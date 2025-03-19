Личное свидание с Севильей

Познакомьтесь с Севильей через два уникальных маршрута: роскошная архитектура и самобытные улочки. Откройте для себя историю и культуру города
Экскурсия предлагает два маршрута: первый - через роскошные здания, такие как Алькасар и Кафедральный собор, второй - по самобытным улочкам Трианы. Узнайте о корриде на площади Маэстранса и истории еврейского квартала Санта Крус. Откройте для себя местные секреты, такие как часы работы и стоимость билетов. Погрузитесь в атмосферу Севильи и выберите свой маршрут для незабываемого опыта

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Два уникальных маршрута
  • 🏰 Величественные дворцы
  • 🎭 История корриды
  • 🕌 Кафедральный собор
  • 🎨 Самобытный квартал Триана
  • 📜 Местные секреты и советы
Личное свидание с Севильей
Личное свидание с Севильей
Личное свидание с Севильей
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Алькасар
  • Кафедральный собор
  • Золотая Башня
  • Дворец Сан Тельмо
  • Площадь Испании
  • Парк Мурильо
  • Генеральный Архив Индий
  • Площадь Маэстранса
  • Оперный театр
  • Рынок Триана
  • Замок Святого Георгия
  • Часовня Кармен
  • Церковь Святой Анны

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Севильи, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: роскошная архитектура Севильи

У стен Золотой Башни я расскажу об основании Севильи и о легенде, которая связывает появление города с Гераклом. Дворец Сан Тельмо познакомит вас с особенностями стиля чурригереско. Еще один образец дворцового искусства — Алькасар, действующая резиденция королей. Вы изучите ворота Кафедрального собора и узнаете их символику. Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне. А после отправимся в лабиринт улочек квартала Санта Крус: рассматривая его детали, вы услышите историю еврейского народа на этой земле, узнаете о сифардах и марокканских евреях.

Синий маршрут: по другую сторону реки

На площади для боя быков Маэстранса мы поговорим о корриде и её трансформации, о традициях современных тореадоров. Осмотрим Оперный театр и обсудим знаменитого Дона Жуана, жившего в нашем городе. Вы посетите рынок Триана и увидите, чем он отличается от многих других. Поймете, какую роль сыграл замок Святого Георгия во времена инквизиции. Мы перейдем по мосту в другую часть города, жители которой никогда не считали себя севильцами. На пути нам встретится самая маленькая в городе часовня Кармен, а также церковь Святой Анны, старейшая в Севилье. Вы узнаете о домах, где селились цыганские семьи, о мастерстве живших здесь гончаров и услышите о фламенко, зародившемся в квартале Триана.

Я помогу вам провести параллели с отечественной историей и понять менталитет местных жителей. А также подскажу, как посетить достопримечательности, которые мы увидим на маршруте, избегая очереди. Сообщу стоимость билетов и часы работы, объясню, где есть русский аудиогид, и поделюсь другими туристическими секретами.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Золотой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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