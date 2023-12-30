Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Севильи

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Севилье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Севилья - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
195 за всё до 17 чел.
«Москва» в Севилье: район Макарена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: у Базилики де ла Макарена
«Мы совершим небольшое путешествие-погружение, во время которого я поделюсь с вами всеми тайнами узких улиц района»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    30 декабря 2023
    «Москва» в Севилье: район Макарена
    Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.
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    Саша сделала это играючи, но и я слушала с большим вниманием. Видно, что экскурсовод влюблена в город и район, о котором рассказывает. Приятный бонус - секретные места для гурманов) Очень рекомендую!

  • Н
    Надежда
    25 декабря 2019
    Севилья - любовь с первого взгляда
    Нам понравилось. Это если кратко. Но кратко не получиться, потому что мы были в Севилье. И Эльмира, наш экскурсовод поведала
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    нам не просто о городе, архитектуре, улицах и парках. Культурный шок от очарования потрясающего своей изысканностью городе. Эльмира, с едва уловимым, но никогда не искореннимым чувством юмора рассказывала о историях жизни испанцев, о жизни и смерти, о страсти и увлечениях, о любви и любви. За что тебе, Эльмира наша благодарность.

  • А
    Александр
    25 августа 2019
    Севилья - любовь с первого взгляда
    Супер харизматичная женщина. Смогла построить конструктивный диалог с 13 летним ребёнком. Экскурсия лёгкая и весёлая. Эльмира порекомендовала хороший ресторан с очень хорошей кухней. Мы довольны. Спасибо, Эльмира. Будем рекомендовать.
  • С
    Сабина
    22 августа 2019
    Севилья - любовь с первого взгляда
    Севилья замечательный город! Эльмира рассказала много интересного из истории этого города, привнесла юморные нотки своему рассказу, показала как различить горькие
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    ли апельсины на деревьях или нет, провела мимо чудесно пахнущих жасминовых кустов. Заинтересовала 4-летнего сына и вознаградила его сладким подарочком) Всем советую знакомиться с эти прекрасным городом вместе с Эльмирой.

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Улицы и переулки»

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  3. Знакомьтесь - красавица Севилья
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  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2024
Сейчас в Севилье в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Севильи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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