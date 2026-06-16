Секретная Севилья: семейный квест для детей и родителей
Чуррос, тайны и приключения
Это не классическая экскурсия с датами и длинными рассказами, а городской квест, в котором дети исследуют Севилью через игру, движение и эмоции.
Мы поднимаемся на «Грибы», ищем необычные граффити и тайные читать дальшеуменьшить
знаки, пробуем чуррос, разгадываем загадки и учимся замечать детали. Главная цель — чтобы ребёнок не «слушал экскурсию», а чувствовал себя исследователем. А родители в это время тоже открывают для себя другую, более живую и атмосферную Севилью.
Описание квеста
Наше приключение начнётся у знаменитых Las Setas. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Севилью с высоты птичьего полёта, а затем заглянем на местный рынок и познакомимся с его вкусами и ароматами.
По дороге попробуем настоящие андалусские чуррос и узнаем, где в городе готовят самые знаменитые сладости.
Дальше нас ждёт загадочная история самой известной монашки Севильи. Выясним, как она оказалась связана с одним из самых жестоких королей Испании и почему её имя помнят до сих пор.
Заглянем в старейшую сохранившуюся мечеть города и научимся замечать следы цивилизаций, которые веками сменяли друг друга на улицах Севильи. Во время квеста будем искать тайный символ города, разгадывать его значение и собирать подсказки на пути.
Также отыщем средневековые граффити, оставленные жителями много веков назад, и попробуем понять, о чём они могут рассказать современным путешественникам.
Финальной точкой нашего маршрута станет собор, где мы подведём итоги квеста и раскроем последнюю загадку.
Организационные детали
Квест рассчитан на всю семью. Задания адаптируются под возраст детей, поэтому интересно будет и малышам, и подросткам. В программе предусмотрены задания для детей 4–7 лет, 7–12 лет и 12–16 лет
Что входит в стоимость — услуги гида — проведение квеста с заданиями и игровыми элементами — дегустация традиционных севильских чуррос
Отдельно оплачивается подъём на смотровую площадку Las Setas. Стоимость билета — 16 евро с человека. Также доступны семейные билеты (2 взрослых + 1 ребёнок и 2 взрослых + 2 ребёнка)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Plaza de la Encarnación
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании.
Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Затем закончила магистратуру по архитектуре и культурному наследию в Университете Севильи.
С тех пор много воды утекло. читать дальшеуменьшить
Я работала исследователем, чувствовала себя Индианой Джонсом, открывая старым ключом башни Альгамбры, бродила по садам Алькасара до их открытия, снимала документальные фильмы на севере Испании и жила у вулкана на Канарских островах. Я объездила полмира, но всегда возвращалась в Севилью.
Приезжайте влюбляться в город, как когда-то влюбилась в него я, с удовольствием вам помогу.
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