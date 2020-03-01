Эльмира проводит ещё 2 экскурсии

  1. Испания
  2. Севилья
  3. Экскурсии

  4. В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи

Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий

Эльмира
Задать вопрос
Эльмира – ваш гид
В эпоху «Золотого века Испании» Севилья была одним из богатейших городов Европы.

Неудивительно, что именно здесь находится королевский алькасар и дворцы всемирно известных герцогов.

Вы посетите самые знаковые из них: Дом Пилата, полный легенд, и Дворец Дуэньяс — резиденцию герцогов Альба.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа во дворец «Дом Пилата»
Забронировать экскурсию
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи

Что вас ожидает

Испанский близнец
В «Доме Пилата» стили мудехар и испанский Ренессанс переплелись с арабской плиткой, резьбой и огромной коллекцией классических античных скульптур. Я расскажу о роде Рибера и его несметном состоянии, а внутри дворца покажу полотна Джордано Луки, плафоны с росписями учителя Веласкеса и изображения корриды кисти Гойи. Прогуливаясь по живописному патио, мы поговорим о Понтии Пилате, легенде, связанной с прахом императора Трояна, и увидим двуликого Януса.

Наследие герцогини
Дворец Дуэньяс — владение герцогов Альбы, самого титулованного и богатого рода Испании. Хозяйка дворца была единственной, кто мог не вставать в присутствии английской королевы, не кланяться Папе Римскому и заезжать в севильский собор верхом на лошади. Вы услышите истории из ее увлекательной жизни и зайдете в библиотеку, где хранится автограф Дали, и часовню, в которой венчался Америго Веспуччи. Прогуливаясь по саду, воспетому поэтом Антонио Мачадо, в тени лимонных деревьев вы увидите выложенные плиткой дорожки и центральный фонтан — часто повторяющиеся символы его поэзии.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в Дом Пилата: взрослый — 12€, дети до 10 лет бесплатно, билет в Дворец Дуэньяс: взрослый — 10€, дети до 12 лет — 8€, дети до 6 лет бесплатно.

В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа во дворец «Дом Пилата».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Напишите мне

Эльмира проводит ещё 2 экскурсии

Севильский собор и королевский дворец АлькасарСевильский собор и королевский дворец АлькасарСевильский собор и королевский дворец Алькасар
150 за экскурсию
2.5 часа
6 отзывов
История севильских королей и тайны Колумба в увлекательной прогулке-приключении
Увидеть крупнейший готический собор в Европе, прикоснуться к его главным сокровищам и шедеврам, разгадать тайны мечтают многие путешественники. Я предлагаю вам погрузиться в это увлекательное приключение без длинных очередей и сложностей с покупкой билетов. Саркофаг мореплавателя, фламандские гобелены и ключи от города лишь немногие «сокровища», которые встретятся нам на пути.
Севилья — любовь с первого взглядаСевилья — любовь с первого взглядаСевилья — любовь с первого взгляда
150 за экскурсию
2.5 часа
11 отзывов
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Оказавшись в Севилье, вы точно почувствуете себя на королевском празднике. А причудливые строения, памятники и храмы, тайные символы, встречающиеся всюду в городской среде, познакомят вас с историей столицы Андалусии и откроют ее переменчивый характер.

Исторические экскурсии в Севилье

Легенды и призраки СевильиЛегенды и призраки СевильиЛегенды и призраки Севильи
100 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Загадки квартала Санта Крус, эпидемия чумы, решетка Дьявола и средневековые предания
Хотите погрузиться в средневековую атмосферу города, где тесно переплелись старинные предания и страшные события прошлых веков? Узкие улочки, кованые решетки, темная зелень балконов и непривычная тишина станут прекрасными декорациями к невероятным историям, которые вы услышите на пешеходной прогулке по самым мистическим уголкам Севильи.
Севильский собор и его великое прошлоеСевильский собор и его великое прошлоеСевильский собор и его великое прошлое
100 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Увидеть крупнейший в Европе готический собор и узнать о его мавританских корнях
Про Севильский кафедральный собор слагали легенды еще во времена строительства. Я объясню, почему его создателей считали безумцами, и помогу посмотреть на величественное сооружение глазами средневековых жителей Севильи. Вы разберетесь, как минарет превратили в Хиральду, познакомитесь с «золотым веком» испанской живописи и увидите ключ от Севильи внутри собора. И, конечно, я открою тайну обитающего в церкви крокодила и расскажу, как при Альфонсе X он попал в Андалусию.

Выбирайте и другие экскурсии в Севилье

ГастрономическиеБилеты в музеиМузеи и искусствоПешкомИстория и архитектураВсеНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеГрупповыеСо скидкой