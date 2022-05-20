Основанная Гераклом, обнесенная крепостной стеной, в эпоху Юлия Цезаря, Севилья стала родиной легендарных Кармен и Дона Жуана, великих художников Диего Веласкеса и Эстебана Мурильо, родиной культурных, испанских традиций фламенко и корриды.

Было время, когда благодаря монополии торговли с Новым Светом, Севилья манила охотников за удачей и авантюристов, которые съезжались со всего мира, создавая лицо и характер Севильи. Множество исторических событий важных в масштабе всего мира происходили в Севилье.

Времена меняются, но мудрая, с характером разбитной девченки, Севилья, продолжает манить путешественников. Столица юга Испании, старше Мадрида почти на две тысячи лет, но несмотря на возраст отличается от делового и сдержанного Мадрида своей веселой беспечностью. Фламенко в Севилье танцуют прямо на улицах!

Здесь улицы широкие и важные по которым гуляют туристы и делают копии улиц своими фото-камерами. Но есть площади, которые Севилья прячет в своих недрах. Мы пройдем по скрытым улицам к этим площадям, где в минуте от городского шума, можно послушать тишину и лишь тихое журчание фонтанов будет ласкать слух.

Пройдем по лабиринту узких улиц квартала Санта Крус, погрузимся в средневековый быт сефардов-испанских евреев.

Современная жизнь Севилье, имеет свой неповторимый характер. Ведь Севилья, это единственный речной потр в Испании. А как известно у портовых городов особая атмосфера.