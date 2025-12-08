Знаменитый римский стоик Сенека родился в Кордове.
Жизнь в этом городе подсказала философу ставшую знаменитой максиму: «Если не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру».
Приглашаю вас познакомиться с прошлым столицы единственного халифата Европы и услышать необыкновенные истории об удивительных людях, которые здесь жили.
Жизнь в этом городе подсказала философу ставшую знаменитой максиму: «Если не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру».
Приглашаю вас познакомиться с прошлым столицы единственного халифата Европы и услышать необыкновенные истории об удивительных людях, которые здесь жили.
Описание экскурсии
Вы увидите главные символы Кордовы: Крепостную стену — Ворота Альмодовар — Еврейский квартал — Музей алхимии «Аль-Иксир» — Синагогу — Алькасар христианских королей — Римский мост и мостовые ворота — Башню Калаора — Пласа дель Потро — Переулок цветов — Посада дель Потро — Андалузский дом — Мельницы — Внутренние дворы-патио — Рынок народных промыслов — Памятник влюбленным — Кафедральный собор-мечеть Мескита
Вы узнаете:
- Как Кордова стала столицей единственного халифата в Европе
- Как католические короли приняли Христофора Колумба и благословили его на знаменитое путешествие
- Почему всюду на улицах встречаются изваяния и изображения святого Рафаила
- Каким был быт средневековых сефардов
- Как Кордове удалось сохранить архитектуру трёх культур: христианской, мусульманской и еврейской
- Как развивалось искусство ландшафтного дизайна в местных дворах-патио
- Каких успехов добились местные алхимики
- И многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле, где должно быть место для гида. По договорённости я организую трансфер — подробности в переписке
- Дорога из Севильи до Кордовы займёт около полутора часов в одну сторону. В Кордове мы пробудем примерно 4 часа
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор-мечеть — €13 за чел., а также в дом алхимии и андалузский дом — €8 за чел. Билет для гида покупать не нужно
- Питание не входит в стоимость — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Севилье
Провела экскурсии для 166 туристов
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать всё, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.
Входит в следующие категории Севильи
Похожие экскурсии из Севильи
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€200 за всё до 10 чел.