1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: у Базилики де ла Макарена
«Мы совершим небольшое путешествие-погружение, во время которого я поделюсь с вами всеми тайнами узких улиц района»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара30 декабря 2023Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.
- ННадежда25 декабря 2019Нам понравилось. Это если кратко. Но кратко не получиться, потому что мы были в Севилье. И Эльмира, наш экскурсовод поведала
- ААлександр25 августа 2019Супер харизматичная женщина. Смогла построить конструктивный диалог с 13 летним ребёнком. Экскурсия лёгкая и весёлая. Эльмира порекомендовала хороший ресторан с очень хорошей кухней. Мы довольны. Спасибо, Эльмира. Будем рекомендовать.
- ССабина22 августа 2019Севилья замечательный город! Эльмира рассказала много интересного из истории этого города, привнесла юморные нотки своему рассказу, показала как различить горькие
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2024
Сейчас в Севилье в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Севильи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод