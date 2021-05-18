Полезная информация о Севилье
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Местное время в Севилье
22:3625
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Севилья
|По-английски
|Sevilla
|Столица региона
|Севилья является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Севилье
|Население города
|703 206 чел.
|Аэропорт
|Севилья SVQ
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Севилья на карте
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