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Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом

Увидеть ключевые места города и погрузиться в историю кругосветного путешествия
Солнечная Севилья круглый год рада гостям! Для знакомства с ней вы пройдёте от площади Испании до знаменитых Грибов.

Посетите выставку, которая рассказывает о первой кругосветке, и подниметесь на борт «Нао Виктория» — реплики корабля Магеллана.

А затем отправитесь на прогулку по must-see-местам города и услышите о нём много интересного: например, где купить средневековые сладости, выпить кровь Христа и закусить крышкой.
Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом
Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом
Корабль Магеллана, Музей открытий и прогулка по Севилье с аудиогидом

Описание аудиогида

Вы увидите:

  • Дворец Экспо
  • Золотую башню
  • Собор Севильи и колокольню Хиральда
  • Алькасар
  • Еврейский квартал
  • Средневековые стены
  • Самые красивые особняки города
  • Реплику корабля, на котором Фернан Магеллан совершил кругосветное путешествие. Или не совершил?..

Аудиогид расскажет вам о городе: его истории, героях и легендах.

Вы узнаете:

  • как Португалия подарила Испании двух величайших мореплавателей
  • как один маркиз помирил полмира
  • чей череп висел над дверью в Еврейском квартале
  • как Севилью прославили француз и итальянец, никогда в ней не бывавшие
  • где в городе были замечены драконы
  • совершал Магеллан кругосветку или не совершал

И многое другое!

Организационные детали

  • Предложение включает посещение корабля «Нао Виктория», музея Эксплоратерра и экскурсию по улицам города с аудиогидом
  • После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу
  • Вы можете посетить корабль «Нао Виктория» и музей Эксплоратерра до или после прохождения экскурсии по городу
  • Аудиогид по городу необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн
  • Обязательно зарядите ваш смартфон и желательно возьмите с собой запасной аккумулятор
  • Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Стандартный (11+ лет)€22
Дети 5-10 лет€17
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Эксплоратерра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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