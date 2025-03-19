6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Два уникальных маршрута
- 🏰 Величественные дворцы
- 🎭 История корриды
- 🕌 Кафедральный собор
- 🎨 Самобытный квартал Триана
- 📜 Местные секреты и советы
Что можно увидеть
- Алькасар
- Кафедральный собор
- Золотая Башня
- Дворец Сан Тельмо
- Площадь Испании
- Парк Мурильо
- Генеральный Архив Индий
- Площадь Маэстранса
- Оперный театр
- Рынок Триана
- Замок Святого Георгия
- Часовня Кармен
- Церковь Святой Анны
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Севильи, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: роскошная архитектура Севильи
У стен Золотой Башни я расскажу об основании Севильи и о легенде, которая связывает появление города с Гераклом. Дворец Сан Тельмо познакомит вас с особенностями стиля чурригереско. Еще один образец дворцового искусства — Алькасар, действующая резиденция королей. Вы изучите ворота Кафедрального собора и узнаете их символику. Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне. А после отправимся в лабиринт улочек квартала Санта Крус: рассматривая его детали, вы услышите историю еврейского народа на этой земле, узнаете о сифардах и марокканских евреях.
Синий маршрут: по другую сторону реки
На площади для боя быков Маэстранса мы поговорим о корриде и её трансформации, о традициях современных тореадоров. Осмотрим Оперный театр и обсудим знаменитого Дона Жуана, жившего в нашем городе. Вы посетите рынок Триана и увидите, чем он отличается от многих других. Поймете, какую роль сыграл замок Святого Георгия во времена инквизиции. Мы перейдем по мосту в другую часть города, жители которой никогда не считали себя севильцами. На пути нам встретится самая маленькая в городе часовня Кармен, а также церковь Святой Анны, старейшая в Севилье. Вы узнаете о домах, где селились цыганские семьи, о мастерстве живших здесь гончаров и услышите о фламенко, зародившемся в квартале Триана.
Я помогу вам провести параллели с отечественной историей и понять менталитет местных жителей. А также подскажу, как посетить достопримечательности, которые мы увидим на маршруте, избегая очереди. Сообщу стоимость билетов и часы работы, объясню, где есть русский аудиогид, и поделюсь другими туристическими секретами.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно