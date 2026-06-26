Я покажу вам самые яркие места Севильи — от площади Испании и района Санта-Крус до знаменитого Алькасара. Поделюсь легендами о Доне Жуане и Кармен, расскажу о «Звёздных войнах» и тапасе. Вы раскроете несколько городских секретов и выясните, где и как любят проводить неспешные вечера севильцы.

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Описание экскурсии

Площадь Испании и павильоны Иберо-американской выставки

Начнём прогулку у ворот Хереса и отправимся на площадь Испании — один из самых узнаваемых символов города. Вы узнаете, зачем создавался этот грандиозный ансамбль и какие идеи зашифрованы в его архитектуре.

Севильский университет

Увидим величественное здание университета — я расскажу, какие любопытные факты связаны с ним.

Район Санта-Крус

Пройдём по лабиринту узких улочек, уютных площадей и цветущих двориков. Обсудим, как живут севильцы сегодня.

Севильский Алькасар

Это один из самых впечатляющих королевских дворцов Испании. Вы удивитесь, как гармонично переплелись в его облике мавританская и христианская культуры.

А ещё:

вы разберётесь в истории Севильи и отыщете следы римлян и мусульман

услышите легенды о Доне Жуане и Кармен и поймёте, почему именно этот город стал их сценой

выясните, как появилась культура тапас

узнаете, какие сцены из «Звёздных войн» снимали в Севилье

раскроете секрет всадника напротив португальского консульства

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в Алькасар: стандартный — €15,5, есть льготы. Возможность проведения экскурсии во дворце зависит от наличия билетов.