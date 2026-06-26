Я покажу вам самые яркие места Севильи — от площади Испании и района Санта-Крус до знаменитого Алькасара. Поделюсь легендами о Доне Жуане и Кармен, расскажу о «Звёздных войнах» и тапасе.
Вы раскроете несколько городских секретов и выясните, где и как любят проводить неспешные вечера севильцы.
Вы раскроете несколько городских секретов и выясните, где и как любят проводить неспешные вечера севильцы.
Описание экскурсии
Площадь Испании и павильоны Иберо-американской выставки
Начнём прогулку у ворот Хереса и отправимся на площадь Испании — один из самых узнаваемых символов города. Вы узнаете, зачем создавался этот грандиозный ансамбль и какие идеи зашифрованы в его архитектуре.
Севильский университет
Увидим величественное здание университета — я расскажу, какие любопытные факты связаны с ним.
Район Санта-Крус
Пройдём по лабиринту узких улочек, уютных площадей и цветущих двориков. Обсудим, как живут севильцы сегодня.
Севильский Алькасар
Это один из самых впечатляющих королевских дворцов Испании. Вы удивитесь, как гармонично переплелись в его облике мавританская и христианская культуры.
А ещё:
- вы разберётесь в истории Севильи и отыщете следы римлян и мусульман
- услышите легенды о Доне Жуане и Кармен и поймёте, почему именно этот город стал их сценой
- выясните, как появилась культура тапас
- узнаете, какие сцены из «Звёздных войн» снимали в Севилье
- раскроете секрет всадника напротив португальского консульства
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в Алькасар: стандартный — €15,5, есть льготы. Возможность проведения экскурсии во дворце зависит от наличия билетов.
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€94
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Хереса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 57 туристов
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании. Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Затем закончила магистратуру по архитектуре и культурному наследию в Университете Севильи. С тех пор много воды утекло.
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