая информация о Севильи
В этом оживленном городе, проживает более 700 000 человек, что делает его четвертым по численности населения в Испании.
История Севильи
Сначала на территорию будущей Севильи прибыли финикийцы, установив ряд рекреационных колоний. Они учили местных жителей, как работать с железом, и создали новый способ переработки золота. Затем пришли римляне и основали город Испалис, он вырос в красивый и процветающий город, но так и не смог выйти из тени близлежащей Кордовы, пока вестготы не превратили Испалис в провинциальное место и центр обучения. В XI веке арабы захватили город и переименовали его в Ишбилию, но они тоже решили сделать более крупный город Кордову своей столицей. Они даже назвали его Халифатом Кордовы.
После почти 400 лет гражданских боев между христианами и арабами, мавры отошли от своего любимого Аль-Андалуса. Когда Христофор Колумб обнаружил новый континент в 1492 году, исключительные права торговли были переданы не Кордове, а Севилье. Город быстро стал самым богатым и самым космополитическим городом в Европе и сохранил эту позицию на протяжении нескольких сотен лет. Эта эклектичная смесь влияний на протяжении веков сформировала город, который мы видим сегодня, и увлекательная история Севильи видна на каждом шагу.
Что можно посмотреть и сделать в Севилье
Дом Пилата
Построенный в 1500 году н.э., этот дворец является центром туризма в Севилье. Здесь также находится коллекция картин XVI и XIX веков, а напротив дворца вы найдете скульптуры греческих мифологических фигур.
Вход: 6-8 евро, в зависимости от того, что вы хотите исследовать во дворце.
Парк Марии Луизы
Этот парк предлагает посетителям возможность провести прекрасный день, он наполнен садами, патио и скульптурами. Если вы хотите, вы можете совершить экскурсию по территории. Это отличный способ избежать оживленных частей Севильи.
Посетите кафедральный собор Севильи
Прогуляйтесь по собору, чтобы осмотреть его впечатляющую архитектуру и сложный дизайн. Здесь также похоронен Христофор Колумб. С колокольни открывается панорамный вид на город.
Посетите церковь Iglesia de San Isidoro
Обязательно прогуляйтесь по этой церкви XIV-го века. Художественные произведения и архитектура Хименеса Бонилья и сложный дизайн храма, стоит этой прогулки.
Вход: около 5 евро
Площадь Испании
Площадь Испании заполнена правительственными учреждениями, статуями и возможностью узнать о некоторой истории Севильи. Здесь есть росписи и картины, изображающие различные регионы Испании.
Возьмите велосипедный тур
Чтобы подробнее узнать о городе, вы можете потратить немного евро на трехчасовую экскурсию по Севилье. Возьмите велосипед до конца дня и продолжайте экскурсию самостоятельно. Вы также можете арендовать городской велосипед за 1-2 евро в час (но необходимо будет оплатить регистрационный взнос).
Прогулка по историческому еврейскому кварталу
Этот район города расположен вокруг старого собора. Он состоит из небольших извилистых улочек и обычно считается самой очаровательной частью города, но учтите, что квартал практически всегда заполнен туристами. Здесь вы встретите много туристических групп, но их можно попытаться избежать, заблудившись в лабиринте улиц.
Посетите старейший жилой комплекс в Европе
Алькасар самый старый жилой дворец в Европе, который все еще используется. Он служит королевской резиденцией, когда монархи Испании приезжают в Севилью. Дворец является прекрасным примером мавританской архитектуры и является признанным объектом ЮНЕСКО.
Вход: для взрослых - 9,50 евро, а для студентов и пожилых - 2 евро
Посетите Монастырь la Cartuja (лас Куэвас)
Этот монастырь также известен как Монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас. Он был основан как францисканский монастырь в 15 веке и теперь представляет собой коллекцию современного и керамического искусства.
Узнайте о колониальной истории Испании
Архив Индии - это здание 16-го века, в котором содержится невероятно ценная коллекция документов и артефактов, связанных с колонизацией Испании Нового Света. Основные моменты включают личный дневник Колумба и Договор Тордесильяс, который разделил Новый Свет между Испанией и Португалией.
Вход: свободный
Посетите музей фламенко
Музыка и танцы фламенко - это важный аспект южной испанской культуры, а Музей Фламенко в Севилье - отличный способ узнать больше об этом. В музее есть множество замысловатых платьев фламенко, среди других материальных объектов и информации.
Вход: для взрослых - 10 евро, для студентов - 8 евро
Полюбуйтесь изобразительным искусством
Музей искусств Belles Artes является музеем изобразительных искусств в городе и представляет собой коллекцию, которая относится к готическому периоду. Музей находится в районе Макарена.
Вход: всего 1,50 евро или бесплатно, если вы гражданин ЕС
Севилья, известна своими танцами и архитектурными памятниками, является самым крупным городом на юге Испании. Говорят, что город был построен самим Геркулесом, его увлекательная история делает это место одним из самых интригующих в Испании. Благодаря всем достопримечательностям и многочисленным мероприятиям, этот город никогда не оставит вас равнодушными.