Севилья всем обязана Гвадалквивиру: началом, расцветом и современной атмосферой.
На речной прогулке вы узнаете, правда ли то, что город основал Геракл и почему европейские охотники за удачей стремились именно сюда.
А на экскурсии по Триане я расскажу, какие важные в масштабах всего мира события происходили здесь, и почему в этих кварталах никогда не бывало скучно.
На речной прогулке вы узнаете, правда ли то, что город основал Геракл и почему европейские охотники за удачей стремились именно сюда.
А на экскурсии по Триане я расскажу, какие важные в масштабах всего мира события происходили здесь, и почему в этих кварталах никогда не бывало скучно.
Описание экскурсии
Речная прогулка по Гвадалквивиру
- Золотая башня — почти 800-летний страж Гвадалквивира, мимо которого торговые и военные суда входили в город
- Арена Маэстранса — одна из самых известных Испании, связанная с севильскими традициями и историей корриды
- Остров Картуха и павильоны Expo’92 — современная Севилья, которая появилась благодаря Всемирной выставке конца 20 века
Пешеходная прогулка по району Триана — городу в городе
- Замок Святого Георгия — бывшая резиденция и тюрьма испанской инквизиции. Это место можно назвать своеобразной фабрикой по ремонту и утилизации человеческих душ. А ведь за ироничной формулировкой скрывается одна из самых мрачных страниц истории Севильи
- Рынок Трианы — колоритное пространство над руинами замка. Рассмотрим прилавки, украшенные традиционной керамикой, и при желании остановимся на аперитив
- Церковь Святой Анны — главный исторический храм Трианы, строительство которого началось в 1266 году по распоряжению короля Альфонсо X Мудрого
Вы узнаете:
- как Гвадалквивир превратил Севилью в один из главных центров эпохи Великих географических открытий
- почему единственный вернувшийся из кругосветной экспедиции Магеллана корабль «Виктория» завершил путь именно здесь
- как квартал моряков, гончаров, цыган и городских маргиналов стал одним из самых престижных районов Севильи
- почему Триану считают одной из колыбелей фламенко
- как образ Кармен связан с городом, табачной фабрикой и миром испанских страстей
Организационные детали
- Билет на речной трамвайчик входит в стоимость
- Остановка на аперитив по пути — по желанию, за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Plaza del Triunfo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 213 туристов
Я профессиональный лицензированный гид в Андалусии. Уже много лет помогаю гостям открывать Севилью не как набор дат и памятников, а как живой город — с характером, ароматами, историями и настроением. Для
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