Что вас ожидает

Знаковые места

Ваше приключение в тёплой столице Андалусии начнётся в районе Триана, в том самом месте, где был основан священный трибунал. Вы прогуляетесь по одноимённой улочке и узнаете об истории, делах и легендах испанской инквизиции. Говорить об этой непростой и загадочной теме мы продолжим во время прогулки по району Санта Крус — бывшему еврейскому кварталу, где сосредоточены главные севильские достопримечательности. Вы увидите арену для боя быков, где танцевала легендарная Кармэн, и роскошный Собор Мария-де-ла-Седе — крупнейший готический собор в Европе, и узнаете самые занятные факты и исторические подробности этих мест.

Дегустация волшебного нектара

На протяжении прогулки вы зайдете в несколько типичных севильских баров и таверн, где попробуете великолепный херес — один из символов Испании. Конечно, вы познакомитесь с историей и тонкостями производства этого литературного вина и сможете впустить этот необыкновенный напиток в своё сердце!