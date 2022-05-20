Кто не видел Севилью, тот не видел чуда

Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда
Основанная Гераклом, обнесенная крепостной стеной, в эпоху Юлия Цезаря, Севилья стала родиной легендарных Кармен и Дона Жуана, великих художников Диего Веласкеса и Эстебана Мурильо, родиной культурных, испанских традиций фламенко и корриды.
Было время, когда благодаря монополии торговли с Новым Светом, Севилья манила охотников за удачей и авантюристов, которые съезжались со всего мира, создавая лицо и характер Севильи. Множество исторических событий важных в масштабе всего мира происходили в Севилье.
Времена меняются, но мудрая, с характером разбитной девченки, Севилья, продолжает манить путешественников. Столица юга Испании, старше Мадрида почти на две тысячи лет, но несмотря на возраст отличается от делового и сдержанного Мадрида своей веселой беспечностью. Фламенко в Севилье танцуют прямо на улицах!
Здесь улицы широкие и важные по которым гуляют туристы и делают копии улиц своими фото-камерами. Но есть площади, которые Севилья прячет в своих недрах. Мы пройдем по скрытым улицам к этим площадям, где в минуте от городского шума, можно послушать тишину и лишь тихое журчание фонтанов будет ласкать слух.
Пройдем по лабиринту узких улиц квартала Санта Крус, погрузимся в средневековый быт сефардов-испанских евреев.
Современная жизнь Севилье, имеет свой неповторимый характер. Ведь Севилья, это единственный речной потр в Испании. А как известно у портовых городов особая атмосфера.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия с русско-говорящим гидом
  • Продолжительностью 3 часа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арена для Боя быков «Маэстранса»
Завершение: Площадь Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
  • Пешеходная экскурсия без входа в монументы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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