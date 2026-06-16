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Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос

Закрутить роман с южной столицей Испании
Севилью хочется и разглядывать, и чувствовать — через её истории, детали, настроение. Мы начнём знакомство с городом с лучшего ракурса — панорамной площадки Las Setas.

Через главные достопримечательности и уютные кварталы дойдём до площади Испании — одного из самых красивых мест страны. А по пути попробуем традиционные чуррос — роман с Андалусией невозможен без местных сладостей.
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос

Описание экскурсии

Метрополь Парасоль (Las Setas). Встретимся у знаменитых «Грибов» — современного символа Севильи. Поднимемся на панорамную площадку, чтобы увидеть город с высоты и сделать фото.

Лучшие чуррос. По пути попробуем традиционные испанские сладости в одном из любимых мест местных жителей.

Пласа-дель-Сальвадор. Одна из самых атмосферных площадей города, сердце местной жизни и важная часть истории Севильи.

Мэрия города. Пройдём через исторический центр и увидим одно из самых красивых зданий севильской архитектуры.

Кафедральный собор. Посмотрим на крупнейший готический собор Испании, знаменитую Хиральду и поговорим о золотом веке Севильи.

Королевская табачная фабрика. Обсудим историю табака, легенду о Кармен и влияние Севильи на мировую культуру.

Площадь Испании — самая впечатляющая площадь города, где архитектура, каналы и атмосфера Андалусии создают настоящую магию.

Темы нашей прогулки:

  • история Андалусии и смешение культур
  • золотой век Севильи и торговля с Новым Светом
  • архитектура города — от средневековых улиц до современных Las Setas
  • легенды и знаменитые персонажи, включая Кармен
  • гастрономия, местные традиции, фламенко и севильский образ жизни

Организационные детали

  • Дегустация испанских чуррос входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается входной билет на Las Setas (Metropol Parasol) — €16 за чел., также доступны семейные билеты. Их можно приобрести заранее онлайн или в кассе перед началом экскурсии
    Приятный бонус: билет на Las Setas действует в течение дня, поэтому вечером вы можете сюда вернуться и посмотреть световое шоу над Севильей.

ежедневно в 09:00, 10:30 и 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€72
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Plaza de la Encarnación
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30 и 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании. Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Затем закончила магистратуру по архитектуре и культурному наследию в Университете Севильи. С тех пор много воды утекло.
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Я работала исследователем, чувствовала себя Индианой Джонсом, открывая старым ключом башни Альгамбры, бродила по садам Алькасара до их открытия, снимала документальные фильмы на севере Испании и жила у вулкана на Канарских островах. Я объездила полмира, но всегда возвращалась в Севилью. Приезжайте влюбляться в город, как когда-то влюбилась в него я, с удовольствием вам помогу.

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