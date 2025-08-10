читать дальше

и с юмором, слушать было легко. Старалась, чтобы мы прониклись неповторимым обликом знаковых символов Севильи - центра одной из самых интересных и аутентичных испанских провинций. Чувствуется, что человек действительно разбирается в том, о чём рассказывает. У нее на планшете были подготовлены интересные фотографии посещаемых мест в исторической перспективе, из снятых там фильмов (например,"Игра престолов") и т. п. Было приятно, что гид ещё и заботилась о нас, показывая, где лучше стоять, чтобы спрятаться от Севильской жары, помогала нам сделать лучшие фото. После экскурсии Эльмира дала полезные советы о том, где нам самим лучше погулять по Севилье, подробно всё объяснив и нарисовав маршрут на карте. Впечатления самые положительные. Рекомендуем.