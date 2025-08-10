Индивидуальная
до 17 чел.
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
История севильских королей и тайны Колумба в увлекательной прогулке-приключении
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«Вы также сможете подняться на башню-колокольню, заглянуть в сувенирную лавку и посетить Кафедральный музей»
Завтра в 15:00
21 окт в 15:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Второй после Прадо
Живопись как терапия в Музее изящных искусств Севильи
Начало: В музее
«Музей изящных искусств Севильи считают в Испании вторым по значимости после Прадо»
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
€170 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Севильи - в Кордову (на вашем авто)
Побывать в бывшей столице единственного европейского халифата
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€260 за всё до 7 чел.
- ЕЕлена10 августа 2025Просто великолепная экскурсия!
- ООлег9 января 2025Администрация города перенесла торжественные городские мероприятия как раз на день нашей экскурсии. Что помешало нам провести полную программу. Но получилось
- ААлександр4 января 2025Компетентно, легко, дружелюбно. Время экскурсии пролетело незаметно.
Также нам порекомендовали ресторанчик для местных жителей и театр фламенко - и там, и там у всей семьи полный восторг!
Спасибо!
- ССергей11 октября 2024Все было замечательно!
- ЛЛия11 июня 2024Жаль, что здесь нет 6 звездочек - Эльмира их заслуживает. Она прекрасно рассказывает, с юмором, живо. Она нашла контакт с
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
- ТТаміла30 декабря 2023Очень понравилось!
Узнали много нового и интересного!
Очень компетентный гид!
(Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
- FFidan27 июня 2023Экскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходный контакт с детьми и
- ММАРИНА8 мая 2023Замечательная экскурсия!
Эльмира знающая, веселая и очень профессиональная экскурсовод.
Спасибо за прекрасное время!
- KKate7 мая 2023Замечательная красивая экскурсия. Спасибо за дополнительные рекомендации по городу и чудесные фотографии!!
- ЕЕлена6 февраля 2023Алькасар и Севильский собор - великолепны. С них началось наше знакомство с Севильей.
Алькасар потрясает своими масштабами, яркостью красок. У Анжелы
- ККристина27 октября 2022Великолепный гид, очень интересный, положительный, от подробностей будете радоваться как ребенок, умеет преподнести и рассказать секреты. Слушать одно удовольствие) рекомендую от всей Души❤️
- ММихаил14 августа 2022Эльмира-великолепный гид и прекрасный собеседник. Спасибо.
- MMariia26 января 2020Эльмира, спасибо огромное!
Жутко увлекательно, насыщенно, полезно!
Севилья - прекрасна. Но погружения в историю без вас бы не состоялось. Очень рекомендую вашу экскурсию любознательным путешественникам!
- ООльга24 августа 2019Прогулка с Эльмирой получилась отличная! Интересно, легко. Эльмира почти три часа удерживала внимание детей: они довольны.
- ММарина27 июля 2019Экскурсией осталась очень довольна! Эльмира - прекрасный профессионал! А в сочетании с харизмой и обаянием это делает ее тем самым гидом, который увлекает тебя, заставляет думать и участвовать!
- ООльга17 июля 2019Спасибо, Эльмира! Экскурсия прошла просто на УРА. Доступно, без перегрузки датами, событиями и главное- юмор. Только самое интересное и главное. Обязательно посоветую друзьям Эльмиру.
- ООльга13 июня 2019Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Эльвира - отличный гид и очень приятная девушка.
- ООльга4 июня 2019Очень понравилась экскурсия гида Эльмиры по Севильскиму собору и Алькасару. Она успела рассказать и показать много всего интересного. Говорила увлекательно
