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Местное время в Севилье
22:3625
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСевилья
По-английскиSevilla
Столица регионаСевилья является столицей региона
Статья о городеСтатья о Севилье
Население города703 206 чел.
АэропортСевилья SVQ
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота16 м. от уровня моря

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Севилья
Севилья
Санта-Крус
Севильский кафедральный собор
Севилья
Севилья
Севилья
Севилья
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