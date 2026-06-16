Это не классическая экскурсия с датами и длинными рассказами, а городской квест, в котором дети исследуют Севилью через игру, движение и эмоции.Мы поднимаемся на «Грибы», ищем необычные граффити и тайные

знаки, пробуем чуррос, разгадываем загадки и учимся замечать детали. Главная цель — чтобы ребёнок не «слушал экскурсию», а чувствовал себя исследователем. А родители в это время тоже открывают для себя другую, более живую и атмосферную Севилью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Наше приключение начнётся у знаменитых Las Setas. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Севилью с высоты птичьего полёта, а затем заглянем на местный рынок и познакомимся с его вкусами и ароматами.

По дороге попробуем настоящие андалусские чуррос и узнаем, где в городе готовят самые знаменитые сладости.

Дальше нас ждёт загадочная история самой известной монашки Севильи. Выясним, как она оказалась связана с одним из самых жестоких королей Испании и почему её имя помнят до сих пор.

Заглянем в старейшую сохранившуюся мечеть города и научимся замечать следы цивилизаций, которые веками сменяли друг друга на улицах Севильи. Во время квеста будем искать тайный символ города, разгадывать его значение и собирать подсказки на пути.

Также отыщем средневековые граффити, оставленные жителями много веков назад, и попробуем понять, о чём они могут рассказать современным путешественникам.

Финальной точкой нашего маршрута станет собор, где мы подведём итоги квеста и раскроем последнюю загадку.

Организационные детали