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Севилья всем обязана Гвадалквивиру: началом, расцветом и современной атмосферой.



На речной прогулке вы узнаете, правда ли то, что город основал Геракл и почему европейские охотники за удачей стремились именно сюда.



А на экскурсии по Триане я расскажу, какие важные в масштабах всего мира события происходили здесь, и почему в этих кварталах никогда не бывало скучно.