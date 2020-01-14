24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные страницы «биографии» Севильи

За 2,5 часа через мои живые рассказы вы рассмотрите 3000 лет истории города — от финикийцев до Иберо-Американской выставки 1929 года. Фоном для погружения в прошлое станут ключевые достопримечательности.

Вы побываете на месте основании Севильи у арены для корриды Маэстранса , узнаете о римском периоде, гуляя по бульвару Колумба , о мавританском владычестве и названии города у Золотой башни . Двигаясь по линии истории, поговорим о реконкисте — о том, как христиане отвоевывали испанские земли.

, узнаете о римском периоде, гуляя по , о мавританском владычестве и названии города у . Двигаясь по линии истории, поговорим о реконкисте — о том, как христиане отвоевывали испанские земли. У нарядного дворца Сен-Тельмо я расскажу об Изабелле и Ферндинанде, католических королях, отправивших Колумба в экспедицию, и о возникновении единой и сильной Испании. А также о том, как Севилья стала городом с эксклюзивным правом торговли с колониями.

я расскажу об Изабелле и Ферндинанде, католических королях, отправивших Колумба в экспедицию, и о возникновении единой и сильной Испании. А также о том, как Севилья стала городом с эксклюзивным правом торговли с колониями. Не пропустим и табачную фабрику , место работы Кармен, а сегодня здание университета. Вы заглянете внутрь и услышите о причинах строительства фабрик. Здесь же я открою историю распада Испанской империи.

, место работы Кармен, а сегодня здание университета. Вы заглянете внутрь и услышите о причинах строительства фабрик. Здесь же я открою историю распада Испанской империи. В финале прогулки вас ждет парк Марии Луизы, один из 10 красивейших в мире — его разбили к Иберо-Американской выставке. Вы полюбуетесь ландшафтными находками и двумя соседними площадями, узнаете о значении выставки. На площади Испании увидите расписные панно с фольклорными сюжетами, а на площади Америки — павильоны выставки в трех главных испанских стилях: мудехар, готика и платереско.

Бренды Севильи и советы по городу

Я помогу сложить мозаику столицы Андалусии, рассказывая и о ее характере. Вы, конечно, узнаете о корриде: ее установлении в Испании, культе быка и особенностях этой традиции. У старейшей испанской арены услышите, что обязательно есть в этих сооружениях и сколько зарабатывают матадоры, а также вспомните сюжеты о красавице Кармен у ее памятника. Кроме того, я расскажу о севильской керамике и важности местного оливного масла. С радостью порекомендую, где вкусно поесть и куда еще сходить.