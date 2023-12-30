читать дальше нам не просто о городе, архитектуре, улицах и парках. Культурный шок от очарования потрясающего своей изысканностью городе. Эльмира, с едва уловимым, но никогда не искореннимым чувством юмора рассказывала о историях жизни испанцев, о жизни и смерти, о страсти и увлечениях, о любви и любви. За что тебе, Эльмира наша благодарность.

Нам понравилось. Это если кратко. Но кратко не получиться, потому что мы были в Севилье. И Эльмира, наш экскурсовод поведала