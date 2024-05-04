1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 08:00
14 июня в 09:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2 часа
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: На Plaza del Triunfo (Триумфальная площадь)
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Севильский собор и его великое прошлое: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Севильский собор, узнайте его легенды и секреты. Величественная архитектура, мавританское прошлое и сокровища ждут вас
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Дом Пилата и Дворец Дуэньяс. Узнайте о жизни герцогов и насладитесь великолепием архитектуры
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislava4 мая 2024Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
- ЕЕвгения2 мая 2024Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
- ККирилл10 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
- ММаргарита30 декабря 2023Спасибо, очень понравилось
- ТТаміла30 декабря 2023Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
- AARTUR28 декабря 2023Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!
- ЮЮлия31 октября 2021Нам очень понравилось экскурсия с Эльмирой по Дворца! с юмором, много интересных детали. Рекомендую!
- YYuriy27 октября 2021Экскурсия отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «История и архитектура»
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