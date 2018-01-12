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  4. Севилья: инквизиция и херес!

Лёгкое знакомство со сложной темой и дегустация

Анжела
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Анжела – ваш гид
Город вечного лета, невероятного архитектурного разнообразия, тайн инквизиции и легендарных личностей — с такой Севильей вы встретитесь на этой прогулке.

А отпраздновать прекрасное знакомство вам удастся на дегустации испанского хереса — креплёного вина из белого винограда.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча plaza del Altozano, возле памятника торреодора
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!

Что вас ожидает

Знаковые места
Ваше приключение в тёплой столице Андалусии начнётся в районе Триана, в том самом месте, где был основан священный трибунал. Вы прогуляетесь по одноимённой улочке и узнаете об истории, делах и легендах испанской инквизиции. Говорить об этой непростой и загадочной теме мы продолжим во время прогулки по району Санта Крус — бывшему еврейскому кварталу, где сосредоточены главные севильские достопримечательности. Вы увидите арену для боя быков, где танцевала легендарная Кармэн, и роскошный Собор Мария-де-ла-Седе — крупнейший готический собор в Европе, и узнаете самые занятные факты и исторические подробности этих мест.

Дегустация волшебного нектара
На протяжении прогулки вы зайдете в несколько типичных севильских баров и таверн, где попробуете великолепный херес — один из символов Испании. Конечно, вы познакомитесь с историей и тонкостями производства этого литературного вина и сможете впустить этот необыкновенный напиток в своё сердце!

Организационные детали

  • Дегустация и закуски не входят в стоимость экскурсии.
  • Предполагаемые траты на дегустацию — от 10€ с человека.
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!
Севилья: инквизиция и херес!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура plaza del Altozano, возле памятника торреодора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анжела
Анжела
Мне 42. Активна и позитивна. Закончила испанскую школу туризма. К каждому клиенту индивидуальный подход. Если вас утомляет история и исторические даты, я подберу темы, которые интересны всем: гастрономия, виноделие, легенды... Если выбиваемся из графика, такое бывает, так как не все активны, довожу экскурсию до конца, не сокращая, даже если это идет в ущерб моему личному времени. Мне нравится общение с людьми, я люблю свою работу и постоянно придумываю что-то новое.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 января 2018
Понравилась экскурсия!

Анжела проводит ещё 1 экскурсию

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