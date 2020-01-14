24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в богатой истории Испании и узнать о красивейших местах столицы Андалусии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
В изящных декорациях Севильи вам откроется ее прошлое — о главном из 3000 лет я расскажу увлекательно и понятно.

Вы узнаете о культуре корриды у старейшей арены страны, пройдете по следам эпохи мавров и золотого века империи, полюбуетесь павильонами на площадях Испании и Америки — и в итоге за 2,5 часа поймете город с истинно испанским характером.
€105
90 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.92
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом

Что вас ожидает

Главные страницы «биографии» Севильи
За 2,5 часа через мои живые рассказы вы рассмотрите 3000 лет истории города — от финикийцев до Иберо-Американской выставки 1929 года. Фоном для погружения в прошлое станут ключевые достопримечательности.

  • Вы побываете на месте основании Севильи у арены для корриды Маэстранса, узнаете о римском периоде, гуляя по бульвару Колумба, о мавританском владычестве и названии города у Золотой башни. Двигаясь по линии истории, поговорим о реконкисте — о том, как христиане отвоевывали испанские земли.
  • У нарядного дворца Сен-Тельмо я расскажу об Изабелле и Ферндинанде, католических королях, отправивших Колумба в экспедицию, и о возникновении единой и сильной Испании. А также о том, как Севилья стала городом с эксклюзивным правом торговли с колониями.
  • Не пропустим и табачную фабрику, место работы Кармен, а сегодня здание университета. Вы заглянете внутрь и услышите о причинах строительства фабрик. Здесь же я открою историю распада Испанской империи.
  • В финале прогулки вас ждет парк Марии Луизы, один из 10 красивейших в мире — его разбили к Иберо-Американской выставке. Вы полюбуетесь ландшафтными находками и двумя соседними площадями, узнаете о значении выставки. На площади Испании увидите расписные панно с фольклорными сюжетами, а на площади Америки — павильоны выставки в трех главных испанских стилях: мудехар, готика и платереско.

Бренды Севильи и советы по городу
Я помогу сложить мозаику столицы Андалусии, рассказывая и о ее характере. Вы, конечно, узнаете о корриде: ее установлении в Испании, культе быка и особенностях этой традиции. У старейшей испанской арены услышите, что обязательно есть в этих сооружениях и сколько зарабатывают матадоры, а также вспомните сюжеты о красавице Кармен у ее памятника. Кроме того, я расскажу о севильской керамике и важности местного оливного масла. С радостью порекомендую, где вкусно поесть и куда еще сходить.

Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом
Севильский экспресс — знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. По образованию я историк и лингвист. Живу в Испании с 2003 года и уже более 10 лет работаю гидом-переводчиком. Провожу разнообразные экскурсии в Севилье, Кордове, Кадисе и Хересе. Составляю специальные программы для любителей фламенко и корриды. Гастрономические и винные маршруты. Позитивная, обязательная, с широким кругозором и эрудицией. Со мной точно не будет скучно, подача материала яркая, доступная и грамотная. Гарантирую индивидуальный подход к каждому путешественнику. До встречи в Севилье!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Отличная экскурсия! Гид увлечён историей Испании и отлично владеет материалом. Много информации, экскурса в историю. Также Катя прислала различные ссылки по теме экскурсии, ответила на все возникшие вопросы.
6 января 2020
Экскурсия была Великолепна, Екатерина вы были на высоте.Огромное Вам спасибо
3 января 2020
Добрый день, хотелось бы поблагодарить нашего гида Екатерину за содержательный и ёмкий рассказ о Севилье. Мы не просто прошли по маршруту, но узнали много интересных и важных моментов истории Андалусии. Время прошло незаметно и очень комфортно. Удачи и ещё раз спасибо за нашу экскурсию. С наилучшими пожеланиями, Ольга
30 ноября 2019
Спасибо! Особенно понравился рассказ о истории корриды и арабском периоде истории Андалусии
20 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Великолепное знание материалапрекрано выстроенная, очень логичная ,прекрасный язык изложения.экскурсия прошла на одном дыхании время пролетело, не хотелось расставаться с Екатериной.С удовольствием послушала другие экскурсии с Екатериной. Были на экскурсии с семьёй 19 ноября.Все отметили, что лучшей экскурсии не по помнят, а поездили много.Спасибо, Екатерина! Очень рекомендую.
7 ноября 2019
Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Нашлись быстро, экскурсия заняла чуть больше времени, чем оговаривали, но это было плюсом, а не минусом. Экскурсия прошла насыщенно, узнали много об истории Севильи, в целом о городе и об Испании. Темп экскурсии - размеренный, мы совсем не устали и получили только положительные эмоции.
24 октября 2019
Екатерина - профессиональный гид и приятный собеседник, время пролетело на одном дыхании! Много интересных деталей и фактов! Всем рекомендую :)
12 октября 2019
Гид встретила нас на вокзале. Осталась очень недовольна тем что у нас нет обратных билетов, хотя при переписке с ней она об этом не упомянула. В результате экскурсия была на 45 минут короче. Мы взяли такси для поездки к месту начала экскурсии. Нам не очень понятно почему она не оплатила свою часть поездки. В своём рассказе гид употребляет много жаргона, который нам был не очень понятен ( 30 лет как уехали в США). При прощании и расчёте она" тонко" намекнула, что неплохо бы оставить чаевые. Мы оставили, и я не возражаю дать экстра, но за хороший сервис, который не получили. Никогда никому не порекомендую.
11 октября 2019
Прекрасный гид. Очень интересно и доступно объясняет. Три часа пролетели незаметно. Можем только рекомендовать. Не пожалеете.
6 октября 2019
Экскурсия " Севильский экспресс — знакомство с городом" дает полное представление об истории города ,региона и главных вехах их развития. Экскурсия с Екатериной проходит легко и очень интерестно, так как она великолепно владеет темой . Мы любим экскурсии и эта была одной из лучших.
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