24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Севильский экспресс - знакомство с городом» предлагает увлекательное путешествие по ключевым достопримечательностям Севильи. За 3 часа вы узнаете о культуре корриды у арены Маэстранса, прогуляетесь по бульвару Колумба, увидите Золотую башню и дворец Сен-Тельмо. В финале посетите парк Марии Луизы и площади Испании и Америки. Экскурсия позволит понять город с его богатой историей и уникальным характером

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные страницы «биографии» Севильи

За 3 часа через мои живые рассказы вы рассмотрите 3000 лет истории города — от финикийцев до Иберо-Американской выставки 1929 года. Фоном для погружения в прошлое станут ключевые достопримечательности.

Арена для боя быков — раскроем секреты корриды.

Бульвар Колумба и копия корабля Магеллана. Поговорим о роли Севильи в Великих географических открытиях.

Золотая башня и старинные арабские стены. Расскажу о завоевании Испании арабами и о периоде Аль Андалус.

Королевский монетный двор и Архив Индий. Раскрою тему испанской империи, управление колониями.

Соборная площадь — познакомимся с историей строительства Кафедрального собора Севильи и поговорим о Реконкисте.

Дворец Сен-Тельмо — расскажу о 12 известных людях Андалусии, которые представлены на его фасаде.

Табачная фабрика — место работы Кармен, а сегодня здание университета. Вы заглянете внутрь и узнаете все подробности табачного производства.

«Альфонсо 13» — один из самых роскошных в мире и любимых среди знаменитостей, политиков и тореро отель.

Павильоны Иберо-Американской выставки 1929 года и площадь Испании. На ней увидите 56 расписных панно с фольклорными и историческими сюжетами страны. Площадь признана «Сокровищем культуры кино Европы».

Бренды Севильи и советы по городу

Я помогу сложить мозаику столицы Андалусии, рассказывая и о её характере. Вас ждёт рассказ о знаменитой севильской керамике, оливковом масле, культуре фламенко, оперных персонажах. Вы поймёте, почему весь город украшен тысячами апельсиновых деревьев. А также я дам советы по дальнейшему пребыванию в городе: о музеях, театрах, фламенко, покупках и еде.