24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Экскурсия «Севильский экспресс - знакомство с городом» предлагает увлекательное путешествие по ключевым достопримечательностям Севильи.
За 3 часа вы узнаете о культуре корриды у арены Маэстранса, прогуляетесь по бульвару Колумба, увидите Золотую башню и дворец Сен-Тельмо. В финале посетите парк Марии Луизы и площади Испании и Америки. Экскурсия позволит понять город с его богатой историей и уникальным характером
За 3 часа через мои живые рассказы вы рассмотрите 3000 лет истории города — от финикийцев до Иберо-Американской выставки 1929 года. Фоном для погружения в прошлое станут ключевые достопримечательности.
Арена для боя быков — раскроем секреты корриды. Бульвар Колумба и копия корабля Магеллана. Поговорим о роли Севильи в Великих географических открытиях. Золотая башня и старинные арабские стены. Расскажу о завоевании Испании арабами и о периоде Аль Андалус. Королевский монетный двор и Архив Индий. Раскрою тему испанской империи, управление колониями. Соборная площадь — познакомимся с историей строительства Кафедрального собора Севильи и поговорим о Реконкисте. Дворец Сен-Тельмо — расскажу о 12 известных людях Андалусии, которые представлены на его фасаде. Табачная фабрика — место работы Кармен, а сегодня здание университета. Вы заглянете внутрь и узнаете все подробности табачного производства. «Альфонсо 13» — один из самых роскошных в мире и любимых среди знаменитостей, политиков и тореро отель. Павильоны Иберо-Американской выставки 1929 года и площадь Испании. На ней увидите 56 расписных панно с фольклорными и историческими сюжетами страны. Площадь признана «Сокровищем культуры кино Европы».
Бренды Севильи и советы по городу
Я помогу сложить мозаику столицы Андалусии, рассказывая и о её характере. Вас ждёт рассказ о знаменитой севильской керамике, оливковом масле, культуре фламенко, оперных персонажах. Вы поймёте, почему весь город украшен тысячами апельсиновых деревьев. А также я дам советы по дальнейшему пребыванию в городе: о музеях, театрах, фламенко, покупках и еде.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1193 туристов
Меня зовут Екатерина. По образованию я историк и лингвист. Живу в Испании с 2003 года и уже более 10 лет работаю гидом-переводчиком. Провожу разнообразные экскурсии в Севилье, Кордове, Кадисе и читать дальшеуменьшить
Хересе. Составляю специальные программы для любителей фламенко и корриды. Гастрономические и винные маршруты. Позитивная, обязательная, с широким кругозором и эрудицией. Со мной точно не будет скучно, подача материала яркая, доступная и грамотная. Гарантирую индивидуальный подход к каждому путешественнику. До встречи в Севилье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 276 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
270
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5
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Ольга
Спасибо большое Екатерине за прекрасную прогулку по Сивилье:) Не смотря на жару, Екатерина с большим энтузиазмом, кроме истории и культуры этого красивого города, рассказывала об истории знакомым всем героях из знаменитых читать дальшеуменьшить
опер, а также персонажей истории, которые обогатили историю Испании и стали героями художественных сериалов! А еще нам повезло, что Екатерина отличный знаток корриды, которая проходит также в Сивилии. От Екатерины мы узнали историю, традиции и утончонные особенности этого мастерства, где не напишут ни в какой либо книге. С Екатериной мы не заметили как время экскурсии быстро пролетело. Всем советуем эту экскурсию. Узнаете много интересного и увлекательного:)
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Ю
Юлия
Екатерина прекрасно владеет материалом. В качестве обзорной экскурсии это отличный вариант! Погружение в историю было максимальным для такого формата. Очень интересной была информация про корриду. Ранньше даже не возникало желания читать дальшеуменьшить
посетить данное мероприятие, но после общения захотелось посмотреть, и именно в сопровождении Екатерины в качестве комментатора, так как она проводит такого плана экскурсии. К сожалению, на момент нашего путешествия (конец марта) коррида еще не проводилась, а Екатерина уезжала в отпуск на следующий день и у нас не получилось организовать другие экскурсии с ней. Но теперь мы знаем к кому обратиться в следующий раз, когда приедем в Севилью! Этот город точно заслуживает неоднократного визита. Севилья прекрасна своей атмосферой, красотой и большим количеством архитектурных памятников! Спасибо большое Екатерине за знакомство с городом и прекрасно проведенный день!
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Владимир
отличная экскурсия, живая подача исторической информации и интересный маршрут. Екатерина еще до нашего прибытия помогла с выбором отеля и ближайших ресторанов, а после экскурсии прислала информацию и ссылки, что посетить самостоятельно и в каком порядке, а также какие фильмы посмотреть по теме экскурсии! Максимально рекомендую! 👍
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Евгения
Спасибо Екатерина за чудесную экскурсию! Получили массу информации и интересных фактов! После 3х часов прогулки по городу, влюбились в Севилью. Обязательно вернемся!
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А
Алена
Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно - и все это время Катерина рассказывала, удивляя нас фактами и влюбляя в Севилью. Читала в отзывах ранее, что слишком много истории. Но нам читать дальшеуменьшить
очень понравилась Катина подача материала - исторический пласт, потом интересный современный экскурс в мир корриды, снова пару веков и событий с исторической точки зрения, далее о Кармен и бурлящих страстях… Тем не менее, Катерина всегда возвращалась к историческому повествованию, благодаря чему у нас сложилась полная картинка о жизни Андалусии в разные периоды и о том, как город и регион развивались до наших дней. Очень грамотный, структурированный и не скучный рассказ получился! Искренне благодарим Катю и за экскурсию, и за рекомендации по перекусам, ресторанчикам и, конечно, за отправленные ссылки на фильмы, сериалы по теме. Как пошутил муж, нам провели чудесную экскурсию и потом дали «домашнюю работу»))
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Е
Екатерина
Екатерина - великолепный рассказчик и действительно талантливый, знающий, увлеченный гид очень высокого уровня! Наша длительная экскурсия прошла на одном дыхании!
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