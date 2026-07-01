Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом

Солнечная Севилья круглый год рада гостям! Для знакомства с ней вы пройдёте от площади Испании до знаменитых Грибов.
Посетите выставку, которая рассказывает о первой кругосветке, и подниметесь на борт «Нао Виктория» — реплики корабля Магеллана.
А затем отправитесь на прогулку по must-see-местам города и услышите о нём много интересного: например, где купить средневековые сладости, выпить кровь Христа и закусить крышкой.
Посетите выставку, которая рассказывает о первой кругосветке, и подниметесь на борт «Нао Виктория» — реплики корабля Магеллана.
А затем отправитесь на прогулку по must-see-местам города и услышите о нём много интересного: например, где купить средневековые сладости, выпить кровь Христа и закусить крышкой.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Дворец Экспо
- Золотую башню
- Собор Севильи и колокольню Хиральда
- Алькасар
- Еврейский квартал
- Средневековые стены
- Самые красивые особняки города
- Реплику корабля, на котором Фернан Магеллан совершил кругосветное путешествие. Или не совершил?..
Аудиогид расскажет вам о городе: его истории, героях и легендах.
Вы узнаете:
- как Португалия подарила Испании двух величайших мореплавателей
- как один маркиз помирил полмира
- чей череп висел над дверью в Еврейском квартале
- как Севилью прославили француз и итальянец, никогда в ней не бывавшие
- где в городе были замечены драконы
- совершал Магеллан кругосветку или не совершал
И многое другое!
Организационные детали
- Предложение включает посещение корабля «Нао Виктория», музея Эксплоратерра и экскурсию по улицам города с аудиогидом
- После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу
- Вы можете посетить корабль «Нао Виктория» и музей Эксплоратерра до или после прохождения экскурсии по городу
- Аудиогид по городу необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн
- Обязательно зарядите ваш смартфон и желательно возьмите с собой запасной аккумулятор
- Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный (11+ лет)
|€22
|Дети 5-10 лет
|€17
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Эксплоратерра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Севильи
Похожие экскурсии на «Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом»
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Начало: На площади Encarnación
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
от €195 за всё до 17 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 10:00
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Севильей
Погрузитесь в атмосферу Севильи, выбирая между двумя маршрутами. Откройте тайны Алькасара или исследуйте колоритный район Триана
Начало: У Золотой башни
29 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Севилья королевская, Севилья народная
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €140 за всё до 5 чел.
от €22 за человека