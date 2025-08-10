Мои заказы

Музеи и искусство Севильи

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Севилье на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
История севильских королей и тайны Колумба в увлекательной прогулке-приключении
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«Вы также сможете подняться на башню-колокольню, заглянуть в сувенирную лавку и посетить Кафедральный музей»
Завтра в 15:00
21 окт в 15:00
€195 за всё до 17 чел.
Второй после Прадо
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Второй после Прадо
Живопись как терапия в Музее изящных искусств Севильи
Начало: В музее
«Музей изящных искусств Севильи считают в Испании вторым по значимости после Прадо»
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
€170 за всё до 9 чел.
Из Севильи - в Кордову (на вашем авто)
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Севильи - в Кордову (на вашем авто)
Побывать в бывшей столице единственного европейского халифата
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€260 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Просто великолепная экскурсия!
  • О
    Олег
    9 января 2025
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Администрация города перенесла торжественные городские мероприятия как раз на день нашей экскурсии. Что помешало нам провести полную программу. Но получилось
    читать дальше

    сориентироваться на месте и немного переделать программу.
    Не был уверен насколько хорошо все получится. Но в итоге мы с сыном остались очень довольны экскурсией. Очень интересно и увлекательно!

  • А
    Александр
    4 января 2025
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Компетентно, легко, дружелюбно. Время экскурсии пролетело незаметно.

    Также нам порекомендовали ресторанчик для местных жителей и театр фламенко - и там, и там у всей семьи полный восторг!

    Спасибо!
  • С
    Сергей
    11 октября 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Все было замечательно!
  • Л
    Лия
    11 июня 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Жаль, что здесь нет 6 звездочек - Эльмира их заслуживает. Она прекрасно рассказывает, с юмором, живо. Она нашла контакт с
    читать дальше

    моими подростками (дело не простое) так что те три часа смотрели ей в рот и ловили каждое слово. Очень удобно было, что Эльмира принесла нам наушники, так что было прекрасно слышно даже в толпе. Она - Наш лучший экскурсовод в Испании, а мы их брали много.

  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
    читать дальше

    обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд.
    Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =)
    Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    1 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
  • Т
    Таміла
    30 декабря 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Очень понравилось!
    Узнали много нового и интересного!
    Очень компетентный гид!
    (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
  • F
    Fidan
    27 июня 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Экскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходный контакт с детьми и
    читать дальше

    взрослыми! Очень здорово погуляли! Севилья просто потрясающий и Эльмира рассказала столько фактов из истории. Дети не скучали (10,14лет).
    Отличная идея с заданиями, дети принимали активное участие в расследовании. спасибо за подарки.
    Сама Эльмира очень приятный и позитивный в общении человек, так что во время экскурсии мы чувствовали себя так, как будто дворец Алькасар нам показывает друг из Севилии у которого мы гостим. Спасибо за дополнительные рекомендации по городу и чудесные фотографии!! Эльмира, всех благ и жду в Ваку!

    Экскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходныйЭкскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходныйЭкскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходныйЭкскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходныйЭкскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходныйЭкскурсия была великолепна!!! Эльмира очень грамотный экскурсовод, а также приятный человек, имеющий глубокие знания и превосходный
  • М
    МАРИНА
    8 мая 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Замечательная экскурсия!
    Эльмира знающая, веселая и очень профессиональная экскурсовод.
    Спасибо за прекрасное время!
  • K
    Kate
    7 мая 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Замечательная красивая экскурсия. Спасибо за дополнительные рекомендации по городу и чудесные фотографии!!
  • Е
    Елена
    6 февраля 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Алькасар и Севильский собор - великолепны. С них началось наше знакомство с Севильей.
    Алькасар потрясает своими масштабами, яркостью красок. У Анжелы
    читать дальше

    много историй, которые происходили в стенах Алькасара - было интересно послушать.
    Дети были очень рады квесту, который организовала для них Эльмира - неожиданный и очень продуманный шаг со стороны гида.
    У нас остались силы и на Севильский собор: Эльмира заранее посоветовала купить билеты на определенное время - это помогло не потратить всю энергию в Алькасаре и походить еще по собору, послушать его историю.
    Очень рекомендую эту экскусрию

  • К
    Кристина
    27 октября 2022
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Великолепный гид, очень интересный, положительный, от подробностей будете радоваться как ребенок, умеет преподнести и рассказать секреты. Слушать одно удовольствие) рекомендую от всей Души❤️
  • М
    Михаил
    14 августа 2022
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира-великолепный гид и прекрасный собеседник. Спасибо.
  • M
    Mariia
    26 января 2020
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира, спасибо огромное!
    Жутко увлекательно, насыщенно, полезно!
    Севилья - прекрасна. Но погружения в историю без вас бы не состоялось. Очень рекомендую вашу экскурсию любознательным путешественникам!
  • О
    Ольга
    24 августа 2019
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Прогулка с Эльмирой получилась отличная! Интересно, легко. Эльмира почти три часа удерживала внимание детей: они довольны.
  • М
    Марина
    27 июля 2019
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Экскурсией осталась очень довольна! Эльмира - прекрасный профессионал! А в сочетании с харизмой и обаянием это делает ее тем самым гидом, который увлекает тебя, заставляет думать и участвовать!
  • О
    Ольга
    17 июля 2019
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Спасибо, Эльмира! Экскурсия прошла просто на УРА. Доступно, без перегрузки датами, событиями и главное- юмор. Только самое интересное и главное. Обязательно посоветую друзьям Эльмиру.
  • О
    Ольга
    13 июня 2019
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Эльвира - отличный гид и очень приятная девушка.
  • О
    Ольга
    4 июня 2019
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Очень понравилась экскурсия гида Эльмиры по Севильскиму собору и Алькасару. Она успела рассказать и показать много всего интересного. Говорила увлекательно
    читать дальше

    и с юмором, слушать было легко. Старалась, чтобы мы прониклись неповторимым обликом знаковых символов Севильи - центра одной из самых интересных и аутентичных испанских провинций. Чувствуется, что человек действительно разбирается в том, о чём рассказывает. У нее на планшете были подготовлены интересные фотографии посещаемых мест в исторической перспективе, из снятых там фильмов (например,"Игра престолов") и т. п. Было приятно, что гид ещё и заботилась о нас, показывая, где лучше стоять, чтобы спрятаться от Севильской жары, помогала нам сделать лучшие фото. После экскурсии Эльмира дала полезные советы о том, где нам самим лучше погулять по Севилье, подробно всё объяснив и нарисовав маршрут на карте. Впечатления самые положительные. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Севильский собор и королевский дворец Алькасар
  2. Второй после Прадо
  3. Из Севильи - в Кордову (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в октябре 2025
Сейчас в Севилье в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 260. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 20 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь