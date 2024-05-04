Экскурсии Севильи об истории и архитектуре

Найдено 9 экскурсий в категории «История и архитектура» в Севилье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и призраки Севильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 08:00
14 июня в 09:00
100 за всё до 8 чел.
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
195 за всё до 17 чел.
Королевский Алькасар и его сады
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: На Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Севильский собор и его великое прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Севильский собор и его великое прошлое: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Севильский собор, узнайте его легенды и секреты. Величественная архитектура, мавританское прошлое и сокровища ждут вас
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
170 за всё до 7 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Дом Пилата и Дворец Дуэньяс. Узнайте о жизни герцогов и насладитесь великолепием архитектуры
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
195 за всё до 17 чел.
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
510 за всё до 4 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
190 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladislava
    4 мая 2024
    Легенды и призраки Севильи
    Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Легенды и призраки Севильи
    Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
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    обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    1 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
  • К
    Кирилл
    10 января 2024
    Королевский Алькасар и его сады
    Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
  • М
    Маргарита
    30 декабря 2023
    Королевский Алькасар и его сады
    Спасибо, очень понравилось
  • Т
    Таміла
    30 декабря 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
  • A
    ARTUR
    28 декабря 2023
    Легенды и призраки Севильи
    Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2021
    В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
    Нам очень понравилось экскурсия с Эльмирой по Дворца! с юмором, много интересных детали. Рекомендую!
  • Y
    Yuriy
    27 октября 2021
    Севильский собор и его великое прошлое
    Экскурсия отличная.

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2024
Сейчас в Севилье в категории "История и архитектура" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 100 до 510. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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